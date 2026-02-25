Žebříček nejúspěšnějších fondů na českém trhu

Praha 25. února 2026 (PROTEXT) - Které investiční fondy si v uplynulém období skutečně vedly nejlépe a proč? Odpověď přináší letošní již šestnáctý ročník ocenění Swiss Life Select Investice roku 2025, který na základě dat a jednotné metodiky mapuje vývoj českého investičního trhu. Výsledky poskytují nejen inspiraci pro investory, ale i realistický obrázek o tom, jak se českému investičnímu trhu skutečně daří. Fondy byly posuzovány na základě klíčových ukazatelů výkonnosti, stability a rizikovosti, přičemž vítězové jednotlivých kategorií vzešli z pečlivé analýzy.

„Investování se v Česku za poslední roky stalo běžnou součástí finančního života. To je bezesporu pozitivní posun, zároveň ale vidíme, že s rostoucím zájmem přichází i řada zjednodušených očekávání a rozhodování pod vlivem emocí, krátkodobých trendů nebo influencerů na sociálních sítích. Lidé často hledají rychlé odpovědi, zatímco investování je ve skutečnosti dlouhodobý proces, který vyžaduje klid, disciplínu a nadhled. Projekt Swiss Life Select Investice roku proto ukazuje, jak si investiční fondy vedly v reálném prostředí, nikoli v marketingových slibech. Výsledky dávají investorům střízlivější obrázek o tom, co na trhu skutečně funguje, a zároveň vypovídají o kondici českého investičního trhu jako celku,“ komentuje Karel Šulc, generální ředitel Swiss Life Select.

Cílem každoroční prestižní analýzy domácího investičního trhu Swiss Life Select Investice roku 2025 (www.investiceroku.cz) je poskytovat objektivní a srozumitelné hodnocení investičních fondů, které reflektuje potřeby běžného českého investora. Použitá metodika umožňuje nejen vzájemné porovnání fondů, ale také nabízí investorům přehled o možnostech efektivního zhodnocení jejich finančních prostředků.

„V kategorii akciových fondů se na první příčce umístil Conseq Invest Akcie Nové Evropy. Mezi smíšenými fondy zvítězil Generali Premium Dynamic Fund. Nejlepším progresivním dluhopisovým fondem byl vyhodnocen Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, zatímco mezi konzervativními fondy si prvenství odnesl Schroder ISF Global Credit Income CZK H. Součástí hodnocení je každoročně také kategorie Trend, která upozorňuje na oblast investic, jež v daném období výrazně ovlivňovala dění na trzích. Zatímco v minulých letech dominovaly technologické investice, letos se do popředí dostaly komodity a vítězem této kategorie se stal Schroder ISF Global Gold USD,“ uvedl Karel Šulc, generální ředitel Swiss Life Select.

 

Růst zájmu o investice

„Podílové fondy těžily v loňském roce z pokračujícího růstu globálních trhů, přičemž investoři se stále více zaměřovali nejen na samotný výnos, ale také na to, jak stabilně jej fond dokáže dosahovat. Právě tato kombinace byla jedním z klíčových kritérií při hodnocení v rámci Swiss Life Select Investice roku 2025,“ řekla Petra Hrdličková, investiční analytička společnosti Swiss Life Select.

Vývoj na trzích byl ovlivněn především postupným snižováním úrokových sazeb, stabilnější inflací a snahou investorů chránit hodnotu svých úspor v prostředí přetrvávající nejistoty. Akciové trhy z těchto podmínek nadále těžily, ale zároveň se ukázalo, že ne všechny investiční strategie přinášejí stejný výsledek. Fondy, které dokázaly rozumně kombinovat růstový potenciál s řízením rizika, si vedly výrazně lépe než ty, které spoléhaly pouze na jeden tržní scénář. Pozornost investorů se proto v průběhu roku více přesouvala k diverzifikovaným řešením a také k aktivům, která mohou sloužit jako ochrana hodnoty v období kolísání trhů. To se odrazilo například v rostoucím zájmu o komodity, zejména zlato, které se v roce 2025 stalo jedním z výrazných investičních témat. Právě tento vývoj se promítl i do výsledků kategorie Trend v rámci hodnocení Investice roku.

