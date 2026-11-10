Zillertal zahajuje zimní sezonu: lyžování, rodinná dovolená i zážitky

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Praha 10. listopadu 2026 (PROTEXT) - V období od 4. prosince 2026 do 11. dubna 2027 se mohou milovníci zimních sportů ve čtyřech rozsáhlých lyžařských areálech v údolí Zillertal těšit na 546 kilometrů perfektně upravených sjezdovek, pestrou nabídku zimních aktivit a řadu lákavých akcí. Ski areál na ledovci Hintertux se prostírá v nadmořské výšce až 3250 m a více než 80 % sjezdovek vede nad hranicí 1700 m - díky těmto podmínkám se Zillertal může pochlubit zárukou dostatečné sněhové pokrývky a zároveň nejdelší lyžařskou sezonou v Rakousku. Navíc do místní infrastruktury proudí značné investice a v údolí si každý návštěvník najde svůj ideální zimní zážitek.

Údolí Zillertal situované na západě rakouské spolkové země Tyrolsko patří s přibližně 4,47 milionu přenocování během zimní sezony k nejnavštěvovanějším zimním turistickým oblastem v Alpách. Zillertal je stále oblíbenější také mezi českými milovníky zimních sportů: mezi sezonami 2024/25 a 2025/26 zde počet přenocování návštěvníků z České republiky vzrostl přibližně o 8 %. Mimořádně oblíbená je oblast kolem ledovce Hintertux, na kterou připadá zhruba čtvrtina všech přenocování.

Přehled zimních novinek

Mezi údolní oblasti, které letos přicházejí s novinkami, patří Fügen-Kaltenbach. Díky rekonstrukci horské chaty Kristallhütte v lyžařském areálu Hochzillertal-Kaltenbach se hosté od prosince 2026 mohou těšit na ještě více stylu a pohodlí. Citlivě pojatá rekonstrukce vytvořila dokonalé prostředí pro nové zážitky, aniž by se však vytratil původní charakter tohoto místa. Návštěvy níže situované chaty Kashütte usnadní navýšení přepravní kapacity lanovek, které zároveň zajistí plynulejší provoz. Nejmenší lyžaři si budou moci v blízkosti horské chaty Marendalm vyzkoušet nové tratě ve snowparku, jehož provoz začíná každý den již v 7:30 hod. Dole v údolí v obci Uderns se přímo mezi ski areálem a golfovým hřištěm otevírá nový ubytovací resort THE GREEN. Komplex kombinuje moderní architekturu s regionálními materiály, například místním dřevem.

Ski areál Spieljoch potvrzuje svou pověst ideálního rezortu pro rodiny a všechny, kdo hledají pestrou škálu zážitků na jednom místě. Jako certifikovaná tyrolská rodinná lyžařská oblast nabízí síť přehledných sjezdovek a skvěle organizovaný provoz ve středisku pro děti i dospělé. Funslope, funpark a dětská lyžařská školka pomáhají nejmenším hravou formou získávat jistotu na lyžích, zatímco rodiče si v době, kdy je o jejich děti dobře postaráno, bezstarostně užívají pohodové zimní dny. Sportovně založené lyžaře jistě nadchne černá sjezdovka Heiße Kante (č. 3): je skutečnou sportovní výzvou a na trati o délce 2,7 kilometru překonává převýšení 800 metrů. Od horní stanice lanovky Spieljochbahn až k její mezistanici vede 5,5 kilometru dlouhá sáňkařská dráha, která může být v případě potřeby celá zasněžována technickým sněhem.

Také ski areál Hochfügen láká v nové sezoně na nevšední zážitky. Díky programu First Line Skiing si zde můžete vychutnat nedotčené lyžařské svahy ještě před zahájením provozu lanovek: rolba vyveze malé skupinky až šesti osob s průvodcem na vrchol sjezdovky, odkud sjíždějí a vykrajují první obloučky do čerstvého manšestru. Kdo hledá sportovní výzvy, ten může vyrazit na zimní via ferratu Pfaffenbichl. Od horní stanice sedačkové lanovky Waidoffen v nadmořské výšce 2431 m vede trasa Pfaffenbichl s ocelovými lany, stupy a 28 metrů dlouhým lanovým mostem až na stejnojmenný horský vrchol. Via ferrata o délce 260 metrů překonává převýšení 115 m a místy dosahuje stupně obtížnosti B. Po rekonstrukci otevírá své brány chata 8er Alm a láká na nové gastronomické zážitky: v přízemí funguje samoobslužná restaurace s přípravou pokrmů přímo před zraky hostů, první patro patří pizzerii 8erAlm s obsluhou a velkoplošnými okny, ze kterých se otevírají panoramatické výhledy na okolní vysokohorskou krajinu.

Oblasti Zell-Gerlos a Zillertal Arena u návštěvníků tradičně bodují širokými rozmanitými sjezdovkami všech obtížností a polohou v nadmořských výškách se zaručenou sněhovou pokrývkou. Kromě samotných lyžařských tratí tyto ski areály nabízejí řadu dalších zimních zážitků zejména rodinám s menšími dětmi. Funty-Piste v Zell am Ziller, trať s videozáznamem Skimovie-Strecken a měření rychlosti SpeedChecks, Actionpark Kreuzwiese i Snowpark Gerlos - to vše se podílí na zpestření lyžařského dne. V březnu každý čtvrtek a neděli zahajují vybrané lanovky provoz již v 6.55 hod a zvou lyžaře na první jízdy po dosud nedotčených svazích. Další atrakce jsou připraveny mimo sjezdovky. Sáňkařská dráha Gerlosstein o délce 7 kilometrů bývá osvětlená pro večerní jízdy a doplňuje tak pestrou škálu působivých zážitků v Zillertal Areně. Milovníci běžek mají k dispozici zdejší síť stop, z nichž některé jsou osvětlené a umožňují tak běžkování i po setmění. Nabídku zimních aktivit doplňuje Freizeitpark Zell am Ziller s tenisovými kurty, dráhou na kuželky a venkovním kluzištěm s osvětlením a jedinečnou atmosférou.

