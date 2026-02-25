Zehnder EVO: Řízené větrání s rekuperací pro byty, kde rozhoduje každý centimetr

Autor:
  10:53
Praha 25. února 2026 (PROTEXT) - Základem zdravého domova je čerstvý vzduch, ideálně bez zbytečných tepelných ztrát. V bytech, kde se počítá s každým centimetrem, však bývá problém s umístěním běžné větrací jednotky – ty totiž často vyžadují samostatnou technickou místnost. Kompaktní rekuperační jednotka Zehnder EVO tento problém elegantně řeší. Poskytuje požadovaný komfort a díky své nízké instalační výšce ji lze snadno skrýt do podhledu, čímž šetří drahocenný obytný prostor.

Mimořádně plochá jednotka Zehnder EVO se přizpůsobí téměř jakémukoli bytu bez ohledu na jeho velikost či dispozici. Zásluhou velmi nízké konstrukční výšky ji lze umístit do podhledů, chodeb nebo šaten, aniž by narušila vzhled prostoru či omezila jeho využití. Přestože je ideální především pro horizontální instalaci pod stropem, umožňuje také montáž na stěnu.

Kompaktní rozměry přitom neznamenají žádné kompromisy ve výkonu. Zehnder EVO zajišťuje nepřetržitý přívod čerstvého vzduchu, účinně odvádí vydýchaný vzduch a díky rekuperaci tepla s účinností až 95 % pomáhá snižovat náklady na vytápění.

Když se rekuperace umí přizpůsobit bytu

Řízené větrání s rekuperací by mělo být samozřejmou součástí kvalitního bydlení – tiché, nenápadné a prostorově nenáročné. Jednotka EVO byla navržena tak, aby se přizpůsobila současným trendům v bydlení, nikoliv naopak,“ vysvětluje Jiří Štekr, vedoucí zastoupení Zehnder Group pro Česko a Slovensko.

Modely Zehnder EVO mají instalační výšku od pouhých 21 cm, výkonnější varianty pak 27 cm. To z nich činí ideální řešení nejen pro novostavby, ale i pro rekonstrukce, kde bývá místo pro technická zařízení výrazně omezené. Jedna produktová řada navíc pokrývá široké spektrum velikostí bytů – od menších jednotek až po prostorné mezonety či menší rodinné domy.

Diskrétní technologie pro zdravý domov a maximální komfort

Pravidelný přísun čerstvého vzduchu má přímý dopad na kvalitu bydlení i každodenní pohodu. Snižuje koncentraci oxidu uhličitého a dalších škodlivin v interiéru, což se v praxi projevuje menší únavou, méně častými bolestmi hlavy a lepší schopností soustředit se během dne. V noci pak podporuje klidnější a kvalitnější spánek, díky němuž se lidé probouzejí odpočatější.

Jednotka pracuje velmi tiše, takže neruší každodenní život v domácnosti – ať už pracujete z domova, odpočíváte nebo spíte. V létě dokáže automaticky využít chladnější noční vzduch k přirozenému ochlazení interiéru. Pro ještě vyšší komfort je Zehnder EVO k dispozici také ve variantě s entalpickým výměníkem, který pomáhá udržovat optimální vlhkost vzduchu a brání jeho nadměrnému vysušování v topné sezóně.

 

Zehnder EVO lze ovládat manuálně, ale dokáže fungovat i zcela automaticky. Díky čidlům CO2 a vlhkosti se sama přizpůsobí aktuálním potřebám v místnosti, například zvýší výkon větrání, když je v koupelně vyšší vlhkost nebo když se v obývacím pokoji sejde více lidí. Kromě toho ji lze ovládat elegantními bezdrátovými ovladači nebo na dálku pomocí mobilní aplikace. Jednotka je připravena také na integraci do systému chytré domácnosti. Výsledkem je komfortní větrání, které zajišťuje zdravé vnitřní klima při vysoké energetické účinnosti a zároveň podporuje pohodu obyvatel.

Více informací o produktu Zehnder EVO naleznete zde.

Zdroj: Crest Communications a.s.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už...

Agresor z Havířova se zastřelil sám, motiv policie stále zjišťuje

Policie zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, kde se v jednom z bytů...

