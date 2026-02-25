Zentiva požaduje pozastavení lhůty pro směrnici o čištění městských odpadních vod na úrovni EU, aby byla zajištěna dostupnost léků

Po přijetí směrnice, navzdory závažným obavám vyjádřeným 16 členskými státy EU, podala společnost Zentiva v roce 2025 žalobu s žádostí o zrušení této směrnice, aby zajistila bezpečné dodávky základních léků pro pacienty, kteří jsou na nich denně závislí.
Nedávné rozhodnutí objasňuje, jak Soudní dvůr interpretuje právní postavení podle práva EU. Dospívá k závěru, že společnost Zentiva a další výrobci generických a nepatentovaných léčivých přípravků nejsou považováni za individuálně dotčené strany, a proto nemají přímou soudní cestu k napadení směrnice – i když její dopad na odvětví a na léčivé přípravky, které dodáváme po celé Evropě, je reálný a podstatný. Důležité je, že Soudní dvůr neposuzoval podstatu věci, včetně toho, zda je systém rozšířené odpovědnosti výrobce (EPR) podle směrnice UWWTD v souladu s právem EU nebo zda je nákladový model proveditelný, přiměřený nebo bezpečný pro zajištění kontinuity dodávek léčivých přípravků.
Generální ředitel společnosti Zentiva Steffen Saltofte, který je zároveň prezidentem organizace Léky pro Evropu, uvedl: „Směrnice UWWTD byla schválena a již se nachází ve fázi zavádění. Její základ tvoří posouzení, které bylo vědecky mnohokrát vyvráceno, přesto však ukládá farmaceutickému a kosmetickému průmyslu povinnost hradit nejméně 80 % nákladů na čištění odpadních vod ve čtvrté fázi čištění. Od samého počátku jsme věděli, že to není pro odvětví volně prodejných léků proveditelné. Naše ceny jsou většinou regulované a cena za denní dávku volně prodejného léku se pohybuje v řádu centů. Tyto náklady prostě nemůžeme absorbovat."
Pokud bude směrnice provedena bez oprav, může výroba mnoha základních léčivých přípravků přestat být ekonomicky udržitelná. Výsledek by měl přímý dopad na pacienty ve všech členských státech EU, snížil by přístup k cenově dostupným léčebným postupům a zvýšil by riziko nedostatku léčivých přípravků. V konečném důsledku by cenu zaplatili pacienti.
Rozhodnutí Soudního dvora tyto dlouhodobé problémy neřeší – ponechává podstatu směrnice a její praktický dopad bez řešení, což posiluje potřebu nápravy na úrovni politiky a opatření, než plné provedení způsobí škody.
Generická léčiva tvoří 70 % všech vydávaných léků a 9 z 10 kritických léků. Pokud nebudou přijata další opatření a směrnice v současné podobě bude převedena do vnitrostátních právních předpisů ve 27 zemích, je velmi pravděpodobné, že dojde k masivnímu nedostatku léků.
Saltofte dále uvedl: „Jako generální ředitel společnosti se sídlem v Evropě a prezident organizace Léky pro Evropu, zastupující odvětví léků bez patentové ochrany, nebudu nečinně přihlížet, jak se to stane. Budeme i nadále trvat na řešení, které musíme vypracovat společně – ne izolovaně a ne bez zapojení odvětví. Tato otázka vyžaduje, aby se všechny zúčastněné strany sešly u jednoho stolu, pozastavily provádění, opravily je na úrovni EU a znovu je spustily funkčním způsobem v celé Evropě – s cílem zajistit čistou vodu, aniž bude ohrožena přístupnost a cenová dostupnost zdravotní péče pro obyvatele Evropy, kteří jsou na těchto léčivech denně závislí."
Co je třeba udělat dál
Směrnice byla přijata a vstupuje do fáze zavádění na národní úrovni, což činí politické vedení a dialog naléhavějšími než kdy jindy.
Společnost Zentiva požaduje:
- Pozastavení současného zavádění směrnice UWWTD na úrovni EU, aby byl umožněn inkluzivní dialog mezi institucemi EU, členskými státy, provozovateli vodárenských služeb, pacienty, zdravotnickými systémy a průmyslem.
- provedení nových nezávislých studií v rámci nezbytné opravy směrnice na základě spolehlivých vědeckých poznatků, proporcionality a reálné ekonomiky zdravotnictví, aby bylo možné posoudit dopad na dosažitelnost, přístupnost a cenovou dostupnost léčivých přípravků,
- znovuzavedení směrnice v proveditelné podobě, která zajistí čistou vodu, aniž ohrozí dosažitelnost, přístupnost a cenovou dostupnost léčivých přípravků pro pacienty v celé Evropě.
