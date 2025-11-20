Zelenější vzdělávací prostory v krizových situacích

Autor:
  8:27
New York 20. listopadu 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Organizace Education Cannot Wait a Save the Children oznamují partnerství v konsorciu s organizacemi Arup a Světový fond na ochranu přírody s cílem stanovit nové standardy pro ekologicky odpovědné dočasné vzdělávací prostory.

Vzhledem k tomu, že klimatické změny zesilují rozsah a závažnost krizí po celém světě, organizace Education Cannot Wait (Vzdělání nemůže čekat/ECW) oznámila poskytnutí grantu ve výši 650.000 USD organizaci Save the Children (Zachraňte děti), v konsorciu s organizacemi Arup a Světový fond na ochranu přírody (WWF), za účelem stanovení nových standardů pro ekologizaci dočasných vzdělávacích prostor v krizových situacích. Tato iniciativa podtrhuje kritický vztah mezi klimatickými opatřeními a vzděláváním v nouzových situacích, zatímco se vedoucí světoví představitelé scházejí na konferenci COP30, aby urychlili řešení pro udržitelnější a odolnější budoucnost.

Dočasné vzdělávací prostory poskytují záchrannou síť pro děti, které se ocitly v nouzových situacích – od uprchlických táborů v Bangladéši po záplavové oblasti v Jižním Súdánu. Tomuto odvětví však chybí jasné pokyny, jak tyto struktury navrhovat, budovat a spravovat způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí, odolný a inkluzivní. Bez řádných norem mohou přispívat k plýtvání a zhoršování životního prostředí, což má další dopad na podmínky pro vzdělávání.

Aby se tato mezera zaplnila, spojuje tento grant vedoucí postavení organizace Save the Children v oblasti práv dětí, reakce na mimořádné situace a technické znalosti společnosti Arup a hluboké znalosti WWF v oblasti životního prostředí v inovativním partnerství, které propojuje humanitární pomoc, inženýrství a ekologickou udržitelnost.

Marian Hodgkin, globální vedoucí odboru pro vzdělávání, výuky pro průlomová řešení v organizaci Save the Children, řekl: „Naše dočasné vzdělávací prostory nabízejí stabilitu a naději během krize – naději, která musí přesahovat okamžitou situaci a podporovat trvalou stabilitu – což vyžaduje, abychom spojili technické znalosti s hlasy dětí. Když děti pomáhají utvářet tyto prostory, činíme je bezpečnějšími, relevantnějšími a inkluzivnějšími. A tím, že zajistíme, že tyto vzdělávací prostory budou ekologicky odpovědné a odolné, ukážeme dětem, že investujeme do jejich budoucnosti."

„Společnost Arup je hrdá na to, že může spolupracovat s organizacemi Save the Children a WWF – díky podpoře iniciativy Education Cannot Wait – na vytváření bezpečného, udržitelného a klimaticky odolného prostředí pro děti v krizových situacích," uvedla Hayley Grycová, zástupkyně ředitele a vedoucí vzdělávacího programu UKIMEA ve společnosti Arup. „Tato iniciativa je zásadním krokem k přehodnocení toho, jak se vzdělávání a klimatická opatření spojují, a zajišťuje, že i v nejnáročnějších podmínkách na světě podporují dočasné vzdělávací prostory lidskou důstojnost i odpovědnost za životní prostředí."

„Dočasné vzdělávací prostory jsou útočištěm, které po katastrofách pomáhá dětem znovu získat pocit normálnosti. Pokud však nejsou navrženy s ohledem na životní prostředí, riskujeme, že problémy, kterým komunity čelí v důsledku extrémních událostí, jako jsou povodně, zemětřesení a požáry, se ještě zhorší. Prostřednictvím tohoto partnerství vyvíjíme praktické nástroje, díky nimž budou všechny učebny v krizových situacích odolnější, inkluzivnější a ekologičtější," uvedla Anita van Bredová, zástupce ředitele pro životní prostředí a zvládání katastrof ve WWF.

V rámci této iniciativy budou vyvinuty, ozkoušeny a sdíleny praktické, uživatelsky přívětivé nástroje pro aktéry v oblasti vzdělávání působící v krizových oblastech. Pokyny budou pokrývat celý životní cyklus dočasných vzdělávacích prostor – od návrhu a zajištění materiálů po údržbu a vyřazení z provozu – s důrazem na výstavbu s nízkým dopadem na životní prostředí a přizpůsobení místním poměrům. Zaměří se také na začleňování dětí se zdravotním postižením a těch, které se potýkají s genderovými překážkami.

S přispěním místních a mezinárodních partnerů bude rovněž vytvořen globální rámec pro ekologizaci dočasných vzdělávacích prostor, spolu s praktickými pokyny a nástroji pro výpočet nákladů, které budou ověřovány v různých krizových situacích, aby byla zajištěna jejich použitelnost v nouzových stavech. Tyto nástroje budou otevřeně sdíleny prostřednictvím sítí v oblasti vzdělávání, klimatu a humanitární pomoci, aby se podpořilo jejich široké přijetí a dopad.