Agresivní muž, který v úterý v Havířově ohrožoval střelnou zbraní lidi ve večerce, poté se zabarikádoval v bytě a při přestřelce zranil policistu, se zabil sám. Střelil se do hlavy šestirannou...

25. února 2026  13:22,  aktualizováno  13:27

Blíží se dvě derby pražských S, obě jsou v Edenu. První zápas stojí jako lístek do kina

Fortuna arena

Blíží se dva zápasy, které rozdělují Prahu na dvě poloviny. Derby pražských S se během pár dní odehraje hned dvakrát a pokaždé v Edenu. Nejprve v druholigovém podání béček a poté v ostře sledovaném...

25. února 2026  13:22

Student v Brně si chtěl ublížit, po zásahu policie pro něj přijela záchranka

Policie (ilustrační foto)

Policisté zasahovali ve středu po poledni v budově Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Podle oznámení si tam chtěl ublížit jeden ze studentů. Policistům se jej podařilo zajistit a...

25. února 2026  13:12,  aktualizováno  13:22

Směrový oblouk na horizontu trápí řidiče u Dubí Hory

25. února 2026  13:16

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hradecký kraj investuje do zpevnění svahů nad silnicemi desítky milionů Kč ročně

ilustrační snímek

Královéhradecký kraj bude i letos pokračovat v zajišťování nestabilních svahů nad silnicemi. Nejvíce cest ohrožených sesuvy je v horských regionech na...

25. února 2026  11:37

Radnice Hradce Králové se v březnu opět připojí k akci Vlajka pro Tibet

ilustrační snímek

Město Hradec Králové se letos opět připojí ke světové akci Vlajka pro Tibet. S vyvěšením vlajky na stožáru před hradeckou radnicí 10. března souhlasila v úterý...

25. února 2026  11:31,  aktualizováno  11:31

Radnice Hradce Králové se v březnu opět připojí k akci Vlajka pro Tibet

ilustrační snímek

Město Hradec Králové se letos opět připojí ke světové akci Vlajka pro Tibet. S vyvěšením vlajky na stožáru před hradeckou radnicí 10. března souhlasila v úterý...

25. února 2026  11:31,  aktualizováno  11:31

Miminka byla rychlejší než záchranáři, holčička se narodila v autě na dálnici

Během pár dnů vyjížděli záchranáři hned ke dvěma překotným porodům na...

Hned dvakrát vyjížděli záchranáři na Uherskohradišťsku v uplynulých dnech k překotným porodům a v obou případech přišly holčičky na svět ještě před jejich příjezdem. Jedna se narodila v autě na...

25. února 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Městské divadlo Zlín uvede premiéru inscenace Tiše buší Ploština

MÄ›stskĂ© divadlo ZlĂ­n uvede premiĂ©ru inscenace TiĹˇe buĹˇĂ­ PloĹˇtina

Městské divadlo Zlín uvede premiéru inscenace Tiše buší Ploština. Zachycuje osudy osady Ploština na Zlínsku, kterou na konci druhé světové války kvůli...

25. února 2026  11:24,  aktualizováno  11:24

Holice plánují památník příslušníkům RAF, čekají na dokončení kruhového objezdu

ilustrační snímek

Holice na Pardubicku připravují památník připomínající tři příslušníky britského Královského letectva (RAF) z druhé světové války, kteří měli k tomuto městu...

25. února 2026  11:18,  aktualizováno  11:18

Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví
Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví

Plenky a plenkové kalhotky od značky Moltex Pure & Nature jsou navrženy s ohledem na zdraví a pohodlí. Žádné kompromisy mezi kvalitní péčí, savostí...

Ztracené balíčky míří zpět do Prahy. Tentokrát se adrenalinové nakupování odehraje na Smíchově

King Colis prodává ztracené balíčky v obchodních centrech po celé Evropě. (7....

Nakupování s prvkem překvapení se vrací do hlavního města. Společnost King Colis otevře od 5. do 12. března pop-up prodejnu v OC Nový Smíchov, kde nabídne tisíce nedoručených zásilek prodávaných...

25. února 2026

Společnost Ahrend propojuje akademické prostředí s praxí a dává prostor nové generaci designérů

25. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.