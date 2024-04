Železná Ruda je opět rozkopaná, na řidiče čekají uzavírky

Miroslav Blabol, ředitel správy ŘSD Plzeňského kraje: „Na silnici 27 průtahu obcí Železná Ruda jsme započali třetí etapu této stavby, která by měla být dokončena v letošním roce, v druhé polovině letošního roku, zhruba v září, pokud vše půjde hladce. Stavba probíhá za částečné uzavírky provozu na silnici 27, jsou tam realizované objízdné trasy."

Termín třetí etapy ale není přesný, jedná se o dvě etapy, které na sebe přímo navazují. Ta poslední bude pro řidiče nejhorší. Město bude ve směru od Klatov zcela uzavřené.

Filip Brož (NK), místostarosta Železná Rudy: „Právě probíhá výstavba průtahu městem Železná Ruda. Nyní probíhá druhá etapa, která bude hotová předběžně 10. května a ihned potom bude navazovat třetí etapa, která bude od městského úřadu až ke kolejím a vyžádá si tady celkovou uzavírku dopravy na příjezdu do Železné Rudy.“

Kdo bude chtít do Železné Rudy, musí od 10. května zvolit jinou trasu. A to z Klatov přes Nýřany a Špičák.

Filip Brož (NK), místostarosta Železná Rudy: „V současné době to znamená menší omezení tady přímo v centru, kde jsou objízdné trasy a je to tady ulicemi zjednosměrněné, takže si lidé trochu zajedou. V té třetí etapě to bude horší, protože bude celý příjezd do Železné Rudy po hlavní silnici 27 uzavřen.“

Opravu průtahu investuje Ředitelství silnic a dálnic společně s městem. Celková výše je necelých 50 milionů korun bez DPH s tím, že město se podílí částkou zhruba 9 milionů korun.

Filip Brož (NK), místostarosta Železná Rudy: „Město tady buduje nové chodníky, nové veřejné osvětlení, provádí se výměna a rekonstrukce vodovodních přípojek a kanalizace.“

