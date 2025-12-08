Žebříček Coface CEE TOP 500: Škoda Auto je opět na 2. místě největších firem regionu CEE. V Česku se loni dařilo také distributorům energií a paliv

Autor:
  16:27
Praha 8. prosince 2025 (PROTEXT) - Stabilizace průmyslu, dozvuky pandemické krize a růst tažený spotřebou domácností. Tak by se dal shrnout rok 2024 z pohledu žebříčku největších firem v regionu střední a východní Evropy CEE TOP 500 1, který již po sedmnácté vydala společnost Coface. Zatímco průmysl zůstává páteří ekonomiky s nejvyšším počtem firem zastoupených v žebříčku, jeho růst byl slabý. Naopak maloobchodní tržby rostly o více než 6 % a zisky až o 25 %. Stejně jako v předchozím roce, také loni se v České republice dařilo především firmám z oblasti automotive, energetiky a petrochemie. Ty zastupují 8 z TOP 10 českých firem. Škoda Auto zůstává i nadále 2. největší firmou celého regionu.

„Žebříček Coface CEE TOP 500 za rok 2024 podtrhuje schopnost největších společností ve střední a východní Evropě přizpůsobit se novým situacím a odolávat překážkám. Navzdory přetrvávajícím výzvám tyto firmy nacházejí nové příležitosti k růstu a posilují svou ekonomickou budoucnost. Vzhledem k tomu, že region přechází k růstu více založenému na spotřebě a inovacích, budou strategické investice do digitalizace, zelených technologií a rozvoje pracovní síly klíčové pro udržení dynamiky a růstu v nejisté globální situaci,“ říká Jarosław Jaworski, generální ředitel společnosti Coface pro střední a východní Evropu. 

Celkový obrat firem v CEE TOP 500 loni dosáhl 1,1 bilionu EUR, ale meziročně klesl o 3,7 %, především kvůli poklesu cen a objemů v petrochemii. Průměrné tržby oproti tomu vzrostly o 3,1 %, což ukazuje na určitou stabilitu. 

Vedení v žebříčku obhájily PKN Orlen a Škoda Auto, dařilo se maloobchodu

Automobilový a chemický průmysl, pomyslní premianti roku 2023, prošly meziroční stagnací. Na jednu stranu si udržely největší zastoupení v žebříčku (175 z 500 firem), ale zároveň patřily k nejslabším z hlediska růstu. Naopak nejziskovějším segmentem se stal retail, který těžil z kupní síly domácností. Maloobchodní tržby meziročně rostly o více než 6 % a zisky až o 25 %. Právě retailoví hráči patřili mezi hodnocenými firmami v horní části žebříčku k nejrychleji rostoucím. Největší posun předvedl polský Lidl, který si meziročně polepšil z 14. na 9. místoO čtyři pozice, konkrétně ze 17. na 13. místo, poskočil Vilniaus Prekyba UAB, provozovatel maloobchodních řetězců v Pobaltí.

Z geografického pohledu vévodí první desítce žebříčku opět Polsko, které má pětičlenné zastoupení. Tři firmy jsou z Maďarska, po jednom zástupci má Česko a Slovensko. Pozici jedničky v regionu si navzdory poklesu tržeb meziročně udržel OrlenPomyslné stříbro si opět odvezla Škoda Auto. Ačkoliv evropský automobilový sektor čelil významným překážkám, českému výrobci se podařilo dosáhnout růstu tržeb i zisku. Provozovatel největšího řetězce obchodů v Polsku Jeronimo Martins sesadil z třetího místa maďarského petrolejáře MOL Nyrt. To ilustruje stagnující situaci v petrochemickém průmyslu i zrychlující dynamiku maloobchodního sektoru. Jediným zástupcem Slovenska byl Volkswagen na sedmém místě.

Česká republika je stabilní dvojkou regionu a navyšuje náskok před Maďarskem 

V žebříčku Coface CEE TOP 500 obsadily české firmy 71 příček, tedy o dvě více než loni. Stejně jako v roce 2023 zůstala na druhém místě Škoda Autoosmnáctou příčku obsadil HyundaiČEZ si pohoršil z desáté na třináctou pozici.

Celkový obrat českých společností dosáhl 153,8 miliard EUR a meziročně vzrostl o 8 %. To je výrazně lepší výsledek než u firem z většiny ostatních zemí. Česko tím zvětšilo náskok před třetím Maďarskem z 5 miliard v roce 2023 na 22 miliard v roce 2024. Lídrem zůstává Polsko s obratem 481 miliard EUR, které má ale v žebříčku více než dvojnásobné zastoupení oproti ČR (178 firem). Čistý zisk českých firem poklesl o 22 %, což bylo největší snížení v regionu. I přes tento propad zůstala průměrná ziskovost v Česku kolem regionálního průměru. 

