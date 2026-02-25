Zehnder EVO: Řízené větrání s rekuperací pro byty, kde rozhoduje každý centimetr

Mimořádně plochá jednotka Zehnder EVO se přizpůsobí téměř jakémukoli bytu bez ohledu na jeho velikost či dispozici. Zásluhou velmi nízké konstrukční výšky ji lze umístit do podhledů, chodeb nebo šaten, aniž by narušila vzhled prostoru či omezila jeho využití. Přestože je ideální především pro horizontální instalaci pod stropem, umožňuje také montáž na stěnu.
Kompaktní rozměry přitom neznamenají žádné kompromisy ve výkonu. Zehnder EVO zajišťuje nepřetržitý přívod čerstvého vzduchu, účinně odvádí vydýchaný vzduch a díky rekuperaci tepla s účinností až 95 % pomáhá snižovat náklady na vytápění.
Když se rekuperace umí přizpůsobit bytu
„Řízené větrání s rekuperací by mělo být samozřejmou součástí kvalitního bydlení – tiché, nenápadné a prostorově nenáročné. Jednotka EVO byla navržena tak, aby se přizpůsobila současným trendům v bydlení, nikoliv naopak,“ vysvětluje Jiří Štekr, vedoucí zastoupení Zehnder Group pro Česko a Slovensko.
Modely Zehnder EVO mají instalační výšku od pouhých 21 cm, výkonnější varianty pak 27 cm. To z nich činí ideální řešení nejen pro novostavby, ale i pro rekonstrukce, kde bývá místo pro technická zařízení výrazně omezené. Jedna produktová řada navíc pokrývá široké spektrum velikostí bytů – od menších jednotek až po prostorné mezonety či menší rodinné domy.
Diskrétní technologie pro zdravý domov a maximální komfort
Pravidelný přísun čerstvého vzduchu má přímý dopad na kvalitu bydlení i každodenní pohodu. Snižuje koncentraci oxidu uhličitého a dalších škodlivin v interiéru, což se v praxi projevuje menší únavou, méně častými bolestmi hlavy a lepší schopností soustředit se během dne. V noci pak podporuje klidnější a kvalitnější spánek, díky němuž se lidé probouzejí odpočatější.
Jednotka pracuje velmi tiše, takže neruší každodenní život v domácnosti – ať už pracujete z domova, odpočíváte nebo spíte. V létě dokáže automaticky využít chladnější noční vzduch k přirozenému ochlazení interiéru. Pro ještě vyšší komfort je Zehnder EVO k dispozici také ve variantě s entalpickým výměníkem, který pomáhá udržovat optimální vlhkost vzduchu a brání jeho nadměrnému vysušování v topné sezóně.
Zehnder EVO lze ovládat manuálně, ale dokáže fungovat i zcela automaticky. Díky čidlům CO2 a vlhkosti se sama přizpůsobí aktuálním potřebám v místnosti, například zvýší výkon větrání, když je v koupelně vyšší vlhkost nebo když se v obývacím pokoji sejde více lidí. Kromě toho ji lze ovládat elegantními bezdrátovými ovladači nebo na dálku pomocí mobilní aplikace. Jednotka je připravena také na integraci do systému chytré domácnosti. Výsledkem je komfortní větrání, které zajišťuje zdravé vnitřní klima při vysoké energetické účinnosti a zároveň podporuje pohodu obyvatel.
Zdroj: Crest Communications a.s.