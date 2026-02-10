Zendure uvádí pokročilou řadu SolarFlow, která znamená evoluci do kompletního inteligentního energetického ekosystému

Autor:
  13:23
Düsseldorf (Německo) 10. února 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Zendure dnes představuje tři nové modely SolarFlow: SolarFlow 2400 Pro, SolarFlow 2400 AC+ a SolarFlow 1600 AC+. Tyto novinky doplňují špičkovou produktovou řadu od vlajkových lodí po základní modely a uspokojují různé potřeby – od balkonového solárního úložiště a integrace střešních FV systémů až po arbitráž tarifů Time-of-Use (TOU).

SolarFlow 2400 Pro – Vlajkový výkon

SolarFlow 2400 Pro je obousměrný AC systém balkonového solárního úložiště s umělou inteligencí o výkonu 2400 W. Je ideální pro instalace s vysokým výkonem, podporuje až 3000 W vstup DC (4×750 W MPPT) a celkový vstup PV až 4800 W při kombinaci DC+AC coupling. Poskytuje 2400 W trvalý výstup do sítě (lze upgradovat z výchozích 800 W), maximální vstupní výkon AC 3200 W a kapacitu baterie rozšiřitelnou od 2,4 kWh do 14,4 kWh (až 16,8 kWh v prémiové konfiguraci), s výbojem až 2400 W.

SolarFlow 2400 AC+ – Prémiové retrofit řešení

SolarFlow 2400 AC+ je AC-coupled systém pro upgrade stávajících střešních FV instalací. Nabízí 2400 W vstup a trvalý výstup AC (upgradovatelný z 800 W), maximální vstupní výkon AC až 3200 W, výboj baterie 2400 W a kapacitu rozšiřitelnou od 2,4 kWh do 14,4 kWh (až 16,8 kWh v prémiové verzi), což zajišťuje vyšší vlastní spotřebu a úspory.

SolarFlow 1600 AC+ – Dostupná základní varianta

SolarFlow 1600 AC+ je základní model pro domácnosti se stávajícími FV systémy a středními nároky. Poskytuje 1600 W vstup i výstup AC, výchozí výstup do sítě 800 W (upgradovatelný na 1400 W na zařízení nebo 3600 W v prémiovém režimu). Kapacita baterie začíná na 1,92 kWh a lze ji rozšířit až na 11,52 kWh, s maximálním výbojem 1600 W.

HEMS 2.0 & ZENKI™ 2.0

HEMS 2.0 od Zendure je nová generace systému správy domácí energie, který integruje solární panely, baterie, tepelná čerpadla a elektromobily do jedné inteligentní platformy. Pohání ho ZENKI™ 2.0 – umělá inteligence, která předpovídá a optimalizuje toky energie, automatizuje úspory a podporuje přes 840 evropských dodavatelů energie. V režimu ZENKI™ lze snížit účty za energii až o 73 %. Všechny modely obsahují systém ochrany baterií ZenGuard™ s dvojitou BMS, automatickou údržbou a samo-hašením při 170 °C, plus plnou integraci do chytré domácnosti přes protokol MQTT (kompatibilní s Home Assistant a Homey).

Od hardwaru k kompletnímu ekosystému

Zendure, původní průkopník plug-and-play balkonového úložiště, se vyvinul z výrobce hardwaru na poskytovatele kompletních inteligentních energetických řešení. Klíčovou součástí je ZenWave™ – dynamická služba prodeje elektřiny s cenami v reálném čase a 100% certifikovanou zelenou energií. V kombinaci s HEMS 2.0 a ZENKI™ AI umožňuje automatické posuny spotřeby, což přináší roční úspory až 2 121 € a výrazné snížení uhlíkové stopy.

Dostupnost a ceny

Nová řada SolarFlow bude v předprodeji od 10. února 2026. Ceny se liší podle trhu (Německo, Francie, Nizozemsko) podle místních předpisů. Podrobnosti na zendure.com.

O společnosti Zendure

Zendure je globálním průkopníkem plug-in systémů správy domácí energie (HEMS) se sídly v Silicon Valley, Greater Bay Area (Čína), Japonsku a Německu. Jejím posláním je zpřístupnit spolehlivou a cenově dostupnou čistou energii domácnostem po celém světě prostřednictvím inovativních technologií EnergyTech.

