Zhodnocení 8–10 % ročně. Investiční vína posilují, české edice míří do světa

Spotřeba vína klesá, ale daří se prémiovému segmentu
Globální trh s vínem prochází zásadní transformací, která otevírá nové strategické příležitosti. Přestože celosvětová spotřeba podle Moore Global Wine Report1 v roce 2024 klesla na své 60leté minimum 214,2 milionu hektolitrů, celková hodnota trhu má do roku 2027 vzrůst o 18,9 % na 412,9 miliardy USD. Z pohledu investorů přitom není klíčový celkový objem spotřeby, ale výkon prémiového segmentu, kde cenu určuje vzácnost a reputace producenta.
"Tento zdánlivý paradox vysvětluje trend tak zvané premiumizace. Spotřebitelé vědomě volí kvalitu před kvantitou a vyhledávají exkluzivní vína s jasným příběhem, bio původem a řemeslným zpracováním," říká Petr Kymlička, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic. "Pro investory se tak těžiště trhu přesouvá od objemu k produktům s vysokou marží. Pomáhají tomu i technologie, například blockchain pro omezení padělků, nebo precizní zemědělství. To posiluje důvěru a dlouhodobý potenciál zhodnocení sektoru," dodává.
Zájem se přitom neomezuje pouze na tradiční evropské regiony, jako jsou Bordeaux a Burgundsko. Studie upozorňuje na rostoucí význam nových trhů a vinařských oblastí, které rozšiřují investiční možnosti o další styly i cenové segmenty.
Alternativní aktiva: diverzifikace mimo tradiční trhy
Vedle tradičních nástrojů, jako jsou akcie, nemovitosti či zlato, roste význam alternativních aktiv. Patří mezi ně limitované edice zlatých a stříbrných mincí, veteráni či luxusní alkohol. Investiční víno se v tomto kontextu profiluje jako segment s omezenou nabídkou, globální poptávkou a historicky stabilní výkonností vybraných indexů. Hodnotu investičního vína neurčuje jen stáří lahve, ale hlavně kvalita ročníku, reputace producenta, původ hroznů, objem produkce a způsob archivace.
"Investiční víno je dlouhodobé aktivum s nižší likviditou. Nejde o nástroj pro rychlé spekulace, ale o strategickou diverzifikaci portfolia. Klíčový je správný výběr producenta, kvalita ročníku a způsob skladování. Stejně jako u jiných investic zde nelze výnos garantovat, a proto hraje zásadní roli odborné zázemí a trpělivost investora," vysvětluje Petr Kymlička, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.1
Investice a záliba v jednom
Zájem o kvalitní víno a dovoz investičních vín může kromě samotné investice představovat i přesah do netradičních sekundárních byznysů. S růstem segmentu se rozvíjejí i související služby, například archivace, poradenství nebo privátní degustace. Rostoucí zahraniční poptávku potvrzuje také Jiří Kabelka, majitel společnosti Mansako, který je spolumajitelem vinařství Bzenia:
"Víno je především otázkou původu a způsobu výroby. Pracujeme bez přidaných ušlechtilých kvasinek a stavíme na tom, co si hrozny vína přinesou z vinice. Vedle prémiových vín připravujeme také limitované edice pro zahraniční klienty, často z exotických zemí. Tyto série jsou založeny na omezeném počtu lahví a důrazu na autenticitu, nabízíme také adopce sudu na dálku. Součástí nabídky jsou i samotná investiční vína, jejichž ročníky sahají až do druhé poloviny 20. století," říká Jiří Kabelka, majitel vinařství Bzenia.
Podle Moore Czech Republic bude segment investičních vín nadále těžit z posunu trhu směrem k prémiovým a limitovaným kategoriím a z rostoucí mezinárodní poptávky. Pro investory zůstává klíčové správné vyhodnocení rizik, kvality konkrétního vína a dlouhodobého investičního horizontu.
"Alternativní aktiva mohou dávat smysl jako součást diverzifikace, ale pouze při důkladném posouzení a realistickém očekávání výnosu," doplňuje Petr Kymlička z Moore Czech Republic.
