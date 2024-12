Zimní kempování, ubytování na farmě a zimní wellness dovolená

Zimní kempování je v Tyrolsku stále oblíbenější. Počet přenocování tohoto typu za posledních deset let vykazuje impozantní nárůst o 64 %, a dokazuje tak přání návštěvníků trávit dovolenou co nejblíž přírodě i v zimním období. Kromě kempování se nabízí ubytování na farmách či statcích nebo v nevelkých a zároveň velmi útulných rodinných wellness hotelech. Hosté, kteří v zimě přijíždějí do Tyrolska uniknout od každodenního shonu, tak mají na výběr bezpočet možností, jak si užívat pohodu a klid uprostřed okouzlující vysokohorské krajiny srdce Alp. Připravili jsme několik tipů na udržitelnou dovolenou v Tyrolsku pro tuto zimu.

Zimní kempování pro každého

Kemp hned vedle lyžařské lanovky? Nebo raději u běžkařské stopy? Se zařízením pro rodiny s menšími dětmi? Nebo spíše s luxusním vybavením? Pokud se rozhodnete vyzkoušet zimní kempování v Tyrolsku, můžete vybírat ze široké nabídky rozmanitých kempů pro všechny preference a každý rozpočet. Zde je přehled několika doporučených kempů se zimním provozem:

Přímo u stanice lanovky: Vyhlášený Camping Sölden v údolí Ötztal a Tirol Camp v údolí PillerseeTal v Kitzbühelských Alpách nabízejí přímý přístup do oblíbených lyžařských areálů. Oba kempy situované v bezprostřední blízkosti lanovek hostům nabízejí mimo jiné lyžárnu s konstrukcí na vysoušení obuvi a po celodenním pobytu na sjezdovkách zvou k odpočinku ve vlastním wellness.

Vyhlášený Camping Sölden v údolí Ötztal a Tirol Camp v údolí PillerseeTal v Kitzbühelských Alpách nabízejí přímý přístup do oblíbených lyžařských areálů. Oba kempy situované v bezprostřední blízkosti lanovek hostům nabízejí mimo jiné lyžárnu s konstrukcí na vysoušení obuvi a po celodenním pobytu na sjezdovkách zvou k odpočinku ve vlastním wellness. Přímo u běžkařské stopy: Campingplatz Leutasch-Austria Parks v obci Leutasch v regionu Seefeld a Camping Mayrhofen v údolí Zillertal nabízejí přímý přístup k běžkařským stopám, a jsou proto ideálními základnami pro sportovní nadšence, kteří chtějí prozkoumat zimní tyrolskou krajinu na běžkách – ať již bruslařskou nebo klasickou technikou. Camping Ötztal pak boduje nejen svou polohou přímo u běžkařské stopy, ale také blízkostí termálních lázní Aqua Dome, kde mohou hosté kempu využít nabídky na zlevněné vstupné.

Campingplatz Leutasch-Austria Parks v obci Leutasch v regionu Seefeld a Camping Mayrhofen v údolí Zillertal nabízejí přímý přístup k běžkařským stopám, a jsou proto ideálními základnami pro sportovní nadšence, kteří chtějí prozkoumat zimní tyrolskou krajinu na běžkách – ať již bruslařskou nebo klasickou technikou. Camping Ötztal pak boduje nejen svou polohou přímo u běžkařské stopy, ale také blízkostí termálních lázní Aqua Dome, kde mohou hosté kempu využít nabídky na zlevněné vstupné. Přímo u jezera: Camping Seehof v údolí Alpbachtal je nejen skvěle vybavený pro rodiny s menšími dětmi, navíc se prostírá přímo u jezera Reintalersee, kde začíná místní běžkařská stopa. Kromě běžkování mají hosté v zimních měsících v těchto místech na výběr také řadu dalších aktivit, například bruslení nebo tradiční tyrolský curling na zamrzlém jezeře.

Camping Seehof v údolí Alpbachtal je nejen skvěle vybavený pro rodiny s menšími dětmi, navíc se prostírá přímo u jezera Reintalersee, kde začíná místní běžkařská stopa. Kromě běžkování mají hosté v zimních měsících v těchto místech na výběr také řadu dalších aktivit, například bruslení nebo tradiční tyrolský curling na zamrzlém jezeře. Obzvlášť vhodný pro rodiny: Euro-Camp v regionu Kaiserwinkl nabízí spoustu zábavy pro celou rodinu, od dětských bazénků přes krytá hřiště až po organizované aktivity, jako jsou projížďky na ponících, jízdy koňským spřežením nebo túry na sněžnicích. Kemp je situován u spodní stanice lyžařského vleku Unterbergbahn, hned vedle lyžařské školy a půjčovny sportovního vybavení.

