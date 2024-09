Zendure představuje na veletrhu IFA 2024 inovativní energetická řešení SolarFlow Hyper a SolarFlow Ace

Jedna z nejrychleji rostoucích EnergyTech společností Zendure představí své poslední novinky na jubilejním 100. ročníku veletrhu IFA v Berlíně (6. do 10. září 2024) na stánku H2.2-110. Mezi prezentovanými produkty najdeme nejnovější přírůstky do portfolia Zendure SolarFlow Hyper a SolarFlow Ace, nové baterie AB1000S and AB2000S, ale i zařízení SolarFlow, AIO 2400 a SuperBase V.

SolarFlow Hyper představuje první multisetový koordinační zásuvný (plug-in) solární systém na světě s řešením pro obousměrné AC-coupled nabíjení (zapojené na rozvody střídavého proudu), který se vyznačuje modulární stohovatelnou konstrukcí. SolarFlow Ace, dynamické rozšíření určené pro scénáře s připojením k síti i mimo ni, přeměňuje dříve pevné balkónové elektrárny na přenosná řešení, ideální pro dobrodružné zážitky mimo síť. Společnost Zendure také poprvé vystavuje své nové vylepšené baterie AB1000S a AB2000S, které jsou vybaveny aerosolovým protipožárním systémem pro zvýšení bezpečnosti.

Nová éra skladování solární energie

SolarFlow Hyper je připraven změnit standardy v oblasti čisté energie. Je vybaven technologií ZenLink, což je technologie pro místní komunikaci umožňující propojit více jednotek Hyper (multi-set) a autonomně s nimi komunikovat v rámci domácí mikrosítě nezávisle na internetovém připojení. Pomocí pokročilé sítě ZenLink v kombinaci s AC-coupled zapojením pak lze bez problémů synchronizovat více setů Hyper na stejné fázi. Díky integraci denních cen burzy Nord Pool umožňuje SolarFlow Hyper uživatelům pokročilé řízení spotřeby energie a optimalizaci nákladů na základě principu časového rozlišení v tarifech (TOU, time-of-use).

„Jsme nadšeni, že můžeme na veletrhu IFA v Berlíně představit naše vize a inovace v oblasti energetických řešení," řekl generální ředitel a zakladatel společnosti Zendure Bryan Liu. „Naším cílem je podělit se o inovativní, spolehlivá a cenově dostupná řešení pro udržitelnou energetiku a zároveň seznámit návštěvníky s tím, jak využívat výhod časově variabilních tarifů Time-of-Use. Zavázali jsme se zvyšovat povědomí o významu ekologičtějšího životního stylu a informovat veřejnost o možnostech udržitelné energie."

Pro domluvení schůzky se společností Zendure nebo předváděcí akce přímo na veletrhu IFA kontaktujte Chrise Chiu na chris.qiu@zendure.com.

Další informace naleznete na adrese Zendure.com (Affiliate: ShareASale).

O SPOLEČNOSTI ZENDURE

Společnost Zendure byla založena v roce 2017 a je jednou z nejrychleji rostoucích EnergyTech společností se sídlem v technologických centrech Silicon Valley v USA a Greater Bay Area v Číně, v Japonsku a Německu. Naším posláním je poskytovat spolehlivou a cenově dostupnou čistou energii domácnostem po celém světě prostřednictvím popularizace nejnovějších EnergyTech.

