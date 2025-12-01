Zentiva expanduje do oboru biologických léčiv uvedením prvního biosimilárního přípravku

Společnost Zentiva, přední evropský výrobce kvalitních a cenově dostupných léčiv, dnes oznámila první uvedení biosimilární monoklonální protilátky na trh v celé EU po schválení Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). Tímto průlomem vstupuje společnost Zentiva do sektoru biologicky podobných léčiv a znovu posiluje svou pozici důvěryhodného partnera, který se věnuje zlepšování přístupu pacientů k nezbytné léčbě.
„Dnešní oficiální představení je pro Zentivu klíčovým okamžikem," řekl generální ředitel společnosti Zentiva Steffen Saltofte. „Podnikli jsme významný krok do oblasti biologických léčiv. Biosimilární přípravky jsou přirozeným pokračováním naší mise, která má za cíl přinést pacientům po celé Evropě dostupnější a cenově dosažitelnější kvalitní léčiva. Současně tato expanze umožní společnosti Zentiva dosáhnout udržitelného růstu v jednom z nejdynamičtějších odvětví farmaceutického průmyslu."
Novým biosimilárním léčivem je monoklonální protilátka používaná k léčbě kostních onemocnění. Biosimilární novinka od společnosti Zentiva byla schválena v rámci centralizovaného postupu EMA a na evropských trzích se začne postupně objevovat od prosince.
Vstup společnosti Zentiva do oboru biosimilárních přípravků představuje součást širšího plánu strategického rozvoje, který má rozšířit její portfolio za hranice tradičních generických léčiv. Vzhledem k rostoucímu podílu biologických léčiv na výdajích na zdravotní péči v Evropě přitom hrají biosimilární léčiva klíčovou roli při zajišťování udržitelnosti zdravotního systému a přístupu pacientů k moderním terapiím.
O společnosti Zentiva
