Zehnder Tetris: Design inspirovaný pohybem vody, který definuje moderní koupelnu

  11:30
Praha 10. března 2026 (PROTEXT) - Koupelna se proměnila v plnohodnotné místo pro relaxaci, kde každý prvek dotváří celkovou harmonii domova. Vedle designových obkladů či moderní sanity jsou to také radiátory, které dnes formují vizuální identitu prostoru. Na tento trend reaguje radiátor Zehnder Tetris ikonickou estetikou, v níž se odráží dynamika přírodních živlů. Inspirace horskými řekami není patrná jen v jeho hravých liniích, ale prostupuje i samotným nitrem – unikátní systém vnitřní cirkulace zajišťuje vysoce efektivní a rovnoměrné předávání tepla, které v koupelně vytvoří dokonalou tepelnou kulisu.

Inovativní konstrukční řešení v nadčasovém designu

Zehnder Tetris navrhlo světoznámé designérské studio King & Miranda s inspirací v dynamice horských řek. Rytmus proudění, tvar meandrů i energie pohybu se odrazily v asymetrickém uspořádání horizontálních profilů, které v přesně definovaném rámu připomínají koryto řeky a podtrhují současný a funkčně čistý design.

Inspirace přírodou však není samoúčelná – vedle vzhledu se promítá i do samotné funkce. "Právě energie horských toků přivedla designéry na myšlenku jedinečné vnitřní cirkulace. Oboustranné protisměrné proudění uvnitř profilů má zásadní vliv na efektivitu tělesa," vysvětluje Miroslav Váša, produktový manažer společnosti Zehnder.

Díky této sofistikované konstrukci dosahuje výkonu od 400 W do 1 kW, což je pro designové radiátory nadstandardní hodnota. Výsledkem je nejen spolehlivé vytápění prostoru, ale i rychlé a hloubkové nahřívání ručníků.

Prostor pro kreativitu i technickou flexibilitu

Zehnder Tetris se dokáže přizpůsobit různým typům interiérů i technickým požadavkům. K dispozici je v několika výškách při šířce 50 cm či 60 cm s možností středového i vnějšího připojení a v teplovodní, kombinované i čistě elektrické variantě.

Radiátor je dostupný v široké paletě odstínů, včetně barevně sladěných armatur a montážních sad. Nepravidelné rozmístění příček navíc umožňuje pohodlné zavěšení ručníků z obou stran, což zvyšuje komfort při každodenním používání. Radiátor tak bez problémů nahradí i klasické koupelnové žebříky určené výhradně k sušení a díky své odolné konstrukci z kvalitní oceli s dvouvrstvým lakováním obstojí i v náročných projektech a developerských realizacích.

Efektivnější provoz s chytrým ovládáním a novou generací topných tyčí

Elektrické varianty radiátoru lze doplnit novou generací topných tyčí Zehnder podle požadovaného způsobu ovládání. Některé umožňují regulaci přímo na tělese nebo prostřednictvím mobilní aplikace či dálkového ovladače, takže uživatel může jednoduše nastavit a plánovat provoz radiátoru.

K dispozici jsou také varianty barevně sladěné s radiátorem, které zachovávají jednotný vzhled v koupelně. Pro projekty, kde je vytápění řízeno centrálně, například v hotelích nebo větších rezidenčních budovách, je určena verze bez vlastní regulace, připravená pro napojení na nadřazené systémy řízení budov.

Radiátor, který získal mezinárodní ocenění za design

Výjimečné spojení formy a funkce potvrdila i odborná porota prestižní soutěže Red Dot Design Award, která v roce 2024 ocenila Zehnder Tetris v kategorii produktového designu. Toto ocenění řadí model mezi světovou špičku a potvrzuje, že promyšlený technický koncept může jít ruku v ruce s nadčasovou estetikou.

 

Zdroj: Crest Communications a.s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