„Rok 2024 byl pro českou ekonomiku rokem stabilizace po silném energetickém a komoditním šoku a dvouciferné inflaci v předchozích letech. Většina průmyslových odvětví stagnovala nebo zaznamenala pokles. Spotřeba domácností rostla jen opatrně. Nejčastěji skloňovaným výrazem k popisu ekonomického výhledu byla ‚nejistota‘. Vzhledem k této situaci můžeme s hrdostí říct, že české společnosti uspěly. Celkem 36 z 71 českých firem si v našem žebříčku vylepšilo svou pozici,“ říká Rudolf Kypta, generální ředitel společnosti Coface pro Českou republiku a Slovensko.

TOP 10 českých firem: Automotive, energetika i hazard 

Nejlepší desítku českých firem podle hodnocení Coface definují v podstatě tři obory. Automotive reprezentuje na prvním místě Škoda Auto a třetí Hyundai (stejně jako v roce 2023). Mladoboleslavská automobilka navíc vykazuje s přehledem nejvyšší obrat. S hodnotou 24,4 miliardy EUR trojnásobně překonává nošovického konkurenta (7,5 miliardy EUR) i ČEZ (7,6 miliardy EUR).

Druhým klíčovým sektorem je energetika. V žebříčku ji zastupuje ČEZ na druhém místě (beze změny pozice), šestý OTE (5. místo v 2023), sedmý ČEZ Prodej (6. místo v 2023) a devátý E.ON Energie (nováček v TOP 10). Třetí významnou oblastí je petrochemie, reprezentovaná čtvrtým Orlen Unipetrol RPA a desátým Čepro (oba beze změny). 

První desítku doplňuje výrobce elektroniky Foxconn CZ na 5. místě (nováček) sázková kancelář Fortuna Game na 8. místě (beze změny). V porovnání s rokem 2023 vypadla z TOP 10 ocelárna Moravia Steel a divize ČEZ ESCO.

„Letošní žebříček Coface CEE TOP 500 vysílá pozitivní signál o solidní odolnosti českých firem vůči negativním vlivům okolních ekonomik. Viděli jsme růst tržeb, ale také zápas o marže. Ve finále ovšem Česko meziročně získalo více zástupců v bodování, rostl obrat, klesala inflace. Budoucí výkonnost bude záviset na úspěšné technologické transformaci, udržení konkurenceschopnosti automobilového sektoru a postupném oživení klíčových exportních trhů,“ dodává Martin Procházka, ředitel úpisu rizika pro Českou republiku a Slovensko ze společnosti Coface.

 

[1] Tento žebříček zahrnuje největší společnosti ze 12 zemí regionu střední a východní Evropy (Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko), s výjimkou poskytovatelů finančních služeb, jako jsou banky, pojišťovny, leasingové společnosti a makléři. Kromě obratu zohledňuje studie Coface CEE TOP 500 i další klíčové firemní ukazatele za předchozí kalendářní rok, např. čistý zisk, počet zaměstnanců a meziroční změny. Žebříček nezahrnuje společnosti, které odmítly poskytnout finanční výsledky.

 

 

Zdroj: Coface

 

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální akci

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

KVÍZ: Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška

Na plzeňském náměstí Republiky opět září vánoční strom. (1. prosince 2024)

Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého Grinche. Pusťte se do kvízu a uvidíme, kdo je tady skutečný znalec Vánoc.

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod". Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...

Pavel zahájí návštěvu Libereckého kraje, navštíví mj. ústav pro nanomateriály

ilustrační snímek

Prezident Petr Pavel dnes zahájí dvoudenní návštěvu v Libereckém kraji. Většinu dne stráví v Liberci, odpoledne se vydá do Chotyně u Hrádku nad Nisou, kde si...

10. prosince 2025,  aktualizováno 

Ústavní soud rozhodne o stížnosti ženy zraněné po pádu z okna v nemocnici

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti ženy, která v době hospitalizace v Broumově na Náchodsku utrpěla těžká zranění po pádu z okna....

