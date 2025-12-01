Zemřel profesor Jaroslav Daňhel, legenda českého pojišťovnictví

Prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., se narodil 1. června 1943 v Kutné Hoře. Po studiích na Vysoké škole ekonomické v Praze se zaměřil na finance a ekonomicko-matematické výpočty. S ekonomií rizika se setkal už na začátku kariéry, jako likvidátor pojistných událostí, kde poznal pojištění v té nejkonkrétnější podobě – v lidských příbězích a reálných škodách.
Z této praktické zkušenosti vyrostla jeho manažerská kariéra, která jej dovedla až na pozici ekonomického ředitele tehdejší České státní pojišťovny a později místopředsedy představenstva České pojišťovny. Po roce 1989 patřil ke klíčovým osobnostem transformace československého pojišťovnictví na moderní tržní systém. Výrazně se podílel na tvorbě nové metodiky, rozvoji produktů i nastavování řízení rizik v nově vznikajícím konkurenčním prostředí.
Akademik, autor a významný hlas českého pojišťovnictví
Jeho jméno je trvale spojeno s Vysokou školou ekonomickou v Praze, kde od roku 1997 působil jako profesor na katedře bankovnictví a pojišťovnictví Fakulty financí a účetnictví. Vedle VŠE se věnoval i výuce na Vysoké škole finanční a správní, podílel se na vědeckých radách a výborech a vychoval generace odborníků, pro něž byl nejen učitelem, ale i mentorem.
Patřil k autorům i spoluautorům zásadních učebnic pojišťovnictví, zabývajících se jak teoretickými základy oboru, tak praktickým fungováním pojistných produktů a trhů. Byl také klíčovou postavou kolektivních děl o dějinách pojišťovnictví v Československu i v České republice. V odborné komunitě vystupoval jako respektovaný komentátor současného dění a tribun českého pojišťovnictví, schopný srozumitelně a kriticky formulovat zájmy oboru i jeho společenskou roli.
"Profesor Daňhel vychoval celou řadu pojišťováckých expertů, které dnes najdeme snad ve všech našich pojišťovnách. Díky tomu, že dokázal propojit rozsáhlé teoretické vědomosti s praktickou znalostí pojistného řemesla, zanechal nesmazatelnou stopu jak v rozvoji pojistné teorie, tak i při formování pojistného trhu u nás. Byl to však především člověk, se kterým bylo inspirující vést diskuse nejen na pojistná témata, a který každému vždy ochotně a velmi zasvěceně poradil," vzpomíná Petr Dvořák, rektor VŠE a předseda Rady Finanční akademie Zlaté koruny.
Třiadvacet let se Zlatou korunou
Profesor Jaroslav Daňhel stál u zrodu Zlaté koruny a od samého začátku pomáhal formovat její koncepci jako nezávislé platformy finančního vzdělávání a kultivace finančního trhu. Po celých třiadvacet let byl jedním z nejbližších a nejaktivnějších členů Finanční akademie Zlaté koruny a patřil k těm, o jejichž názor se dalo opřít, jak při hodnocení produktů, tak při diskusi o vývoji finančního sektoru.
V roce 2022 byl Zlatou korunou oceněn titulem Akademik roku za dvacet let přínosu projektu i českému finančnímu trhu. Ocenění si na galavečeru nemohl osobně převzít, ale poslal fotografii, na níž toto uznání symbolicky oslavil se svými vnoučaty. I tím ukázal, jak důležitá pro něj byla rodina a jak uměl spojovat profesní úspěch s lidskou blízkostí.
Člověk, přítel, osobnost
Kolegům, studentům a spolupracovníkům zůstane v paměti nejen jako špičkový odborník, ale především jako laskavý, otevřený a přímý člověk. Byl přítelem, na kterého se bylo možné spolehnout v profesních debatách i v ryze osobních situacích. Rozhovory s ním byly vždy spojené s nadhledem, humorem a hlubokou znalostí souvislostí.
Jeho odchod znamená velkou ztrátu pro české pojišťovnictví, akademickou obec i pro Zlatou korunu, s níž byl neodmyslitelně spjat. Zůstává po něm dílo, které formovalo celý obor a generace odborníků.
Nejen profesně, ale i lidsky nám byl přítelem.
Pavel Doležal, tým Zlaté koruny a Finanční akademie
Zdroj: Zlatá koruna