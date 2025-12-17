Zima je destrukcí pro auta. Posypová sůl a mráz urychlují konec desítek tisíc vozů ročně

Průměrné stáří Průměrné stáří osobních aut v Česku přesáhlo 16,4 roku, zatímco průměr EU dosahuje zhruba 12,5 roku a technický stav aut v Česku se nadále zhoršuje. Jednoduchá veřejná statistika neexistuje, evropské zdroje však ukazují, že v zemích se srovnatelným klimatem odchází každoročně několik procent vozidel z provozu. V českém měřítku to představuje desítky tisíc až nízké stovky tisíc aut ročně, u kterých přestává být ekonomicky racionální pokračovat v opravách.
Zkracování životnosti
Hlavním zimním nepřítelem starších aut je především rychlá degradace podvozku a karoserie. Podle agregovaných statistik STK závažná koroze rámu nebo brzdového vedení patří mezi nejčastější důvody, proč starší auto neprojde technickou kontrolou. „Právě v zimě se naplno ukáže skutečný technický stav vozu. Oslabené brzdové vedení, unavené podvozkové prvky nebo skrytá poškození se začnou projevovat v krátkém čase. U mnoha aut se pak ukáže, že nutná oprava převyšuje jejich reálnou hodnotu,“ říká Jáchym Knedlhans, který odpovídá za provoz Direct auto Parků.
Další významné komplikace přicházejí z technické složitosti moderních vozidel. Elektronika, bezpečnostní asistenty a automatické převodovky vyžadují odborné zásahy, které mohou opravy znatelně prodražit.
Zimní provoz navíc znamená vyšší poruchovost baterií, problémy s palivem i zvýšené riziko drobných nehod. Krátké jízdy, které v zimě převažují, negativně ovlivňují kondici motoru a výfukového systému.
Jak prodloužit životnost vozu
Odborníci doporučují zejména pravidelnou antikorozní ochranu podvozku, přípravu vozu před zimní sezónou a včasnou výměnu kapalin. Delší jízdy pomáhají motoru a akumulátoru dosáhnout správné provozní teploty, což snižuje opotřebení. Po zimě je zásadní důkladné mytí podvozku, kontrola brzdového vedení, silentbloků a tlumičů. U starších vozidel je vhodné častěji prověřovat akumulátor, těsnost chladicího okruhu a stav dobíjecí soustavy.
Ani pečlivá údržba však neodstraní klíčový fakt, že u mnoha starších aut dříve či později přijde moment, kdy investice přestane dávat ekonomický smysl.
Když se opravy starého auta přestanou vyplácet
V takových situacích roste zájem o operativní leasing. Ten od Direct auto pro modely vozů značek Škoda a VW umožňuje jezdit v moderních, spolehlivých vozech bez nutnosti jednorázových investic, které mohou v zimním období přijít v nejméně vhodnou dobu.
Zákazník si vybere vůz a platí pevnou měsíční částku, která zahrnuje povinné ručení, havarijní pojištění a pravidelný servis. Po skončení sjednané doby klient vůz jednoduše vrátí a může přejít na nový model bez starostí s prodejem či poklesem hodnoty starého auta. „Operativní leasing Direct auto volí především lidé, kteří chtějí jezdit v moderním a spolehlivém voze. Roste i zájem rodin, pro které je klíčová jistota bezpečnosti, stabilní měsíční splátky a to, že se nemusí starat o servis, pojištění ani o následný prodej vozu,“ uvádí Jan Kloud, ředitel prodeje nových vozů Direct auto.
Zdroj: Direct auto