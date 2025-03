Žestě v hlavní roli: Brno Brass Fest rozezní Biskupák, Špilberk, vozovnu i parník!

8:30

Brno 10. března 2025 (PROTEXT) - Zveme vás na 4. ročník jediného žesťového festivalu v ČR Brno Brass Fest od 12. do 16. června 2025! Moravia Brass Band pod vedením Roberta Kružíka zahájí festival premiérou programu The Original na Biskupském dvoře. Otevírá se také nová stage na místě, kde ještě nikdo nehrál, a to v podobě Brass Party. Poprvé k nám zavítají London Brass, výběr nejlepších žesťových hráčů z Velké Británie. Dechové hudby Gloria, Zdounečanka, Vacenovjáci a zahraniční Weinviertler Mährische Muzikanten zahrají na náměstí Svobody. Jazzová loď s Old Steamboat Jazz Bandem vypluje na brněnský Prýgl. Součástí festivalu jsou také edukační programy. Celý festival připravuje agentura Prokoncert.