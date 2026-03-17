Zentiva vydává Zprávu o udržitelnosti za rok 2025, čímž posiluje svůj závazek vůči lidem, partnerům a planetě

V roce 2025 Zentiva opět prokázala, že růst podnikání a odpovědnost vůči životnímu prostředí mohou jít ruku v ruce, když snížila emise ve svých vlastních provozech (emise Scope 1 a 2) o 10 procent a zároveň zvýšila čisté tržby a EBITDA.
Iniciativa Science Based Targets (SBTi) potvrdila krátkodobé i dlouhodobé cíle Zentivy, a to včetně snížení emisí Scope 1, 2 a 3 o 63 % do roku 2034 a dosažení nulových emisí do roku 2050.
Mezi klíčové úspěchy v roce 2025 patří:
- Celkem 83 % elektřiny, která se používá ve všech provozech Zentivy, pochází z obnovitelných zdrojů, a ve výrobních závodech v EU je to dokonce 100 %.
- Objem recyklované a znovu použité vody se mezi lety 2021 a 2025 téměř zdvojnásobil.
- Celkem 47 % odpadu bylo místo likvidace znovu použito, zrecyklováno nebo jinak využito.
- V rámci podpory zalesňování bylo vysazeno více než 130.000 stromů a v rámci podpory biodiverzity bylo adoptováno více než 3,5 milionu včel, čímž Zentiva pokračuje ve snaze být „společensky odpovědnou firmou".
- V Evropě a Indii bylo zrealizováno více než 120 projektů v oblasti „lidé a komunita". #WeHelpOthers
Zentiva obdržela od platformy EcoVadis zlatou medaili, čímž se její program udržitelnosti zařadil mezi 2 % nejlepších firem z farmaceutického průmyslu. Zentivu také potěšilo, že za zprávy a komunikaci v oblasti udržitelnosti získala cenu Transparency Award 2025 od EUPD Group.
„Jako jeden z předních evropských výrobců léků po vypršení patentu neseme odpovědnost za podporu systémů veřejného zdraví a současně za snižování našeho dopadu na planetu," uvedl Steffen Saltofte, generální ředitel Zentivy. „Každý den se miliony lidí spoléhají na cenovou dostupnost, přístupnost a dosažitelnost léků, které vyrábíme a dodáváme."
„Zpráva Zentivy o udržitelnosti ukazuje, jak naše každodenní činnosti přispívají ke zdravějším komunitám a zdravějšímu životnímu prostředí. Ochrana lidí a planety jdou ruku v ruce. Udržitelnost je nepřetržitý závazek, který musíme aplikovat každý den ve všem, co děláme," dodala Ines Windisch, ředitelka pro firemní záležitosti a udržitelnost.
Jako přední poskytovatel a výrobce léků po vypršení patentu v Evropě hraje Zentiva klíčovou roli v zajištění toho, aby lidé po celém kontinentu měli přístup k vysoce kvalitním a cenově dostupným lékům, na které se spoléhají každý den. Léky po vypršení patentu představují přibližně 70 % všech vydaných léků, přitom však jen 19 % farmaceutických výdajů, což je činí zásadními pro dostupnost a udržitelnost systémů veřejného zdraví (IQVIA, 2024).
Společnost Zentiva pokračuje v investicích do své výrobní základny a strategie udržitelnosti, aby pacienti měli spolehlivý přístup k lékům, a to dnes i v budoucnu.
Zpráva Zentivy o udržitelnosti za rok 2025 je k dispozici na webu www.zentiva.com/sustainability.
O společnosti Zentiva
Zentiva zajišťuje zdraví a pocit pohody pro všechny generace se zaměřením na vývoj, výrobu a dodávku vysoce kvalitních, cenově dostupných léků pro více než 100 milionů lidí ve více než 40 zemích Evropy. Zentiva má čtyři výrobní závody a širokou síť externích výrobních partnerů, aby byla zajištěna bezpečnost dodávek. Společnost zaměstnává více než 5400 unikátních talentů ve více než 30 zemích, které spojuje závazkem vůči lidem, kteří se každý den spoléhají na produkty firmy. Navštivte webovou stránku společnosti na www.zentiva.com.
