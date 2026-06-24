Zendure představuje na Intersolar 2026 energetický ekosystém ZEN+ HOME s AI

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  12:59
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Mnichov (Německo) 24. června 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Zendure, světový průkopník v oblasti připojitelných systémů pro správu energie v domácnostech (HEMS), představuje na veletrhu Intersolar 2026 v Mnichově (stánek C1.280) svou nejnovější vizi v oblasti domácí energetiky, ZEN+ HOME. V rámci tématu výstavy Power Tomorrow, Start at Home společnost Zendure představuje, jak umělá inteligence, inteligentní řízení spotřeby energie a flexibilní řešení pro skladování energie mění domácnosti z pasivních spotřebitelů energie na aktivní, energeticky nezávislé účastníky.

Inteligentní plug-in systém HEMS

Srdcem platformy ZEN+ HOME je ZENKI™, energetický agent společnosti Zendure využívající umělou inteligenci, který je založen na proprietárním modelu časových řad ZenPulse. Na základě analýzy výroby solární energie, spotřeby domácností a dynamického cenového vývoje elektřiny předpovídá systém ZENKI™ 24hodinovou poptávku po energii a automaticky navrhuje optimální strategii.

Od inteligentního nabíjení a plánování využití baterií až po automatickou záložní ochranu – systém ZENKI™ neustále optimalizuje toky energie v reálném čase a pomáhá majitelům domů více šetřit, zvýšit odolnost a bez námahy dosáhnout energetické nezávislosti.

Jeden domov. Jedno energetické srdce

Středobodem ekosystému a srdcem systému ZEN+ Home je PowerHub, jednotná platforma pro koordinaci energie, která propojuje solární výrobu, akumulátory, elektřinu z rozvodné sítě, nabíječky elektromobilů, tepelná čerpadla a zařízení pro chytrou domácnost.

Spolu se sérií SolarFlow umožňuje PowerHub správu energie v celé domácnosti a inteligentní koordinaci spotřeby energie:

  • Řada SolarFlow 4000 Mix – obousměrná, umělou inteligencí řízená, všestranná zásuvková platforma pro domácí skladování energie o výkonu 4000 W, integrovaná s PowerHub, sjednocuje pokročilá řešení pro balkony, střechy s připojením k střídavé síti a mobilní napájení do jednoho rozšiřitelného ekosystému.
  • SolarFlow 3000 Mix AC+ – řešení typu „plug-and-play" optimalizované pro střešní solární systémy s propojením do střídavé sítě a akumulaci energie, které umožňuje flexibilní nasazení bez složité instalace.
  • Řada SolarFlow 2400 – obousměrná hybridní úložná platforma o výkonu 2400 W řízená umělou inteligencí, která nabízí jak konfigurace připojené přes PowerHub, tak konfigurace typu plug-and-play a spojuje solární řešení pro balkony a střechy do jednoho ekosystému.

Flexibilita – vždy ten nejlepší tarif

Díky dynamickým tarifům ZenWave™ a partnerství s dodavateli energie se služba ZEN+ Home přizpůsobuje tržním cenám v reálném čase, čímž pomáhá domácnostem snížit náklady na elektřinu a vytěžit maximum z každé kilowatthodiny.

Spolehlivé. Otevřené. Průhledné.

Systém ZEN+ HOME, postavený na architektuře HEMS 2.0, kombinuje cloudovou inteligenci s lokálním ovládáním. I při výpadcích internetového připojení fungují základní energetické funkce lokálně, zatímco PowerHub zajišťuje plynulé zálohování na úrovni UPS s odezvou 10 ms a funkci Black Start pro energetickou bezpečnost.

Systém ZEN+ HOME se integruje se senzory a regulátory Shelly, aby prostřednictvím relé připojil tepelná čerpadla a využil rozhraní SG Ready k předehřívání vody a vytápění obytných prostor pomocí přebytečné solární energie nebo levné elektřiny z rozvodné sítě.

Podporuje více než 5 000 modelů tepelných čerpadel. ZEN+ HOME koordinuje inteligentní plánování pro domácnosti vybavené tepelnými čerpadly a elektromobily, přičemž upřednostňuje využití přebytku solární energie nebo období s nízkými tarify pro vytápění a nabíjení.

V zájmu větší transparentnosti představuje společnost Zendure přepracované uživatelské rozhraní, které vizualizuje rozhodování umělé inteligence prostřednictvím přehledného 24hodinového energetického plánu, čímž mění umělou inteligenci z „černé skříňky" na asistenta, kterému uživatelé rozumějí a kterému mohou důvěřovat.

Mimo domov: Udržitelná mobilita

Společnost Zendure rovněž rozšiřuje ekosystém ZEN+ do oblasti udržitelné mobility prostřednictvím svého řešení pro elektrickou nákladní dopravu Zendure Cargo a produktů pro nabíjení elektromobilů, jako je EVFlow AC integrovaný s HEMS 2.0. Propojením výroby čisté energie v domácnostech s elektromobilitou.

Na veletrhu Intersolar Europe 2026 vystoupí Bryan Liu, generální ředitel a zakladatel společnosti Zendure, 23. června v 12:10 na doprovodné akci IBESA Day @ ees Forum, kde promluví na téma „Redefinice Plug-in HEMS: Přístup společnosti Zendure k konkurenceschopným řešením pro domácnosti založeným na umělé inteligenci"

O společnosti Zendure

Společnost Zendure, založená v roce 2017, je světovým průkopníkem v oblasti Plug-in-HEMS a má svá technologická centra v Silicon Valley v USA, v oblasti Velkého zálivu v Číně, v Japonsku a v Německu. Cílem společnosti Zendure je zajistit prostřednictvím nejnovějších energetických technologií domácnostem spolehlivou a cenově dostupnou dodávku čistých energií. Její revoluční systém pro akumulaci energie na balkóně SolarFlow přeměňuje sluneční světlo na bezpečný, spolehlivý a odolný zdroj energie pro každodenní život.

 

Kontakt: Patrick Chris, chris.qiu@zendure.com

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