Zemřel Rostislav Petčenko, zakladatel a spolumajitel developerské skupiny GARTAL

Rostislav zasvětil podstatnou část svého profesního života realitnímu trhu a rozvoji rezidenční výstavby. Narodil se v ukrajinském Chersonu a do České republiky přišel ve svých šestnácti letech.
Ještě během studií začínal jako realitní makléř. S přítelem z vysoké školy Andrejem Zajcevem pak založil firmu GARTAL, ve které převzal řízení obchodu, financí a prodeje. Postupně z ní vybudoval silnou společnost, která patří k významným pražským investičním skupinám a v níž se development, stavební firma a investiční fond vzájemně doplňují.
Pro Rostislava nebylo podnikání pouze o výstavbě nových bytů. Důležitou roli pro něj hráli lidé, týmová spolupráce, kvalita projektů a hledání nových cest, jak výsledky společnosti i její práci neustále posouvat vpřed. Jako skutečný vizionář věřil, že opravdová hodnota spočívá nejen v realizovaných projektech, ale především v lidech, kteří za nimi stojí a kteří byli pro Rostislava vždy na prvním místě. Jeho odchod představuje velkou ztrátu pro celou rodinu, všechny zaměstnance, obchodní partnery i další, kteří s ním během jeho profesního života spolupracovali.
Rostislav vždy myslel na budoucnost skupiny a opíral se o tým, kterému důvěřoval. V jeho díle pokračujeme se stejnou pečlivostí, s jakou ho budoval. Jeho odkaz pro nás zůstává největším závazkem i inspirací.
GARTAL v této těžké chvíli vyjadřuje upřímnou soustrast jeho rodině, blízkým a všem, které jeho odchod zasáhl. Prosíme o respektování jejich soukromí. Budeme na něj vzpomínat s úctou a vděčností.
O skupině GARTAL
GARTAL je developerská, stavební a investiční skupina, která pod společnou obchodní značkou zahrnuje GARTAL Development, GARTAL Stavební, GARTAL Fond a GARTAL Nadaci.
Zdroj: GARTAL
Kontakt:
Petr Fiala
ředitel marketingu skupiny GARTAL
E-mail: media@gartal.cz
PROTEXT
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59805.