Mountopolis, zážitkový svět společnosti Mayrhofner Bergbahnen s lyžařskými areály Ahorn a Penken, slibuje kompletní nabídku zimních sportů, aktivit a zážitků: přehledné sjezdovky pro pohodové rodinné lyžování, strmé svahy pro sportovně založené jezdce i snowparky pro zdatné lyžaře a snowboardisty. Pro děti jsou připraveny široké prosluněné cvičné svahy na náhorní plošině Ahorn, trať FunRide Ahorn s vlnami a klopenými zatáčkami, sjezdovka AlbertAdler Tour a trasa FunRide Gerent na Penkenu. Na zkušené lyžaře pak čeká vyhlášená sjezdovka Harakiri č. 34, která se sklonem až 78 % představuje nejstrmější upravovanou pistu v celém Rakousku. Lanovka Ahornbahn na náhorní plošinu Ahorn v zimním období zahajuje provoz již v 7:30 hod. Kdo si takto brzy přivstane, může si jako jeden z prvních vychutnat obloučky na čerstvě upravené, 5,5 kilometru dlouhé sjezdovce vedoucí až do údolí.

Rozlehlý ski areál Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000 je díky nadmořské výšce až 3250 m nejvýše položeným lyžařským střediskem v údolí Zillertal a slibuje největší záruku dostatku sněhu. Celkem 206 kilometrů sjezdovek, horské chaty s vyhlášenou kuchyní a prosluněné terasy s panoramatickými výhledy - tato kombinace osloví všechny typy návštěvníků v čele s rodinami. Na ledovci Hintertux, který se může pochlubit nejdelší lyžařskou sezonou v celém Rakousku, zajistí ještě pohodlnější přístup na sjezdovky nová desetimístná kabinková lanovka nahrazující dosavadní čtyřmístnou lanovku k horské restauraci Tuxer Fernerhaus.

Zillertaler Superskipass

Pro lyžaře a snowboardisty je připraven speciální Zillertaler Superskipass, který platí ve všech čtyřech místních lyžařských střediscích a navíc funguje jako jízdenka na řadu spojů veřejné dopravy v údolí. Skipas se zvýhodněnými tarify pro děti a mládež je k dispozici na jeden až 21 dní.

 

Přehled provozní doby lanovek v údolí Zillertal

Hochzillertal, Hochfügen a Spieljoch

  • Hochzillertal-Kaltenbach - 5.12.2026-11.04.2027, 7:30-16:00 hod; Od listopadu bude v případě dostatečné sněhové pokrývky v provozu o víkendech.
  • Spieljochbahn - 11.12.2026-29.03.2027, 8:30-16:30 hod
  • Hochfügen - 4.12.2026-11.04.2027, 08:15/8:30-16:00 hod

Při dostatečné sněhové pokrývce může provoz začít dříve.

Zillertal Arena

  • Rosenalmbahn Zell am Ziller - 4.12.2026-24.12.2026: 8:30-16:30 hod; 25.12.2026-11.04.2027: 8:00-16:30 hod (poslední jízda nahoru v 16:00 hod)
  • Karspitzbahn Zell am Ziller - 18.12.2026-29.03.2027, 8:00-16:00 hod; 30.03.-11.04.2027, 8:30-16:00 hod
  • Gerlossteinbahn - 18.12.2026-29.03.2027, 8:30-16:30 hod (v patnáctiminutových intervalech, v případě potřeby nepřetržitě)
  • Isskogelbahn Gerlos - 4.12.2026-11.04.2027, 8:30-16:00 hod
  • Dorfbahn Gerlos - 4.12.2026-11.04.2027, 8:30-16:00 hod
  • Dorfbahn Königsleiten - 4.12.2026-11.04.2027, 9:00-16:00 hod
  • Hochkrimmler Seilbahnen - 4.12.2026-11.04.2027, 9:00-16:00 hod

Mayrhofner Bergbahnen

  • Horbergbahn a Penkenbahn - 4.12.2026-24.12.2026: 8:30-17:00 hod; 25.12.2026-11.04.2027: 8:00-17:00 hod
  • Ahornbahn - 12.12.2026-04.04.2027, 7:30-17:00 hod
  • Möslbahn - 12.12.2026-24.12.2026: 8:30-17:00 hod; 25.12.2026-04.04.2027: 8:00-17:00 hod

Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000

  • Finkenberger Almbahnen - 4.12.2026-11.04.2027: 8:30-16:30 hod
  • Rastkogel Bahnen - 4.12.2026-11.04.2027: 8:30-16:30 hod
  • Eggalm Bahnen - 4.12.2026-11.04.2027, 8:30-16:30 hod
  • Ledovec Hintertux - v provozu po celý rok (možnost lyžování závisí na aktuálních sněhových a povětrnostních podmínkách), 8:15-16:30 hod

* Uvedené údaje jsou bez záruky. Provozní doba se může měnit v závislosti na počasí a provozních podmínkách.

Více na www.zillertal.at

 

Zdroj: Zillertal Tourismus GmbH

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59998.

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