Zepter je 35 let na českém trhu a propojuje tradici s technologiemi pro zdravější život

Zepter před 35 lety: osobní přístup a prémiové nádobí. Zepter vstoupil na československý trh před 35 lety v době, kdy se svět obchodu a komunikace výrazně lišil od toho dnešního. Česko a Slovensko byly prvními zeměmi, kam společnost expandovala. Přímý kontakt se zákazníky pomohl značce vybudovat silné povědomí a dlouholetou důvěru, která přetrvává dodnes.
Změnil se zákazník, změnil se i Zepter. Za 35 let se zásadně proměnilo zákaznické chování. Dnes si lidé informace vyhledávají sami, porovnávají nabídky, sledují recenze a očekávají, že se ke značce dostanou rychle a způsobem, který jim vyhovuje.
Zepter proto postupně propojil tradiční osobní kontakt s online prostředím. Zákazník může značku oslovit online, navštívit showroom, produkt si osobně prohlédnout a vyzkoušet nebo využít odborné poradenství.
„Pětatřicet let v České republice a na Slovensku pro mě znamená především důvěru zákazníků a nasazení našich partnerů a zaměstnanců. Zepter se stal součástí života mnoha rodin. Naším cílem zůstává přinášet moderní technologie, které pomáhají lidem žít zdravější, kvalitnější a delší život,“ říká zakladatel společnosti Philip Zepter.
Zepter dnes není pouze značkou prémiového nádobí. Jeho portfolio se během let rozšířilo o produkty a technologie zaměřené na zdraví, kvalitu domácího prostředí a každodenní život. Zdravotnické přístroje BIOPTRON, brýle Hyperlight Optics, systémy filtrace vody, čističky vzduchu Therapy Air, vakuový systém uchovávání potravin VacSy, švýcarská kosmetika a další produkty pro domácnost.
Vedle samotných vlastností produktů dnes značka klade stále větší důraz také na výzkum, klinické studie a certifikace kvality.Tradiční přímý prodej Zepter postupně doplnil o e-commerce a síť vlastních showroomů. Zákazníci tak mohou kombinovat pohodlí online nákupu s výhodami osobního kontaktu. Zákazníci mohou pobočky a showroomy Zepter navštívit v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Plzni, Ústí nad Labem a Zlíně.
Technologie, způsob komunikace i produktové portfolio se změnily. Některé principy ale zůstávají stejné. Důraz na kvalitu, dlouhou životnost a dlouhodobý vztah se zákazníkem. Zepter své produkty vyrábí ve vlastních továrnách a následně je distribuuje prostřednictvím lokálních skladů přímo zákazníkům.
Důraz na dlouhou životnost se odráží také v nadstandardních zárukách. Zatímco zákonná záruční lhůta je dva roky, BIOPTRON nabízí pětiletou záruku, čističky vzduchu sedmiletou a ikonické nádoby Zepter dokonce třicetiletou záruku.
Zepter své technologie využívá také ve spolupráci s profesionálními sportovci a odborníky z oblasti zdravotnictví, včetně lékařů a fyzioterapeutů.
Cílem značky je vytvářet produkty, které zákazník používá po celý život. Důvěra zákazníků, kterou si Zepter během 35 let vybudoval, je pro společnost zároveň závazkem. Dnes oslovuje novou generaci. Ta značku často zná prostřednictvím svých rodičů nebo prarodičů. Zepter proto chce ukázat, že jeho tradice a zkušenosti mohou být relevantní i pro dnešní zákazníky.
Zdroj: Zepter Czechia & Slovakia Zepter International s.r.o.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59517.