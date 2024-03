„Druhý ročník a desítky partnerů jsou dokladem toho, že žijeme gastronomií a že se nám společně daří budovat respektovanou národní platformu pro gastro profesionály i milovníky dobrého jídla a pití, kteří se na MAKRO CZECH GASTRO FEST budou setkávat, budou ochutnávat, sdílet své zkušenosti a vzájemně se inspirovat. Vedle kuchařských show a kulinářských zážitků považuji za důležitou součást festivalu i ekonomické debaty a další odborné diskuse,“ říká generální ředitel makro ČR Jiří Nehasil a dodává, že budování silné odborné komunity je tou správnou hybnou silou, aby česká gastronomie byla i nadále atraktivní a prosperující.

První den festivalu bude vyhrazen zejména profesionálům z oblasti gastronomie, kteří budou mít možnost diskutovat, poslouchat názory odborníků o budoucnosti gastro podnikání a získají praktické informace i přehled o novinkách v sortimentu. Sobota bude patřit milovníkům dobrého jídla a pití z řad široké veřejnosti, kteří na čtyřech patrech O2 universa v pražských Vysočanech okusí rozmanité chutě ze všech koutů světa a potkají známé tváře nejen české gastro scény. Hlavním ambasadorem letošního ročníku MAKRO CZECH GASTRO FEST 2 bude známý šéfkuchař a moderátor kuchařských pořadů Zdeněk Pohlreich: „Je mi ctí, že se mohu stát ambasadorem této významné gastronomické události, kterou byste si rozhodně neměli nechat ujít. Těším se, že se tam uvidíme,“ vzkazuje.

Letošní ročník nabídne skvělé jídlo včetně ochutnávkových porcí zdarma, signature drink od koktejlového guru George Němce, jedinečný dezert od Vlada Ryasneho a Heleny Fléglové připravený speciálně pro tento festival. Součástí programu budou kuchařské show a soutěže Czech Latte Art Championship 2024 a Barista Junior 2024. Kromě nich zde potkáte osobnosti, jako je nejmladší vítězka soutěže MasterChef Kristína Nemčková, vítěz národního kola Bocuse D’Or ČR a ambasador makro akademie Dominik Unčovský, šéfkuchař Martin Makovička, marketingový profesionál v gastru Luboš Kastner, šéfkuchař a podnikatel v gastru Filip Sajler, vítěz Wahshoku World Challenge Jakub Horák, šéfkuchař Radek Příhonský, jeden z nejlepších českých someliérů Jakub Přibyl a další.

Podrobné informace o programu a hostech festivalu MAKRO CZECH GASTRO FEST 2 na stránkách www.makroczechgastrofest.cz.

„Celý prostor O2 universa bude rozdělen do osmi tematických sekcí MAKRO CZECH GASTRO FEST 2. Záštitu nad jednotlivými z nich poskytli, kromě makro ČR, například Státní zdravotní ústav, Food’n Beverage Foundation nebo ambasador koktejlové kultury George Němec, který pro festival vytvořil vlastní signature drink,“ říká Lenka Slezáková ředitelka marketingu makro ČR.

V sekci Fresh market pod záštitou makro ČR se budou konat kuchařské a cukrářské show. Jednou z nich bude utkání mezi cukrářkou Helenou Fléglovou a cukrářským experimentátorem a lektorem Vladem Ryasnyym.

Sekce Instituce, kterou zaštiťuje Státní zdravotní ústav ČR, se promění na modelovou kantýnu budoucnosti, ve které zaměstnanci, klienti či pacienti budou dostávat kvalitní, vyváženou a chutnou stravu.

Umělá inteligence, technologie v gastronomii, názory významných ekonomů na gastro business, ale i diverzita a ženy v gastru, to jsou jen některá témata z více než patnácti panelových diskusí a inspirativních setkání v sekci GastroTek, kterou pořádá Food’n Beverage Foundation (Luboš Kastner a Filip Sajler). Součástí programu bude i vyhlášení soutěže 30 pod 30 ve světě gastronomie.

Samostatnou sekci budou mít také hotely nebo street foody pod záštitou České food truck asociace. Návštěvníci se mohou těšit na bohatou kávovou sekci připravenou ve spolupráci se Specialty Coffee Association ČR, ve které proběhnou soutěže Czech Latte Art Championship 2024 a Barista Junior 2024. Kdo preferuje místo kávy pivo, může se těšit na školu čepování v partnerské sekci.

Celým festivalem provedou moderátoři Evropy 2 Pavel Cejnar a Bob Švarc mladší, herečka a milovnice jídla Markéta Hrubešová, herečka Michaela Maurerová a youtuber a moderátor Karel Kovy Kovář.

Velkoobchod makro ČR dlouhodobě poskytuje své služby v prodeji potravinářského i nepotravinářského sortimentu. Za 25 let existence na českém trhu se makro ČR stalo silným a důležitým partnerem restaurací, hotelů a stravovacích zařízení (HoReCa) i nezávislých obchodníků (Traders). Makro ČR má po celé České republice přes 650 000 zákazníků, kteří těží z unikátního multikanálového mixu velkoobchodu. Zákazníci si mohou vybrat, zda budou zboží nakupovat v jednom z velkoformátových obchodů nebo si je nechají doručit – vše za pomoci digitálních řešení. Mimo to je makro ČR důležitým hráčem na poli udržitelnosti. Díky Iniciativě ČESKÉ POLE se makro ČR snaží do české gastronomie vrátit a rozvíjet tradiční produkty českého zemědělství a společně usilovat o jejich místo v české kultuře i gastronomii.

Makro ČR je součástí globální sítě METRO AG se zastoupením ve více než 30 zemích. Společnost METRO má po celém světě přes 17 milionů zákazníků, kteří mohou využít velkoformátových obchodů. Více informací naleznete na: https://www.makro.cz/

www.makro.cz

www.facebook.com/makro.cz

www.twitter.com/makrocr

ČTK Connect ke zprávě vydává přílohy, které jsou k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Příloha č. 1: MAKRO CZECH GASTRO FEST 2 – SEKCE

Příloha č. 2: MAKRO CZECH GASTRO FEST 2 – AMBASADOŘI