10. prosince 2025,  aktualizováno 

Nevěnoval se dostatečně řízení, najel do příkopu a převrátil kamion na bok

Řidič nákladního vozu sjel v Měšicích do příkopu u silnice. (9. prosince 2025)

Nedostatečná pozornost se v úterý večer vymstila řidiči kamionu, který vinou špatného soustředění sjel do příkopu u silnice. Událost se obešla bez zranění, policie ji na místě vyřešila blokovou...

9. prosince 2025  22:32,  aktualizováno  22:32

Fotografie Antonína Kratochvíla ukazují v Terezíně zločiny na civilistech

Fotografie AntonĂ­na KratochvĂ­la ukazujĂ­ v TerezĂ­nÄ› zloÄŤiny na civilistech

Snímky oceňovaného fotografa Antonína Kratochvíla ukazují v Terezíně na Litoměřicku zločiny spáchané na civilistech v konfliktech po celém světě. Fotograf se...

9. prosince 2025  18:59,  aktualizováno  20:05

Zmizení Satoshi Nakamota: Bitcoinová kniha ukrývá seed a výhrou je 0,035 BTC

Bitcoin, nejvýznamnější kryptoměna

Nakladatelství Luxor spustilo netradiční soutěž, která propojuje literaturu se světem kryptoměn. Nová kniha Zmizení Satoshi Nakamota nabízí nejen čtivý příběh o tajemném zmizení tvůrce bitcoinu, ale...

9. prosince 2025  20:27

Tottenham – Slavia: Sešívané dnes čeká důležitý zápas Ligy mistrů. Kde ho sledovat?

Dopředu! Michal Sadílek udílí pokyny svým spoluhráčům.

Slavii čeká klíčový duel Ligy mistrů na hřišti Tottenhamu. Český mistr stále čeká na premiérovou výhru v soutěži, dosud posbíral tři body za tři remízy. Zápas 6. kola nabídne Nova Sport 3 i platforma...

9. prosince 2025  19:39

Tajná příroda Prahy. Milada Švecová odhaluje v Lince M zahrady, parky i postřiky nad Šárkou

Docentka Milada Švecová a šéfredaktor Petr Holeček

Praha není jen město mostů a historických památek. Kdo se umí dívat, vidí v ní i živou učebnici biologie. Nový díl podcastu Linka M ukazuje hlavní město očima ženy, která zasvětila 32 let svého...

9. prosince 2025  19:35

Třinec bude hospodařit s 1,27 mld. Kč, investuje třeba do úprav náměstí

ilustrační snímek

Čtyřiatřicetitisícový Třinec na Frýdecko-Místecku bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem 1,27 miliardy korun, je to více než letos. Město počítá s příjmy...

9. prosince 2025  17:45,  aktualizováno  17:45

V Plzeňském kraji se bude stavět 100. sběrný dvůr, jejich počet už dostačuje

ilustrační snímek

V Plzeňském kraji se bude stavět 99. a 100. sběrný dvůr, kde města a obce umožňují občanům bezplatné odkládání odpadů. Více než polovinu jich dotovala Evropská...

9. prosince 2025  17:32,  aktualizováno  17:32

Nevěnoval se řízení, narazil zezadu do kamionu a zemřel. Na D2 byly dvě nehody

Nehoda u Velkých Němčic dopadla tragicky pro řidiče dodávky. (9. prosince 2025)

Provoz na dálnici D2 ve směru do Brna v úterý zastavily dvě nehody. Jedna byla u Staroviček, druhá se stala u Velkých Němčic. Druhá zmíněná skončila tragicky a zemřel při ní jeden řidič. V obou...

9. prosince 2025  19:12,  aktualizováno  19:12

GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow

Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...

Zvířata neznají zebru. Srny, orli i bukáčci nám připomínají, jak jsou zranitelní

Orel křiklavý přežil svá zranění v záchranné stanici Pavlov mezi Ledčí a...

Záchranné stanice po celé republice letos přijaly už 2 262 zvířat sražených na silnicích. A nejsou to jen „běžní“ zajíci nebo srnky. „Jste-li účastníkem nebo svědkem dopravní nehody, při které je...

9. prosince 2025  18:55

V Brně začal Vánoční festival zlozvyků, zamířily na něj desítky lidí

V BrnÄ› zaÄŤal VĂˇnoÄŤnĂ­ festival zlozvykĹŻ, zamĂ­Ĺ™ily na nÄ›j desĂ­tky lidĂ­

V Brně na Římském náměstí dnes odpoledne začal Vánoční festival zlozvyků, jen na zahájení zamířily desítky lidí. Prostor mezi Františkánskou a Masarykovou...

9. prosince 2025  17:11,  aktualizováno  17:11