Euro-Camp v regionu Kaiserwinkl nabízí spoustu zábavy pro celou rodinu, od dětských bazénků přes krytá hřiště až po organizované aktivity, jako jsou projížďky na ponících, jízdy koňským spřežením nebo túry na sněžnicích. Kemp je situován u spodní stanice lyžařského vleku Unterbergbahn, hned vedle lyžařské školy a půjčovny sportovního vybavení. O bzvlášť udržitelný: Hell-Camping v údolí Zillertal se chlubí několika ekologickými certifikáty, které potvrzují, že provoz tohoto kempu je mimořádně šetrný k přírodním zdrojům. Všechny budovy byly postaveny za použití nízkoenergetických stavebních metod, střechy pokrývá zeleň a nejmodernější systémy řízení vytápění a větrání zajišťují optimální spotřebu energie. Hosté si mohou objednat standardní, nebo velkoryse rozšířenou kempovací plochu.

Hell-Camping v údolí Zillertal se chlubí několika ekologickými certifikáty, které potvrzují, že provoz tohoto kempu je mimořádně šetrný k přírodním zdrojům. Všechny budovy byly postaveny za použití nízkoenergetických stavebních metod, střechy pokrývá zeleň a nejmodernější systémy řízení vytápění a větrání zajišťují optimální spotřebu energie. Hosté si mohou objednat standardní, nebo velkoryse rozšířenou kempovací plochu. Obzvlášť luxusní: Nevídaně komfortní kempování nabízí Zugspitz Resort v regionu Tiroler Zugspitz Arena– hosté zde mají k dispozici například luxusní privátní koupelny s vanou, restauraci s panoramatickým výhledem, rodinné spa, kryté adventure hřiště a také službu péči o děti nebo celotýdenní program aktivit.

Zimní dovolená na farmě

Podobné unikátní zážitky z pobytu v těsné blízkosti přírody v nejchladnějším období roku slibuje ubytování na tyrolské farmě nebo statku. Mezi doporučené podniky, kde můžete prožít nezapomenutelnou zimní dovolenou a navíc se dozvědět vše o každodenním provozu celého zařízení, patří tyto farmy:

Veitenhof v obci Niederthai, údolí Ötztal: Veitenhof nedávno získal ocenění 5 květů a tím se mezi ekologickými farmami s nabídkou ubytování zařadil do kategorie Premium. Hosté zde mají na výběr širokou škálu aktivit od běžkování – včetně možnosti vyzkoušet si biatlon a projet se na běžkách i po setmění v osvětlené stopě – přes túry na sněžnicích až po večerní procházky s lucernami.

Veitenhof nedávno získal ocenění 5 květů a tím se mezi ekologickými farmami s nabídkou ubytování zařadil do kategorie Premium. Hosté zde mají na výběr širokou škálu aktivit od běžkování – včetně možnosti vyzkoušet si biatlon a projet se na běžkách i po setmění v osvětlené stopě – přes túry na sněžnicích až po večerní procházky s lucernami. Spöttlinghof v obci Kals, Východní Tyrolsko: Malý ráj uprostřed Národního parku Vysoké Taury s nevelkým, ale skvěle vybaveným wellness centrem a přímým přístupem ke zdejší síti běžkařských stop i skialpinistických tras – oboje vede přímo kolem farmy.

Malý ráj uprostřed Národního parku Vysoké Taury s nevelkým, ale skvěle vybaveným wellness centrem a přímým přístupem ke zdejší síti běžkařských stop i skialpinistických tras – oboje vede přímo kolem farmy. Steckholzer v obci Vals, údolí Wipptal: Bonusem pro hosty ubytované na této ekologické farmě na mimořádně klidném místě na samotě jsou organické produkty. Farma situovaná uprostřed „zapomenutého“ vysokohorského údolí je také ideálním výchozím bodem pro skialpinistické túry i pěší procházky nedotčenou zimní krajinou.

