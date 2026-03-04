Zemřela Vlasta Baránková, výrazná osobnost české ilustrace

Její tvorba hluboce zasáhla několik generací čtenářů doma i v zahraničí. Výtvarný jazyk Vlasty Baránkové byl charakteristický jemnou, ale jistou linkou, citlivou barevností a schopností vytvářet imaginativní světy. Ilustrace pro ni nebyla pouhým doprovodem textu ale svébytným vyprávěním.
Profesní dráha a výtvarné zázemí
Absolvovala brněnskou Střední uměleckoprůmyslovou školu. Přestože nebyla přijata na Akademii výtvarných umění, její další cesta potvrdila mimořádnou vytrvalost i talent. Pracovala v různých výtvarných profesích, od návrhů hraček a loutek po výstavnictví, než se roku 1969 vydala na dráhu svobodné umělkyně.
V 60. letech byla členkou brněnského sdružení Mikro65, později přejmenovaného na Skupina 7, které představovalo důležitou generační platformu mladých výtvarníků mimo oficiální proud. Tato zkušenost formovala její vztah k volné grafice a malbě, jimž se věnovala paralelně s ilustrací.
Její život a tvorba byly trvale spjaty s Brnem, kde působila po většinu své profesní dráhy.
Mezinárodní přesah: Bohem Press
Zásadní kapitolu její kariéry představovala spolupráce se švýcarským nakladatelstvím Bohem Press, které v 70. a 80. letech vydávalo její ilustrované knihy pro zahraniční trh. Díky této spolupráci se její tvorba dostala do Německa, Švýcarska i dalších zemí a v určitém období byla známější v zahraničí než doma.
Její ilustrace tak patřily k významným příkladům českého výtvarného exportu v době, kdy mezinárodní kontakty nebyly samozřejmostí.
Významná díla
Vlasta Baránková ilustrovala více než 140 knižních titulů pro děti a mládež. Její práce doprovázely klasické pohádky, autorské knihy i populární tituly současných autorů.
Výraznou stopu zanechala mimo jiné ilustracemi ke knihám a zpěvníkům autorské dvojice Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř, jejichž písňová tvorba je pevnou součástí české kulturní paměti. Svým výtvarným stylem ovlivnila např. i autora dětských knih Pavla Čecha, který se k jejímu vlivu hlásí. Dlouhodobě spolupracovala také s básníkem a autorem pro děti Jiřím Žáčkem, jehož hravé i lyrické texty její výtvarný rukopis citlivě doplňoval.
Mnozí diváci si připomenou také její práci na večerníčkovém cyklu Lískulka, kde se podílela na výtvarné podobě seriálu. Televizní zpracování neslo typickou poetiku její kresby – jemnost, hravost i lehce snovou atmosféru.
Vedle knižní ilustrace se věnovala volné grafice, kresbě a malbě, návrhům drobných užitých předmětů i výstavním instalacím. V roce 2024 vyšla její autobiografická kniha Ohlédnutí, jež je osobní zpovědí a výběrem z tvorby, který umožňuje nahlédnout do jejího výtvarného světa v širším kontextu (https://kniha-ohlednuti.cz/)
Výstavy a ocenění
Dílo Vlasty Baránkové bylo pravidelně prezentováno na samostatných i kolektivních výstavách od 60. let. K nejvýznamnějším patří:
- 1982 – samostatná výstava ilustrací a grafiky, Kabinet grafiky, Dům umění města Brna
- účasti na domácích i zahraničních přehlídkách knižní ilustrace
- 2023 – „Pod skořápkou“, Moravská zemská knihovna, výstava v rámci cyklu Brněnští ilustrátoři
- 2023/2024 – „Bim, Bam, Bum“, Kláštery Český Krumlov, rozsáhlá retrospektiva představující více než sto originálů ilustrací
- 2024–2025 – „The World of Fantasy, Sadness and Joy of Vlasta Baránková“, Oblastní muzeum a galerie Most, komplexní pohled na její ilustrátorskou i volnou tvorbu
Za svou práci získala během kariéry řadu ocenění v oblasti knižní ilustrace a byla pravidelně vybírána do prestižních výstavních souborů české dětské knihy doma i v zahraničí.
Vlasta Baránková patřila k umělcům, kteří dokázali dětský svět zobrazit s respektem a bez podbízivosti. Její ilustrace ponechávaly prostor pro ticho, smutek i radost s hlubokou důvěrou ve vnímavost dítěte.
Smrtí Vlasty Baránkové odchází výrazná osobnost české ilustrace, jejíž dílo zůstává pevnou součástí kulturní paměti. Její obrazy budou i nadále otevírat dětem i dospělým klidný, citlivý a lidský prostor fantazie.
V případě zájmu o další informace či obrazový materiál kontaktujte syny:
Tomáš Baránek, David Baránek, odkaz_vlasty_barankove@barys.me
Zdroj: Tomáš Baránek