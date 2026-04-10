Zemědělské a lesnické veletrhy představí moderní techniku i rozšířený program

Brno 10. dubna 2026 (PROTEXT) - Od 12. do 15. dubna 2026 zaplní brněnské výstaviště komplex zemědělských a lesnických veletrhů v čele s veletrhem AGRISHOW, Národní výstavou hospodářských zvířat, lesnickým a mysliveckým veletrhem SILVA REGINA a veletrhem obnovitelných zdrojů BIOMASA. Specializované veletrhy pro zemědělství a lesnictví se na brněnském výstavišti konají již od roku 1994. Komplex veletrhů obsadí většinu brněnského výstaviště – celkem šest pavilonů i rozsáhlé venkovní plochy. Na výstavišti se bude prezentovat přes 800 firem ze 17 zemí na téměř 60 tisících čtverečních metrech výstavní plochy.

V letošním roce představujeme zcela nový koncept zemědělské výstavy AGRISHOW, který propojuje rostlinnou i živočišnou výrobu do jednoho funkčního celku a nabízí tak ucelený pohled na moderní zemědělství v celé jeho šíři. Větší důraz letos klademe také na doprovodné aktivity – od odborných diskuzí přes praktické ukázky až po program pro širší veřejnost. Neméně důležitá je přitom i tradiční provázanost s lesnictvím, myslivostí a oblastí energetického využití biomasy, která dává celému komplexu veletrhů širší kontext,“ uvedl Jan Kubata, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno

Zemědělská technika, traktory v akci a chytrá farma

Většinu výstavní plochy letos obsadí veletrh AGRISHOW, na kterém vystavovatelé prezentují techniku a technologie pro rostlinnou i živočišnou výrobu. Návštěvníci zde najdou většinu klíčových značek traktorů a další zemědělské techniky působících na českém a slovenském trhu. Odbornými partnery veletrhu jsou mimo jiné Sdružení dovozců zemědělské technikyAsociace zemědělské a lesnické techniky. Mezi výrazné expozice bude patřit například Zetor, který ke svému 80. výročí představí kromě nových traktorů i vybrané historické stroje.

Praktické ukázky techniky v nové AGRI ARENĚ

Nejvýraznější novinkou veletrhu AGRISHOW se stane venkovní polygon AGRI ARENA u pavilonu Z, speciální dynamická zóna určená pro praktické ukázky traktorů a manipulátorů přímo v provozu. Projekt vznikl ve spolupráci se Sdružením dovozců zemědělské techniky, které pro návštěvníky připraví program zahrnující komentované prezentace, testovací jízdy i soutěžní aktivity.

Chytrá farma pro efektivní a udržitelné hospodaření

Součástí veletrhu bude také projekt Chytrá farma, který přinese návštěvníkům přehled nejnovějších technologií a trendů v efektivním a udržitelném hospodaření. Chytrá farma se představila poprvé na brněnských zemědělských a lesnických veletrzích v roce 2024 a letos navazuje na již odzkoušený koncept. Neděle bude věnována preciznímu zemědělství a automatizaci, pondělí technologiím pro rostlinnou výrobu a digitálnímu řízení farem, úterý inovacím v živočišné výrobě a chytrým systémům pro welfare a monitoring zvířat. Ve středu se program přesune k moderním technologiím v lesnictví. Program Chytré farmy je vytvořen mimo jiné ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Mendelovou univerzitou v Brně a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích.

Součástí doprovodného programu AGRISHOW a Národní výstavy hospodářských zvířat je konference Adaptace zemědělství na změnu klimatu, která se uskuteční 13. dubna, a Středoevropský veterinární kongres konaný 14. dubna.

Hospodářská zvířata

Národní výstava hospodářských zvířat představí výsledky práce českých chovatelů – od masného a dojeného skotu přes ovce, kozy a prasata až po bohatý program věnovaný koním. Na výstavišti se bude prezentovat zhruba 600 hospodářských zvířat, největší skupinu tvoří zástupci masného skotu. Návštěvníci uvidí národní šampionáty masných plemen i soutěže a přehlídky dojeného skotu doplněné odborným komentářem. Významná část výstavy bude věnována také koním různých plemen, kteří se předvedou v rozsáhlém chovatelském programu. Součástí výstavy bude rovněž včelařská výstava s prezentací moderního včelařství a prodejem regionálních potravin. Tohle téma přitom není pro Veletrhy Brno nové – společnost je dlouhodobě zapojená i do iniciativy Zachraňte včely.

Doplněním odborného programu bude Festival chutí, vína a piva v pavilonu G2, který návštěvníkům nabídne rozšíření veletržního zážitku a zároveň ukáže další článek potravinářského řetězce – od suroviny až k finálnímu produktu. Představí se zde regionální výrobci potravin, minipivovary i vinařství. Součástí festivalu je také pódiový program zaměřený na pivovarnictví, vinařství a včelařství. 

Lesnictví, myslivost a energetické využití dřevní hmoty

Významnou součástí veletržního komplexu bude také lesnický a myslivecký veletrh SILVA REGINA. V pavilonech Z a F i na venkovních plochách představí moderní lesnickou techniku, technologie pro těžbu a přibližování dřeva, vybavení pro myslivost i výstavy trofejí. Chybět nebudou tradiční ukázky řemesel, program na hlavním pódiu ani prezentace firem a institucí řešících aktuální témata moderního lesního hospodaření. 

Veletrh BIOMASA nabídne ucelený pohled na energetické využití dřevní hmoty a zemědělské i lesní biomasy, od kotlů a technologií pro spalování až po stroje pro zpracování surovin, jako jsou štěpkovače či drtiče. Expozice v pavilonu Z a jeho okolí doplní také odborný program, který se v pondělí zaměří na klíčová témata udržitelné energetiky – dostupnost a kvalitu dřevní biomasy, bioekonomiku, cirkulární přístupy. 

 

Zdroj: Veletrhy Brno

