Ženami vedený start-up VR Vitalis oznamuje třetí investiční kolo

Společnost VR LIFE, kterou Jana Trdá založila v roce 2018, si rychle získala uznání a mnoho ocenění za svůj průkopnický přístup k rehabilitaci, který využívá imerzivní schopnost virtuální reality ke zlepšení výsledků a zkušeností pacientů. V rámci projektu VR Vitalis® vyvinula sadu rehabilitačních modulů virtuální reality, které jsou přizpůsobeny pro řešení široké škály zdravotních problémů. Přes rehabilitaci po cévní mozkové příhodě, po zintenzivnění cvičení při Parkinsonově chorobě, které výrazně zpomaluje postup nemoci. Pacienti aplikaci využívají i po nejrůznějších úrazech zad, horních i dolních končetin. Skvělých výsledků a zlepšení dosahují i pacienti, kteří potřebují trénovat kognitivní funkce nebo dýchání.

Po dvou úspěšných investičních kolech, ve kterých získal start-up investice v celkové hodnotě 660 000 EUR, nyní míří do kola třetího. Společnost otevřela jednání s několika možnými investory a uzavřít by je chtěla do podzimu 2024. Jana Trdá se svým týmem má mnoho plánů ve vývoji hardware, produktů i expanze, a na ty je investice určena.

"Jednání ještě nejsou uzavřena. Po zkušenostech, které za těch pár let máme, pečlivě zvažujeme, s kým případně do dalšího kola jít. Určitě je prostor bavit se i s jinými potenciálními partnery. Velká výhoda je, že nepotřebujeme peníze na “projedení”, běžný provoz firmy zvládáme z prodejů. Jen chceme zrychlit. " uvedla CEO VR LIFE.

Start-up si získává stále více pozornosti nejen pro svou aplikaci a sociální dopad, ale také pro své inkluzivní pracovní prostředí. Díky pestrému týmu šikovných lidí, v primárně ženském kolektivu, včetně maminek na mateřské dovolené nebo s malými dětmi, se společnost snaží podporovat rozmanitou firemní kulturu, která boří zajeté stereotypy v oblasti často dominované muži.

Jana Trdá k tomu uvedla: “Samozřejmě, že máme ve firmě i muže, jen jich je mnohem méně. Ale určitě ne proto, že bychom dávali přednost ženám. Možná mají někteří muži obavy přidat se do týmu, kde převládají na vedoucích i technických pozicích ženy :-).”

V době, kdy VR Vitalis míří do třetího kola investic, je společnost i nadále odhodlána plnit své poslání, kterým je zefektivnění rehabilitačních postupů a zlepšování života pacientů po celém světě. Po vytvoření stabilního zázemí v České republice rozjela společnost distribuční síť v dalších 6 evropských zemích.

O VR Vitalis® Pro

VR Vitalis® Pro je certifikovaný zdravotnický prostředek. Inovativní aplikace je speciálně navržená s ohledem na potřeby profesionálních rehabilitačních oddělení. Je to spojení tradičních rehabilitačních postupů s unikátními možnostmi virtuální reality. VR Vitalis® Pro zvyšuje kvalitu poskytované péče a zároveň snižuje provozní náklady zdravotnického zařízení.

Zdroj: VR LIFE

