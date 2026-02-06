Zimní olympiáda roztáčí v Česku vlnu emocí. BILLA mění fandění v ještě větší zážitek

Sledování olympiády a hokeje přitahuje české diváky
Nejvíce pozornosti přitahuje sledování olympijských her (32 %) a mistrovství světa v hokeji (32 %). Celkově tak téměř dvě třetiny (64 %) Čechů pravidelně sleduje největší sportovní akce. Pro pětinu respondentů není sledování prioritou, což dokresluje širokou škálu zájmů v Česku, nikoli oslabení obliby sportovních úspěchů.
Fandění propojuje rodiny a přátele
Sportovní přenosy jsou pro mnoho domácností příležitostí ke společně strávenému času. Téměř polovina (44 %) Čechů sleduje přenosy s rodinou, část si je užívá sama nebo s přáteli. Sport tak přirozeně doprovází rodinnou pohodu i sdílené emoce.
Kvalitní a dobré jídlo umocňují sportovní zážitek
Čtyři z deseti lidí si ke sledování dopřejí kvalitní a dobré jídlo, kterým si umocní zážitek z fandění. K fandění zároveň přirozeně patří i oblíbené fanouškovské občerstvení, nejčastěji chipsy, slané tyčinky a oříšky (celkem 29 %), stejně jako tradiční české „zlato“ pivo (18 %).
K fandění patří neodmyslitelně i zapojování do tipovacích her a soutěží
Třetina lidí (32 %) se v období významných sportovních událostí účastní soutěží nebo tipovaček. Téměř pětina se zapojuje pravidelně nebo když jsou hry jednoduché a rychlé. Data tak ukazují, že Češi mají chuť být součástí sportovní atmosféry – pokud je aktivita baví a přirozeně doplňuje jejich zážitek.
BILLA přináší olympijskou atmosféru do nákupů i domácností
K nadšení, které v Česku zimní hry tradičně vyvolávají, se BILLA přidala rozsáhlou olympijskou kampaní plnou zábavy, soutěží a atraktivních výher. Od 21. ledna do 3. března 2026 mohou zákazníci k nákupu získat stírací losy s jistou výhrou, digitální hru v aplikaci BILLA klubu i speciální olympijskou edici ořechů pro ještě větší zážitek z fandění.
Výherní stírací losy
Za každý nákup nad 700 Kč získá člen BILLA klubu stírací los, přičemž každý z nich je výherní. V losu mohou zákazníci najít slevy, produkty za symbolickou cenu, dárkové karty až do 100.000 Kč a další odměny.
Digitální hra „Medailová mise“
Hravým doplňkem kampaně je digitální aktivita „Medailová mise“, v níž zákazníci sbírají body prostřednictvím kvízů a miniher a mohou je směnit za výhody či soutěžit o atraktivní ceny, včetně zájezdu do Dolomit nebo automobilu Toyota Corolla Cross.
„Fandění, fair play a společné emoce spojené se zimními olympijskými hrami budou pro mnoho Čechů jedním z nejsilnějších momentů letošního roku. Víme, že naši zákazníci milují hravé kampaně a soutěže, které spojují zábavu s možností získat atraktivní odměny. Naše olympijské losy i hra Medailová mise přinášejí jistou výhru každému a těm nejšťastnějším skutečně nezapomenutelné zážitky. Věříme, že si zákazníci atmosféru her užijí naplno – při fandění i při nákupech v BILLE,“ říká Lucia Popíková, vedoucí týmu CRM & Digital BILLA ČR.
Oslavy medailí českých sportovců a limitovaná olympijská edice ořechů
Kdykoli český sportovec získá medaili, nabídne BILLA následující den vybrané produkty za zvýhodněné ceny prostřednictvím kuponů v aplikaci i v aktuálním letáku.
U příležitosti olympiády vznikla také speciální edice oříšků Nice Bites jako ideální svačina pro domácí fandění.
Olympijská kampaň BILLY propojuje kvalitní stravování, zábavu i týmového ducha
Olympijská komunikace BILLY staví na dlouhodobém partnerství s Českým olympijským týmem a propojuje inspiraci pro vyvážené stravování se sdílenými sportovními emocemi.
„Jako dlouholetý partner Českého olympijského týmu společně podporujeme vyvážené stravování a zároveň hodnoty, které jsou se sportem neodmyslitelně spojené – fair play, týmového ducha i radost z fandění. Tyto principy se promítají i do letošní olympijské komunikační kampaně včetně nových reklamních spotů. Zákazníkům tak přinášíme nejen příklady pestrého jídelníčku, ale také řadu aktivit, díky nimž si mohou atmosféru her užít naplno při každodenních nákupech. Olympijská kampaň startuje už 21. ledna, pojďme tedy fandit společně,“ uvádí Ivana Stará, vedoucí strategického marketingu BILLA ČR.
Průzkum pro BILLA ČR byl realizován v únoru 2026 prostřednictvím Instant Research výzkumné agentury IPSOS na vzorku 551 respondentů ve věku 18–65 let.
BILLA ČR je součástí skupiny REWE International AG. Na českém trhu působí od roku 1991. S obratem ve výši více než 35 mld. Kč (2023), s 290 prodejnami a více než 6 500 zaměstnanci je BILLA lídrem na trhu supermarketů. Na průměrné prodejní ploše 900 m2 nabízí široký výběr produktů známých i privátních značek. Velký důraz je kladen na čerstvý sortiment, jako jsou lahůdky, pečivo, ovoce a zelenina, mléčné produkty, maso a chlazené produkty. Společnost BILLA se soustředí na podporu českých producentů, proto české potraviny tvoří již 72 % jejího celkového obratu. České potraviny jsou také součástí jejích vybraných privátních značek – především Vocílky a České farmy. Mezi další oblíbené privátní značky se řadí Srdce domova, Nice Bites, BILLA bio, BILLA, BILLA Premium, BILLA Ready, BON VIA, Today, Clever, Vives, ZOO ROYAL nebo Milora.
REWE International AG je lídrem na rakouském trhu v oblasti prodeje potravinového a drogistického zboží a jedním z největších zaměstnavatelů v Rakousku. Ve 3 694 prodejnách v Evropě zaměstnává téměř 80 000 pracovníků. REWE International AG je součástí německé REWE Group, která působí ve 13 zemích Evropy a patří k nejvýznamnějším evropským maloobchodním skupinám a prodejcům rodinných dovolených. REWE International AG se sídlem v rakouském Wiener Neudorfu provozuje obchodní společnosti BILLA, BILLA PLUS, PENNY, BIPA a ADEG a řadu vlastních produktových značek. V segmentu supermarketů má prodejny v 7 zemích střední a východní Evropy. Více informací na http://www.billa.cz.