 

KONTAKT: Chris Patrick, chris.qiu@zendure.com

 

Fotografie - https://mma.prnewswire.com/media/2890777/image_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2703192/image_5017297_40348172_Logo.jpg 

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

V Orlických horách žije 13 až 18 vlků ve dvou přeshraničních smečkách

ilustrační snímek

V Orlických horách se pohybuje ve dvou přeshraničních smečkách 13 až 18 vlků. Těžiště výskytu vlka obecného v oblasti je v sousedním Polsku. ČTK to dnes...

10. února 2026  12:14,  aktualizováno  12:14

Zlínská zoo začne v sobotu nabízet letní příměstské tábory, zájem o ně roste

ilustrační snímek

Zlínská zoologická zahrada začne v sobotu nabízet letní příměstské tábory pro děti pro letošní rok. Zájem o ně každoročně roste, při elektronickém přihlašování...

10. února 2026  12:06,  aktualizováno  12:06

V Dobříši hořela výrobní hala společnosti Bobcat,hasiči evakuovali přes 650 lidí

ilustrační snímek

Hasiči dnes dopoledne zasahovali u požáru ve výrobní hale společnosti Bobcat v Dobříši na Příbramsku. Z haly museli evakuovat 653 lidí. Požár se obešel bez...

10. února 2026  12:04,  aktualizováno  12:04

Pochybné implantace defibrilátorů? Policie plete lékařské pojmy, brání se nemocnice

Pohled na budovu A olomoucké fakultní nemocnice, v níž mimo jiné sídlí oddělení...

Vedení Fakultní nemocnice Olomouc v úterý s odkazem na výsledky kontroly odborníků znovu odmítlo tvrzení policie, že implantované defibrilátory ICD mohly některým pacientům se srdečními problémy...

10. února 2026  10:02,  aktualizováno  13:38

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Výuku na Mendelově univerzitě obohatily virtuální laboratoře a pitevní stůl

ilustrační snímek

Výuku biologických a biotechnologických předmětů na Mendelově univerzitě v Brně obohatily digitální novinky, konkrétně virtuální laboratoře a pitevní stůl....

10. února 2026  11:47,  aktualizováno  11:47

Zendure uvádí pokročilou řadu SolarFlow, která znamená evoluci do kompletního inteligentního energetického ekosystému

10. února 2026  13:23

Požár skladu likvidovalo 14 jednotek hasičů, škoda je přes dva miliony

Požár skladu v Dolní Rovni likvidovalo 14 jednotek hasičů. (10. února 2026)

K rozsáhlému požáru průmyslového objektu vyjížděli hasiči v úterý krátce před osmou ráno do Dolní Rovně na Pardubicku. Hořely skladovací prostory o rozměrech 25 x 10 metrů. Zasahovalo 14 jednotek...

10. února 2026  11:52,  aktualizováno  13:10

Středočeští záchranáři otevřeli novou výjezdovou základnu v Hořovicích

StĹ™edoÄŤeĹˇtĂ­ zĂˇchranĂˇĹ™i otevĹ™eli novou vĂ˝jezdovou zĂˇkladnu v HoĹ™ovicĂ­ch

Středočeští záchranáři dnes otevřeli novou výjezdovou základnu v Hořovicích na Berounsku. Z dosavadních prostor se museli odstěhovat, majitel měl s budovou...

10. února 2026  11:24,  aktualizováno  11:24

Iniciativa v Pardubicích bojuje za konec plynování holubů, navrhuje holubníky

ilustrační snímek

Iniciativa lidí v Pardubicích si přeje docílit toho, aby město přestalo odchytávat holuby a usmrcovat je pomocí plynu. Navrhuje holubníky, ve kterých se...

10. února 2026  11:03,  aktualizováno  11:03

ÚOHS zamítl námitky STRABAGu proti zakázce na metro D. Podle něj vše proběhlo v pořádku

Jeden z mnoha proražených tunelů metra v Praze

ÚOHS zamítl námitky skupiny STRABAG proti výběru dodavatele klíčové části pražského metra D. Podle úřadu vše proběhlo v souladu se zákonem. Rozhodnutí však zatím není pravomocné.

10. února 2026  12:35

Silnice plné kráterů. Je to nejhorší za poslední roky, líčí cestáři

Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)

Letošní zima na silnicích tvrdě úřaduje. A ačkoliv ještě neskončila, je stav jihomoravských vozovek už teď horší než za celé zimní období v nedávné minulosti. Z běžných výtluků se stávají rovnou...

10. února 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Počet kybernetických incidentů v ČR byl v lednu nejvyšší za poslední rok

ilustrační snímek

Počet kybernetických incidentů v Česku byl v lednu nejvyšší za poslední rok. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) jich eviduje 32,...

10. února 2026  10:56,  aktualizováno  10:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.