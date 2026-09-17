Zhou Jianjun (Huawei): Vytváření řešení AIDC v interakci s rozvodnou sítí pro maximalizaci počtu tokenů na watt

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  15:47
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Šen-čen (Čína) 17. září 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - V Šen-čenu byly zahájeny Konference o rozvoji zelené energie a Mezinárodní veletrh digitální energie 2026. Zhou Jianjun, viceprezident společnosti Huawei a ředitel divize globálního marketingu, prodeje a služeb Huawei Digital Power, se zúčastnil zahajovacího ceremoniálu a během prezentace klíčových úspěchů v oboru představil řešení datového centra s umělou inteligencí (AIDC) od Huawei, které je propojeno s rozvodnou sítí. Řešení má odpovědět na nové výzvy spojené s přívodem elektrické energie, napájením s vysokou hustotou, odvodem tepla s vysokou hustotou a složitým dodáváním, provozem a údržbou při výstavbě datových center AIDC v éře umělé inteligence, a to využitím synergie výpočetního výkonu a elektrické energie na systémové úrovni s cílem maximalizovat počet tokenů na watt.

Éra „tokenových továren": Hluboké propojení výpočetního výkonu a elektrické energie

Globální odvětví umělé inteligence se rychle posouvá od výzkumu a vývoje k rozsáhlému nasazení. Rychlá iterace velkých modelů a prudce rostoucí poptávka po aplikacích umělé inteligence vedou k exponenciálnímu nárůstu spotřeby tokenů. Jako základní jednotky pro vyvolávání, spotřebu a fakturaci služeb umělé inteligence nabývají tokeny stále větší hodnoty. Přední světové technologické společnosti, operátoři, poskytovatelé cloudových služeb a energetické podniky zvyšují investice do infrastruktury umělé inteligence. Areály AIDC se rozšiřují z tradičních megawattů na stovky megawattů či dokonce gigawattů. Zajištění přívodu elektřiny, napájení a chlazení ve scénářích výpočetních systémů s vysokou hustotou, kapacity pro dodávku, provoz a údržbu a rychlost výstavby se staly novými výzvami pro výstavbu AIDC.

Zhou Jianjun uvedl: „Elektřina je pro výpočetní techniku nezbytná. Dnes, v éře umělé inteligence, mohou spouštění, vypínání i kolísání zátěže velkého areálu AIDC ovlivnit provoz elektrické sítě." Zdůraznil, že s rostoucím podílem obnovitelných zdrojů energie se vyvíjí i samotná elektrická síť, přičemž síla lokálních sítí klesá a volatilita i nejistota rostou. Budoucí AIDC se musí nejen přizpůsobit slabým sítím a udržovat stabilní provoz během výkyvů v síti, ale také síť podporovat a stát se klíčovým uzlem „šetrným k síti". Integrace výroby, sítě, zátěže a skladování se proto stala nevyhnutelnou volbou pro rozvoj AIDC.

„3+1": Redefinice řešení AIDC v interakci s rozvodnou sítí na systémové úrovni

Společnost Huawei navrhuje redefinici systému „3+1" napříč třemi doménami – watt (elektřina), bit (digitální) a heat (teplo) – spolu s modelem výstavby, s cílem vybudovat řešení AIDC v interakci s rozvodnou sítí.

Jádro této redefinice je následující:

Watt (elektřina): Přechod od stabilní spotřeby energie k podpoře elektrické sítě.

V oblasti výroby, sítě a skladování energie Huawei zvyšuje přizpůsobivost zařízení AIDC vůči nestabilním elektrickým sítím a velkým výkyvům zátěže prostřednictvím řízení formování sítě a synergie se skladováním energie. První 1000 V střídač řady FusionSolar pro formování sítě v oboru a první 1000 V platforma LUTERRA pro inteligentní řetězcové systémy akumulace energie (ESS) s funkcí formování sítě, které obě Huawei uvedla na trh, významně posílily schopnost obnovitelných zdrojů energie formovat síť. Na straně zátěže vyvíjí Huawei integrovaný energetický směrovač pro formování sítě založený na technologii polovodičového transformátoru (SST). Kromě toho se společnost Huawei stala prvním dodavatelem v odvětví, který úspěšně absolvoval test tlumení širokopásmových oscilací provedený Šanghajským výzkumným ústavem elektrických zařízení, čímž posunula UPS (zdroj nepřerušovaného napájení) v éře AIDC od „spolehlivého napájení" k „šetrnému k síti".

Teplo (termální): Od „spolehlivosti jednotlivých komponent" ke „spolehlivosti celého systému".

Klíčem ke kapalinovému chlazení v odvětví AIDC není pouze chlazení, ale také možnost řízení; nejde jen o spolehlivost jednotlivých komponent, ale také o spolehlivost celého systému od čipů až po zdroje chlazení. Jednotka pro řízení teploty (TMU) od Huawei a systém kapalinového chlazení na úrovni MW s podporou umělé inteligence představují vzor pro vysoce spolehlivé chlazení v odvětví AIDC.

Bit (digitální): Od „pasivního provozu a údržby" k „proaktivnímu snímání".

Využitím schopností umělé inteligence se nově definují provozní postupy, což umožňuje AIDC dosáhnout proaktivního snímání, optimalizace a ochrany.

Konstrukční model: Od „tradičního inženýrství" k „produktizaci a prefabrikaci".

AIDC se již nemůže spoléhat výhradně na tradiční inženýrské metody. Prostřednictvím produktizace, prefabrikace a modularizace přesouvá Huawei složitost do továrny, zjednodušuje věci pro zákazníky a urychluje zavádění výpočetních kapacit.

Inovace na systémové úrovni pro AIDC nové generace

Řešení AIDC společnosti Huawei pro interakci s elektrickou sítí není inovací na úrovni jediného produktu, ale komplexním řešením postaveným na inovacích na systémové úrovni. Jeho klíčová hodnota je jasná a přesvědčivá: zajištění stabilního provozu vysoce hodnotného výpočetního výkonu s vysokou spolehlivostí, generování většího počtu tokenů na watt s vysokou energetickou účinností, umožnění rychlejšího nasazení výpočetního výkonu díky rychlému dodání a podpora elektrické sítě pomocí funkcí šetrných k síti i přes velkou zátěž.

Zhou Jianjun uvedl: „Umělá inteligence otevírá novou éru oboru. V reakci na příležitosti, které přináší transformace odvětví AIDC, Huawei hluboce integruje digitální technologie, výkonovou elektroniku, řízení teploty a správu akumulace energie a zaměřuje se na nový energetický systém a klíčové oblasti AIDC, aby vybudovala komplexní kapacity v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů, vytváření rozvodných sítí a připojení k nim, napájení pro výpočetní systémy s vysokou hustotou, kapalinového chlazení a synergie mezi výpočetním výkonem a elektřinou. Společnost Huawei je připravena spolupracovat s globálními zákazníky a partnery na posunu odvětví AIDC směrem k vysoce kvalitnímu, udržitelnému a inovativnímu rozvoji, aby každý watt produkoval více tokenů a poháněl éru umělé inteligence vpřed."

Zdroj: Huawei

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59222.

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