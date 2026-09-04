Zendure představuje na veletrhu IFA 2026 systém Agentic HEMS: „Domácí energetické centrum éry AI"

Společnost Zendure, globální průkopník zásuvných systémů pro řízení domácí energetiky (HEMS), dnes v předvečer veletrhu IFA 2026 představila svou vizi „Domácího energetického centra éry AI". Na veletrhu uvede systém Agentic HEMS, systémový skok, který posouvá chytrou domácnost za hranice jednotlivých funkcí plánování s AI směrem k domácí energetice, jež samostatně předvídá, plánuje a jedná. Návštěvníci si jej mohou vyzkoušet v hale 2.2, stánek 124, od 4. do 8. září.
Od plánování pomocí AI k systému Agentic HEMS
Domácí energetika vstoupila do éry koordinace více energetických zdrojů a zařízení v reálném čase. Výroba ze solárních panelů, baterie, elektromobily, tepelná čerpadla, dynamické tarify elektřiny i domácí spotřebiče jsou stále propojenější a systém musí současně vyvažovat úspory, komfort, životnost baterií a bezpečnost. Tradiční plánování pomocí AI odpovídá pouze na otázku, co právě teď nabíjet nebo vybíjet – to už pro skutečně autonomní a dlouhodobé řízení energie nestačí.
Odpovědí společnosti Zendure je Agentic HEMS. Ten namísto přidání další funkce s AI mění systém domácí energetiky v inteligentního agenta, který vnímá své okolí, předvídá, co bude následovat, rozumí dané domácnosti, plánuje dopředu, jedná samostatně a učí se z každého výsledku. Staví na třech vrstvách, které fungují jako jeden celek: ZenPulse, vlastní velký model časových řad, který předpovídá výrobu z fotovoltaiky, ceny, spotřebu a počasí. ZENKI™ AI Agents, kteří tyto předpovědi převádějí na rozhodnutí a akce v oblasti úspor, komfortu, životnosti baterií a bezpečnosti. Zen+OS, otevřená platforma, která tato rozhodnutí propojuje napříč celou domácností.
Otevřený ekosystém, který se stále vyvíjí
Jádrem platformy je otevřenost. Zen+OS stojí na otevřených API a otevřeném ekosystému, takže si uživatelé, vývojáři, instalační firmy i partneři mohou vytvářet vlastní energetické strategie. Dnes se integruje s předními platformami pro chytrou domácnost včetně MQTT, Home Assistant a Homey, podporuje více než 90 % běžných domácích spotřebičů, propojuje se s více než 870 dodavateli energie v celé Evropě, kteří obsluhují přes 150 milionů uživatelů, a je kompatibilní s více než 5 000 modely tepelných čerpadel, hlavními střídači pro střešní fotovoltaiku a předními nabíječkami elektromobilů. Kromě těchto otevřených integrací nabízí Zendure také vlastní dynamický tarif elektřiny ZenWave™, díky němuž systém dokáže automaticky nakupovat elektřinu ve chvílích, kdy jsou ceny nejnižší.
Systémem Agentic HEMS chce Zendure vymezit pro celý obor novou kategorii: domácí energetiku, která nejen reaguje, ale myslí dopředu. Předvídat. Rozhodovat. Jednat. Automaticky.
Na výstavní ploše veletrhu IFA 2026
Na výstavní ploše představí Zendure obytnou fasádu ZEN + Home, celodomovní vizi inteligentní energetiky, jejíž základ tvoří tři produkty:
- Řada SolarFlow Mix – celodomovní řada zásuvných úložišť Zendure, která spojuje kapacitu a výkon na úrovni klasických domácích bateriových systémů s jednoduchostí zapojení do zásuvky a modulárně se rozšiřuje od jediné jednotky až po kapacitu pro celý dům.
- PowerHub – centrální brána celého ekosystému, která koordinuje více jednotek SolarFlow Mix, střešní fotovoltaiku, nabíječky elektromobilů a tepelná čerpadla do jediného celodomovního systému se zálohováním na úrovni UPS.
- Řada SolarFlow 2400 – kompaktní úložiště Zendure typu plug-and-play pro balkonové a dodatečně instalované systémy, určené pro rychlou a nenáročnou instalaci.
Řada SolarFlow Mix v propojení s PowerHubem předvádí celodomovní řízení energie v praxi, a to společně s řadou SolarFlow 2400. Zendure rovněž rozšíří čistou energii z domácnosti až na silnici prostřednictvím zážitkové zóny Eco-Mobility, v níž představí nákladní elektrokolo Zendure Cargo „RangeFlow" a chytré nabíjení elektromobilů pomocí chytrého wallboxu EVFlow AC Series – obojí je integrováno s HEMS 2.0, takže rodiny mohou svá elektrokola i elektromobily napájet energií vyrobenou doma. Kombinací kola RangeFlow a chytrého nabíjení elektromobilů Zendure formálně uzavírá svůj cyklus čisté energie zahrnující výrobu, ukládání a spotřebu. Návštěvníci si mohou kolo Cargo vyzkoušet na okruhu IFA Mobility Track (stánek MT-113), nebo se zapojit do interaktivní hry E–cargo na hlavním stánku.
O společnosti Zendure
Zendure je globálním průkopníkem zásuvných systémů HEMS. Jejím posláním je urychlit přechod k udržitelné budoucnosti. S výzkumnými, vývojovými a provozními centry v předních technologických centrech, jako je Silicon Valley a oblast Greater Bay Area, a také v Japonsku a Německu je naší vizí stát se domácím energetickým centrem éry AI. Misí společnosti Zendure je dát každé domácnosti na světě naprostou svobodu v ovládání energie. Naplňujeme ji prostřednictvím ekosystému SolarFlow, který kombinuje modulární úložiště, inteligentní řízení energie a flexibilní solární vstup. SolarFlow se plynule škáluje od úložišť typu plug-and-play a dodatečně instalovaných řešení až po řízení energie v celém domě, maximalizuje vlastní spotřebu, snižuje závislost na síti a zajišťuje spolehlivé zálohování.
Tento ekosystém pohání Agentic HEMS od společnosti Zendure – vrstvený systém integrující hardware, software, prediktivní modely a inteligentní agenty. Na základě dat o spotřebě, solární výrobě, počasí a dynamických cenách automatizuje energetická rozhodnutí v oblasti ukládání, spotřeby i nákupu elektřiny. Tato inteligentní platforma v konečném důsledku optimalizuje energetickou účinnost, přesouvá spotřebu do období s nižšími cenami a výrazně snižuje náklady na elektřinu.
Kontakt: Zendure DE GmbH, Chris Chiu, chris.qiu@zendure.com