Nevelké, ale velmi příjemné a útulné: rodinné wellness hotely

Po celodenním pobytu na mrazivém vysokohorském vzduchu v tyrolských Alpách se nejlépe relaxuje ve wellness, ideálně přímo v ubytovacím zařízení. Vybrali jsme několik nejoblíbenějších menších rodinných wellness hotelů.

aufatmen Naturhotel, region Seefeld – Tyrolská náhorní plošina: Útulný hotel aufatmen v obci Leutasch provozuje rodina Pfeifferových. Jejich podnik oceněný rakouskou ekoznačkou nabízí mimo jiné převážně veganskou kuchyni, malé wellness centrum nebo cvičení holistické jógy.

Útulný hotel aufatmen v obci Leutasch provozuje rodina Pfeifferových. Jejich podnik oceněný rakouskou ekoznačkou nabízí mimo jiné převážně veganskou kuchyni, malé wellness centrum nebo cvičení holistické jógy. Natur- & Biohotel Bergzeit, údolí Tannheimer Tal: Mimořádně útulnou atmosféru v tomto rodinném hotelu v obci Zöblen spoluvytváří moderní architektura ve spojení s přírodními materiály. Široko daleko vyhlášená je zdejší kuchyně, která využívá výhradně produkty z ekologického zemědělství od místních výrobců.

Mimořádně útulnou atmosféru v tomto rodinném hotelu v obci Zöblen spoluvytváří moderní architektura ve spojení s přírodními materiály. Široko daleko vyhlášená je zdejší kuchyně, která využívá výhradně produkty z ekologického zemědělství od místních výrobců. Stillebach Biohotel, údolí Pitztal: Ekologický a udržitelný hotel v obci St. Leonhard v údolí Pitztal obklopený impozantními horskými štíty nabízí hostům nejen výhled na vrchol Wildspitze, druhou nejvyšší horu v celém Rakousku, ale také pestrý program cvičení jógy, kulinářské speciality připravované z produktů certifikovaného ekologického zemědělství a 100 % přírodní kosmetické produkty.

Ekologický a udržitelný hotel v obci St. Leonhard v údolí Pitztal obklopený impozantními horskými štíty nabízí hostům nejen výhled na vrchol Wildspitze, druhou nejvyšší horu v celém Rakousku, ale také pestrý program cvičení jógy, kulinářské speciality připravované z produktů certifikovaného ekologického zemědělství a 100 % přírodní kosmetické produkty. Der Bär, region Wilder Kaiser: Po dni stráveném na sjezdovkách si nejlépe odpočinete v cenami ověnčeném wellness tohoto hotelu v obci Ellmau. A hned poté si můžete vychutnat některou ze specialit zdejší vyhlášené kuchyně. V hotelu, který provozuje rodina Windischových, vás budou po celou dobu pobytu rozmazlovat.

Po dni stráveném na sjezdovkách si nejlépe odpočinete v cenami ověnčeném wellness tohoto hotelu v obci Ellmau. A hned poté si můžete vychutnat některou ze specialit zdejší vyhlášené kuchyně. V hotelu, který provozuje rodina Windischových, vás budou po celou dobu pobytu rozmazlovat. Holzleiten Bio Wellness Hotel, region Innsbruck: V tomto případě již samotný název prozrazuje, co můžete čekat. Bio wellness hotel ve vesničce Obsteig nabízí pět různých saun, pět relaxačních místností, solankovou parní lázeň, vyhřívaný venkovní bazén, bazén se studenou a teplou vodou a dokonce i saunovou zahradu. To vše zaručuje ideální podmínky pro dokonalý relax po celodenním pobytu v zasněžených tyrolských horách.

Další informace v Tyrolsku najdete na adrese www.tyrolsko.cz/ubytovani-v-tyrolsku.

Tyrolsko se svými 34 regiony patří mezi přední turistické destinace v Alpách. Historie turismu v Tyrolsku se píše již téměř 200 let a jeho rozvoj doprovázel bezpočet průkopnických úspěchů. Letní i zimní hosté oceňují zejména vysokohorskou krajinu a přírodu, vysokou úroveň služeb, špičkovou infrastrukturu a vřelou pohostinnost. Agentura Tirol Werbung GmbH se sídlem v Innsbrucku jako součást skupiny Lebensraum Tirol Holding GmbH zajišťuje marketing cestovního ruchu pro celé Tyrolsko. Hlavním posláním agentury je dostat tuto spolkovou zemi na pozici nejvyhledávanější a spirituálně nejpřínosnější destinace v Alpách.

Zdroj: Agentura Tirol Werbung GmbH

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.