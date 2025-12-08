Žebříček Coface CEE TOP 500: Škoda Auto je opět na 2. místě největších firem regionu CEE. V Česku se loni dařilo také distributorům energií a paliv

„Žebříček Coface CEE TOP 500 za rok 2024 podtrhuje schopnost největších společností ve střední a východní Evropě přizpůsobit se novým situacím a odolávat překážkám. Navzdory přetrvávajícím výzvám tyto firmy nacházejí nové příležitosti k růstu a posilují svou ekonomickou budoucnost. Vzhledem k tomu, že region přechází k růstu více založenému na spotřebě a inovacích, budou strategické investice do digitalizace, zelených technologií a rozvoje pracovní síly klíčové pro udržení dynamiky a růstu v nejisté globální situaci,“ říká Jarosław Jaworski, generální ředitel společnosti Coface pro střední a východní Evropu.
Celkový obrat firem v CEE TOP 500 loni dosáhl 1,1 bilionu EUR, ale meziročně klesl o 3,7 %, především kvůli poklesu cen a objemů v petrochemii. Průměrné tržby oproti tomu vzrostly o 3,1 %, což ukazuje na určitou stabilitu.
Vedení v žebříčku obhájily PKN Orlen a Škoda Auto, dařilo se maloobchodu
Automobilový a chemický průmysl, pomyslní premianti roku 2023, prošly meziroční stagnací. Na jednu stranu si udržely největší zastoupení v žebříčku (175 z 500 firem), ale zároveň patřily k nejslabším z hlediska růstu. Naopak nejziskovějším segmentem se stal retail, který těžil z kupní síly domácností. Maloobchodní tržby meziročně rostly o více než 6 % a zisky až o 25 %. Právě retailoví hráči patřili mezi hodnocenými firmami v horní části žebříčku k nejrychleji rostoucím. Největší posun předvedl polský Lidl, který si meziročně polepšil z 14. na 9. místo. O čtyři pozice, konkrétně ze 17. na 13. místo, poskočil Vilniaus Prekyba UAB, provozovatel maloobchodních řetězců v Pobaltí.
Z geografického pohledu vévodí první desítce žebříčku opět Polsko, které má pětičlenné zastoupení. Tři firmy jsou z Maďarska, po jednom zástupci má Česko a Slovensko. Pozici jedničky v regionu si navzdory poklesu tržeb meziročně udržel Orlen. Pomyslné stříbro si opět odvezla Škoda Auto. Ačkoliv evropský automobilový sektor čelil významným překážkám, českému výrobci se podařilo dosáhnout růstu tržeb i zisku. Provozovatel největšího řetězce obchodů v Polsku Jeronimo Martins sesadil z třetího místa maďarského petrolejáře MOL Nyrt. To ilustruje stagnující situaci v petrochemickém průmyslu i zrychlující dynamiku maloobchodního sektoru. Jediným zástupcem Slovenska byl Volkswagen na sedmém místě.
Česká republika je stabilní dvojkou regionu a navyšuje náskok před Maďarskem
V žebříčku Coface CEE TOP 500 obsadily české firmy 71 příček, tedy o dvě více než loni. Stejně jako v roce 2023 zůstala na druhém místě Škoda Auto, osmnáctou příčku obsadil Hyundai. ČEZ si pohoršil z desáté na třináctou pozici.
Celkový obrat českých společností dosáhl 153,8 miliard EUR a meziročně vzrostl o 8 %. To je výrazně lepší výsledek než u firem z většiny ostatních zemí. Česko tím zvětšilo náskok před třetím Maďarskem z 5 miliard v roce 2023 na 22 miliard v roce 2024. Lídrem zůstává Polsko s obratem 481 miliard EUR, které má ale v žebříčku více než dvojnásobné zastoupení oproti ČR (178 firem). Čistý zisk českých firem poklesl o 22 %, což bylo největší snížení v regionu. I přes tento propad zůstala průměrná ziskovost v Česku kolem regionálního průměru.
„Rok 2024 byl pro českou ekonomiku rokem stabilizace po silném energetickém a komoditním šoku a dvouciferné inflaci v předchozích letech. Většina průmyslových odvětví stagnovala nebo zaznamenala pokles. Spotřeba domácností rostla jen opatrně. Nejčastěji skloňovaným výrazem k popisu ekonomického výhledu byla ‚nejistota‘. Vzhledem k této situaci můžeme s hrdostí říct, že české společnosti uspěly. Celkem 36 z 71 českých firem si v našem žebříčku vylepšilo svou pozici,“ říká Rudolf Kypta, generální ředitel společnosti Coface pro Českou republiku a Slovensko.
TOP 10 českých firem: Automotive, energetika i hazard
Nejlepší desítku českých firem podle hodnocení Coface definují v podstatě tři obory. Automotive reprezentuje na prvním místě Škoda Auto a třetí Hyundai (stejně jako v roce 2023). Mladoboleslavská automobilka navíc vykazuje s přehledem nejvyšší obrat. S hodnotou 24,4 miliardy EUR trojnásobně překonává nošovického konkurenta (7,5 miliardy EUR) i ČEZ (7,6 miliardy EUR).
Druhým klíčovým sektorem je energetika. V žebříčku ji zastupuje ČEZ na druhém místě (beze změny pozice), šestý OTE (5. místo v 2023), sedmý ČEZ Prodej (6. místo v 2023) a devátý E.ON Energie (nováček v TOP 10). Třetí významnou oblastí je petrochemie, reprezentovaná čtvrtým Orlen Unipetrol RPA a desátým Čepro (oba beze změny).
První desítku doplňuje výrobce elektroniky Foxconn CZ na 5. místě (nováček) a sázková kancelář Fortuna Game na 8. místě (beze změny). V porovnání s rokem 2023 vypadla z TOP 10 ocelárna Moravia Steel a divize ČEZ ESCO.
„Letošní žebříček Coface CEE TOP 500 vysílá pozitivní signál o solidní odolnosti českých firem vůči negativním vlivům okolních ekonomik. Viděli jsme růst tržeb, ale také zápas o marže. Ve finále ovšem Česko meziročně získalo více zástupců v bodování, rostl obrat, klesala inflace. Budoucí výkonnost bude záviset na úspěšné technologické transformaci, udržení konkurenceschopnosti automobilového sektoru a postupném oživení klíčových exportních trhů,“ dodává Martin Procházka, ředitel úpisu rizika pro Českou republiku a Slovensko ze společnosti Coface.
[1] Tento žebříček zahrnuje největší společnosti ze 12 zemí regionu střední a východní Evropy (Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko), s výjimkou poskytovatelů finančních služeb, jako jsou banky, pojišťovny, leasingové společnosti a makléři. Kromě obratu zohledňuje studie Coface CEE TOP 500 i další klíčové firemní ukazatele za předchozí kalendářní rok, např. čistý zisk, počet zaměstnanců a meziroční změny. Žebříček nezahrnuje společnosti, které odmítly poskytnout finanční výsledky.
Zdroj: Coface