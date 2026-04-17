Zemědělci objevují zlatý důl v akumulaci: Bateriová úložiště mění pravidla hry

Bioplyn jako stavební kámen nezávislosti
Provozovatelé bioplynových stanic mají nyní obrovskou výhodu, jak podrobně rozebírá portál agris.cz. „Flexibilita bude klíčovou podmínkou úspěchu moderní energetiky – a bioplyn, respektive biometan v ní má nezastupitelnou roli, a to pro výrobu elektřiny a tepla i využití v dopravě. Není to jen náhrada zemního plynu, ale nástroj, který pomáhá efektivně využít potenciál obnovitelných zdrojů. Ve spojení s fotovoltaikou, větrnými elektrárnami a dalšími domácími obnovitelnými zdroji zvyšuje naši energetickou nezávislost a efektivně umožňuje energii řídit, ukládat a dodat ve chvíli, kdy ji potřebujeme. Právě tyto synergie dělají z biometanu a bioplynu důležitou součást stabilního a funkčního energetického mixu,“ uvedl pro portál agris.cz Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE. Zmíněný biometan představuje vyčištěný bioplyn, který vzniká udržitelnou cestou přímo z biologického odpadu.
Moderní technologie nabízejí zemědělcům dokonce přímou vstupenku na lukrativní trh s elektřinou. Podle vyjádření zakladatele a CEO společnosti CE.ENERGY Miroslava Zavřela jsou právě areály, kde funguje bioplynová stanice či solární panely, naprosto ideální pro instalaci velkokapacitních bateriových úložišť. „Zajištění kontinuity a ziskovosti provozu dnes úzce souvisí s ukládáním energie, díky čemuž jsou zemědělci schopni zcela omezit odběr z distribuční sítě, a naopak přebytkovou energii do sítě výhodně nabízet. Běžná družstva se tak mění z pouhých spotřebitelů na aktivní dodavatele, kteří generují nové finanční zisky."
Cesta na energetický trh s chytrými technologiemi
O krok dále posouvá možnosti využití těchto inovací samotné řízení uložené elektřiny. Bateriové systémy už totiž neslouží pouze jako záložní zdroj pro případ výpadku, ale stávají se aktivním finančním nástrojem. Miroslav Zavřel zdůrazňuje, že dnes je klíčové s energií aktivně obchodovat. Jde zejména o schopnost majitelů baterií pomáhat státnímu provozovateli udržovat stabilitu celé elektrické sítě skrze tzv. služby výkonové rovnováhy. Za tuto pomoc provozovatelé inkasují zajímavé finanční prémie, které výrazně zkracují návratnost celé investice do technologického vybavení.
Celý venkovský sektor však potřebuje k plnému rozvoji těchto akumulačních projektů především stabilní a předvídatelné právní prostředí. Pokud provozovatelé farem získají pevnou jistotu, že se dohodnuté legislativní podmínky nebudou neustále měnit, dokážou své budoucí investice mnohem lépe plánovat. Lokální producenti elektřiny totiž v dnešní době zastávají mimořádně důležitou roli. Svými soběstačnými provozy a schopností dodat energii v pravý čas aktivně posilují energetickou bezpečnost i celkovou suverenitu státu.
Zdroj: CE.ENERGY