Tento grant je součástí strategického závazku ECW ke klimaticky inteligentnímu vzdělávání v nouzových situacích. Tato iniciativa posiluje naléhavou potřebu společných investic do vzdělávání jako klíčového pilíře klimatických opatření. Je v souladu s akčními výzvami z COP30 a přispívá k celosvětovým snahám o to, aby vzdělávací systémy byly odolnější, udržitelnější a inkluzivnější v podmínkách stupňujících se klimatických a humanitárních rizik.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2826845/Education_Cannot_Wait_Refugee.jpg 

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1656121/Education_Cannot_Wait_Logo.jpg 

PRO DOTAZY TISKU: Anouk Desgroseilliers, adesgroseilliers@un-ecw.org, +1-917-640-6820; Amy Sawitta Lefevre, amy.lefevre@savethechildren.org, +66818317923; Hayley Gryc, hayley.gryc@arup.com, +44-7702-143136

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Akce zdarma 17. listopadu 2025: Praha nabídne koncerty hvězd i volné vstupy

Slavnostní otevření Národního muzea, Andrej Babiš. ( 27. října 2018)

V pondělí 17. listopadu si každoročně připomínáme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva. V Česku je tento den nejvíce spojen s připomínkou počátku sametové revoluce. Období...

O úrazu, jenž mohl ukončit její kariéru, o každodenní dřině, o síle disciplíny. I takový byl život primabaleríny

Nikola Márová na křtu své knihy

Na pultech knihkupců je otevřená zpověď primabaleríny Národního divadla Nikoly Márové.

20. listopadu 2025

Hartmann - Rico nabídne lidem přestup. Dělnické profese nenajdou práci snadno

Slavnostní spuštění provozu nové výrobní linky v havlíčkobrodském závodě...

Společnost Hartmann - Rico, která minulý týden oznámila uzavření svého závodu v Havlíčkově Brodě ke konci března, nabídne zaměstnancům pracovní místa ve svých ostatních provozech. Teprve potom začne...

20. listopadu 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Pracovní vlak v metru srazil údržbáře, utrpěl devastující zranění ruky

IIustrační foto

Pracovní vlak ve čtvrtek v noci srazil ve stanici metra Muzeum údržbáře a těžce ho zranil. Muže záchranáři převezli do traumacentra. Oznámil to mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.

20. listopadu 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Desítky zraněných při srážce vlaků na Českobudějovicku, z toho pět těžce

U Zlivi se srazil rychlík s osobním vlakem.

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s osobním vlakem. Na místě jsou hasiči a záchranáři. Podle aktuálních informací přijala českobudějovická nemocnice pět těžce...

20. listopadu 2025  7:02,  aktualizováno  8:40

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zelenější vzdělávací prostory v krizových situacích

20. listopadu 2025  8:27

Vítězné prodejny říjnového kola Visa Czech Top Shop

20. listopadu 2025  8:19

Trend zvaný elektroodpad: Proč recyklace s RETELOU dává smysl?

20. listopadu 2025  7:59

Evropská studie ukazuje klesající ceny, rostoucí náklady a nedostatek – výsledky nezávislé studie představené během Světového týdne povědomí o antimikrobiální rezistenci společnostmi Viatris a Medicines for Europe

20. listopadu 2025  7:54

Kolo před zloději ochrání QR kód. Karviná jako první zkouší speciální stojan

Karviná zkouší jako první v zemi speciální stojany na kola PR Lock. (18....

Bez nutnosti vlastního zámku, jen pomocí mobilního telefonu a QR kódu. Karviná zkušebně zavedla speciální stojan s názvem PR Lock obsluhovaný QR kódem. Stala se tak prvním městem, které novinku...

20. listopadu 2025  7:42,  aktualizováno  7:42

Osmi ženám dal do pití drogy a pak je znásilnil, soudí vojenského lékaře

Krajský soud v Hradci Králové

Krajský soud v Hradci Králové otevře případ vojenského lékaře a pedagoga, který čelí obžalobě ze sériového znásilnění osmi žen, zejména studentek. Podle spisu jim přidával do pití drogu a pak si je...

20. listopadu 2025  7:02,  aktualizováno  7:02

Je z leteckého titanu? Tepličané řeší cenu mola u rybníka, může za ni i modřín

Horní rybník v Zámecké zahradě v Teplicích opět zarůstá orobincem.

V Zámecké zahradě v Teplicích začala stavba nového mola na Horním rybníku. Bude mít ocelovou konstrukci s modřínovým obkladem a plovoucí částí, která se přizpůsobí kolísání hladiny rybníka. Součástí...

20. listopadu 2025  6:22,  aktualizováno  6:22

Člověk zjistí, že řeší nepodstatné věci, říká koordinátorka onkologické péče

„Když vidím všechny ty příběhy, lidi s šátky na hlavě, mladé i staré, maminky,...

Přestože moderní medicína umí takřka zázraky a dokáže stále více vážných onemocnění s úspěchem léčit, diagnóza rakovina patří k největším strašákům. Většinou lidí dokáže tak otřást, že i do té doby...

20. listopadu 2025  6:02,  aktualizováno  6:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.