„Loni jsme mohli sledovat výrazný příliv investic do podílových fondů. V prostředí zvýšené volatility, geopolitických rizik a celkové nejistoty zůstávají podílové fondy pro investory rozumnou volbou, především díky diverzifikaci a profesionální aktivní správě. Hlavním faktorem, který ovlivňoval globální finanční trhy, bylo především chování americké administrativy. Její kroky a komunikace opakovaně vyvolávaly výraznou volatilitu a nejistotu, což se promítalo napříč akciovými, komoditními, dluhopisovými i měnovými trhy. Právě geopolitika a politická rozhodnutí se tak staly klíčovým hybatelem tržního vývoje. Investoři byli nuceni reagovat rychleji a selektivněji, přičemž bylo zřejmé, že krátkodobé výkyvy již nevedly k plošným panickým reakcím, ale spíše k přesunům kapitálu mezi jednotlivými regiony a třídami aktiv,“ upozorňuje Tom Kadeřábek, vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select.

„Zajímavým rysem roku 2025 bylo to, že tentokrát nebyly tahounem výkonnosti primárně americké akcie, jak tomu bylo v předchozích letech. Lepší výkonnost nabídly japonské akcie a především rozvíjející se trhy (emerging markets), které těžily z příznivějšího ocenění, přílivu kapitálu a postupného uvolňování měnových podmínek v některých regionech. V roce 2025 se dále prohluboval odklon od zelené transformace a vzhledem k rostoucí nejistotě se do popředí dostávaly drahé kovy v čele se zlatem,“ řekl Tom Kadeřábek.

„Slabší dolar v kombinaci s vysokou mírou nejistoty na trzích vytvořil velmi příznivé prostředí pro drahé kovy, především pro zlato, které tradičně funguje jako uchovatel hodnoty v turbulentních obdobích. Právě tento trend se výrazně projevil i ve výkonnosti fondů zaměřených na komodity a na společnosti těžící a zpracovávající zlato a další drahé kovy, které v roce 2025 patřily k nejúspěšnějším investičním aktivům. I z tohoto důvodu se letos kategorie Trend roku zaměřuje právě na komoditní fondy a zlato. Fondy investující do společností těžících a zpracovávajících drahé kovy v roce 2025 jednoznačně dominovaly a potvrdily, že komodity mají v portfoliích své pevné místo – zejména v obdobích zvýšené volatility a měnových výkyvů,“ uvedl Šimon Schloff, hlavní investiční analytik společnosti Swiss Life Select.

 

Vítězné fondy Swiss Life Select Investice roku 2025

 

Kategorie Trend – fond zaměřený na komodity

PořadíNázev fonduSprávce
1.Schroder ISF Global Gold USDSchroder Investment Management (Europe)
2.Franklin Gold and Precious Metals EURFranklin Templeton International Services
3.Generali Fond zlatýGenerali Investments CEE

 

Kategorie Akciové fondy

1.Conseq Invest Akcie Nové EvropyConseq Funds investiční společnost
2.GS Central Europe EURGoldman Sachs Asset Management
3.Amundi CR Akciový Střední a východní EvropaAmundi Czech Republic

 

Kategorie Smíšené fondy

1.Generali Premium Dynamic FundGenerali Investments CEE
2.Generali Fond balancovaný konzervativníGenerali Investments CEE
3.Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities CZK HAmundi Luxembourg

 

Kategorie Progresivní dluhopisové fondy

1.Conseq fond vysoce úročených dluhopisůConseq Funds investiční společnost
2.BNPPF Global Convertible EUR HBNP Paribas Asset Management
3.J&T BONDJ&T Investiční společnost

 

Kategorie Konzervativní fondy

1.Schroder ISF Global Credit Income CZK HSchroder Investment Management (Europe)
2.BNPP FLEXI I Absolute Return Convertible CZK HBNP Paribas Asset Management
3.BNPPF Global Absolute Return Bond CZK HBNP Paribas Asset Management

 

Zdroj: Swiss Life Select Investice roku 2025

 

 

