Zendure uvádí SolarFlow Mix: tři domácí akumulační systémy, jedna platforma, úspora až 91 %

Autor:
  16:06
Düsseldorf (Německo) 23. dubna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Zendure, globální průkopník v oblasti plug-in ystémů pro správu energie v domácnosti (HEMS), dnes představuje řadu SolarFlow Mix: tři modulární domácí úložné systémy na jedné platformě, navržené s ohledem na způsob života a spotřebu energie evropských domácností. Pod sloganem „Mix je pravý max" se řada představuje jako tři rovnocenné produkty, z nichž každý je přizpůsoben konkrétnímu profilu domácnosti.

SolarFlow 4000 Mix Pro – plný výkon pro větší domácnosti

Obousměrný střídavý systém o výkonu 4kW řízený umělou inteligencí pro čtyřčlenné domácnosti se spotřebou 7000 kWh/rok, které disponují prostorem na balkóně a střeše. Podporuje stejnosměrný vstup (2×4000 W MPPT) o výkonu 8kW plus 5kW střídavé připojení, což představuje kombinovaný fotovoltaický vstup 13 kW, jeden z nejvyšších v kategorii plug-in. Trvalý výstup do sítě 4000 W (možnost rozšíření z 800 W), 3680 W mimo síť se špičkovým výkonem 7,2 kW, kapacita 8–50 kWh. V Německu snížení účtů až o 91 %, úspora 2560 eur ročně.

SolarFlow 4000 Mix AC+ – inteligentní dodatečná instalace na stávající střechy

Systém připojený k síti, vhodný pro tříčlenné domácnosti (5000 kWh/rok) s existujícím fotovoltaickým systémem. Vstupní výkon 5 kW AC kompatibilní se všemi hlavními evropskými značkami střídačů. Trvalý výstup do sítě 4000 W (rozšiřitelný z 800 W), nabíjení/vybíjení 4000 W, 8–50 kWh. Přináší přibližně snížení účtů o 88 %, 1760 eur/rok.

SolarFlow 3000 Mix AC+ – kompaktní a univerzální

Dvojúčelový systém, kompaktní střešní řešení pro dvoupokojové byty (3000 kWh/rok) a odolná mobilní elektrárna pro karavany, outdoorové aktivity, nouzové zálohování a použití mimo síť. Obousměrný střídavý vstup o výkonu 3 kW, trvalý výstup do sítě o výkonu 3000 W (rozšiřitelný z 800 W), 3680 W mimo síť se špičkovým výkonem 7,2 kW, 4000 W nabíjení/vybíjení, pevná kapacita 8 kWh. Vyrobeno podle normy IP65, -20 °C až 55 °C, 25 dB. Použití na střeše přináší snížení nákladů na elektřinu přibližně o 88 %, 1056 eur/rok.

Pět technických pilířů

  • 8 kWh na základní jednotku, škálovatelné až na 50 kWh*
  • Přepnutí na autonomní provoz UPS za 10 ms
  • 4 kW obousměrného střídavého výkonu*
  • 8 kW MPPT u modelu 4000 Mix Pro, celkový vstupní výkon fotovoltaiky až 13 kW
  • 10.000 cyklů, životnost 15 let, účinnost 90 % (round-trip – kolik energie se vrátí oproti tom, co bylo vloženo). IP65, -20 °C až 55 °C, 25 dB, celokovové pouzdro, stoprocentní kompatibilita s měniči přes PV-IN AC

*Pouze SolarFlow 4000 Mix Pro a SolarFlow 4000 Mix AC+.

Sdílená technologická platforma

  • HEMS 2.0: Integruje solární systémy, baterie, tepelná čerpadla a nabíječky elektromobilů do jedné inteligentní platformy
  • ZENKI™ 2.0 AI: Optimalizace nabíjení/vybíjení v reálném čase s ohledem na velkoobchodní ceny, počasí, spotřebu a fotovoltaiku, až o 73 % vyšší výnosy oproti řízení založenému na časových tarifech. Kompatibilní s více než 840 evropskými dodavateli energie
  • ZEN+OS: Sjednocující operační systém pro všechna zařízení Zendure, umožňující rozšíření s rostoucími potřebami domácnosti
  • ZenGuard™: Víceúrovňová bezpečnost s duálním BMS (systémem správy baterií), inteligentní samoúdržbou článků a integrovaným hašením požáru pomocí tepla a aerosolu

Dostupnost a ceny

K dispozici od 22. dubna 2026 (SEČ) v Německu, Francii, Nizozemsku, Belgii a Švýcarsku na stránkách zendure.de, zendure.fr, zendure.nl a u autorizovaných partnerů. Na stránkách zendure.com bude spuštěna speciální stránka věnovaná všem třem modelům.

Doporučené maloobchodní ceny (vč. 0 % DPH a recyklačních poplatků):

  • SolarFlow 4000 Mix Pro: Německo 2399 eur / Francie 2879 eur / Nizozemsko 2899 eur / Belgie 3185 eur / 2559 švýcarských franků
  • SolarFlow 4000 Mix AC+: Německo 1999 eur / Francie 2399 eur / Nizozemsko 2419 eur / Belgie 2704 eur / 2129 švýcarských franků
  • SolarFlow 3000 Mix AC+: Německo 1699 eur / Francie 2039 eur / Nizozemsko 2059 eur / Belgie 2343 eur / 1799 švýcarských franků

Ceny v Belgii zahrnují Recupel a BEBAT (ekologický poplatek). Ceny ve Švýcarsku zahrnují místní DPH a dovozní clo.

O společnosti Zendure 
Zendure je světovým průkopníkem v oblasti plug-in systémů pro správu domácí energie (HEMS) s výzkumnými, vývojovými a provozními centry v Silicon Valley, v oblasti Velkého zálivu v Číně, v Japonsku a v Německu. Posláním společnosti Zendure je poskytovat spolehlivou a cenově dostupnou čistou energii domácnostem na celém světě prostřednictvím šíření nejnovějších technologií v oblasti energetiky. Její revoluční balkonový systém pro ukládání energie SolarFlow přeměňuje sluneční světlo na bezpečný, spolehlivý a odolný zdroj energie pro každodenní život.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2963007/image1.jpg 
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2703192/5931339/image_5017297_40348172_Logo.jpg 

Zdroj: Zendure

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pobočka řetězce Five Guys v Máji.

vydáno 23. dubna 2026  16:41

23. dubna 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

23. dubna 2026  16:32

Historická tramvaj v centru Prahy.

vydáno 23. dubna 2026  16:28

Ekologická doprava v centru Prahy

vydáno 23. dubna 2026  16:27

23. dubna 2026  16:23

23. dubna 2026  16:22

23. dubna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

23. dubna 2026  14:31,  aktualizováno  14:31

23. dubna 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

23. dubna 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.