Zimní sezóna v síti Orlen: Stop Cafe s novou nabídkou hřejivých nápojů

Podle aktuálního průzkumu pro síť ORLEN hrají při výběru kávy i místa jejího nákupu hlavní roli chuť a kvalita. Uvádí je jako klíčový faktor více než 50 % oslovených. Více než polovina preferuje kávu s mlékem, 48 % dává přednost silné chuti s vyšším obsahem kofeinu a stejné procento respondentů si kávu sladí. Zároveň z průzkumu vyplynulo, že čerpací stanice jsou pro zákazníky volbou v případě, kdy hledají rychlé dodání energie a krátkou přestávku na cestě. I na tyto preference reaguje zimní nabídka Stop Cafe. Zákazníci se v síti ORLEN mohou těšit na dvě kávové speciality: Gingerbread Latte – krémové latte s příchutí perníku, které evokuje vůni Vánoc a Cinnamon-roll Latte – sladká kombinace kávy a skořice, inspirované oblíbeným pečivem. Na své si přijdou i milovníci nekávových horkých nápojů. Ti v nabídce naleznou Hřejivý zázvor, černý čaj s citronem a zázvorem pro intenzivní zahřátí nebo Zimní objetí, aromatickou směs zimního koření a sladkého ovoce navozující sváteční atmosféru.
Zimní nabídka Stop Cafe byla slavnostně představena v pondělí 24. listopadu na čerpací stanici ORLEN v Praze – Argentinská. Až do konce února 2026 si zde zákazníci mohou dopřát příjemnou zastávku s horkými nápoji, užít si tematickou výzdobu a využít fotokoutek, který vybízí ke sdílení zážitků na sociálních sítích.
„Rozvoj nepalivového segmentu je pro nás strategickým závazkem, kterému se intenzivně věnujeme napříč evropskými trhy. V rámci skupiny ORLEN jsme si dali za cíl tento segment výrazně posílit – a daří se nám to. Sledujeme aktuální trendy, nasloucháme zákazníkům a reagujeme na jejich preference,“ říká Agnieszka Bobrukiewicz, členka představenstva skupiny ORLEN Unipetrol zodpovědná za maloobchod v Česku, Maďarsku a na Slovensku a za rozvoj maloobchodního nepalivového segmentu ve skupině ORLEN a dodává: „Zimní nabídka sezónních nápojů navazuje na úspěšné kampaně s letními a podzimními míchanými drinky. Osobně mám velkou radost, že tato produktová nabídka pro všech sedm zemí sítě čerpacích stanic ORLEN vzniká právě v Praze.“
Občerstvovací koncept Stop Cafe je dnes dostupný na více než 80 % čerpacích stanic ORLEN v Česku a na téměř 2500 stanicích z více než 3500 stanic v sedmi evropských zemí. Nabídka zahrnuje více než tisíc produktů – od balených výrobků přes hotová jídla, včetně vegetariánských a veganských variant, až po sezónní nealkoholické míchané nápoje.
ORLEN – mezinárodní síť pohonných hmot, energií a občerstvení
Síť čerpacích stanic ORLEN je součástí skupiny ORLEN Unipetrol, vlastněné mezinárodní skupinou ORLEN, která provozuje více než 3500 čerpacích stanic ve střední Evropě v sedmi zemích - v Polsku, Česku, Německu, Litvě, Maďarsku, Rakousku a na Slovensku. Síť ORLEN v Česku zahrnuje celkem 443 čerpacích stanic s tržním podílem na objemu prodaných paliv 28,6 %. Jak počtem čerpacích stanic, tak objemem prodaných paliv je síť ORLEN lídrem českého trhu. Oblíbenost značky ORLEN u českých spotřebitelů potvrzuje fakt, že síť čerpacích stanic ORLEN již šestkrát získala titul Nejdůvěryhodnější značka v České republice a třikrát cenu Obchodník roku.
ORLEN na svých čerpacích stanicích nabízí prvotřídní pohonné hmoty Efecta s prokazatelnými čisticími účinky a prémiová paliva Verva, která vedle péče o motorovou soustavu mají maximálně vylepšeny výkonnostní parametry. Součástí nabídky jsou také alternativní paliva zkapalněný ropný plyn (LPG), stlačený zemní plyn (CNG), syntetické palivo HVO100 Diesel a bateriová a vodíková elektromobilita. Elektrickou energii poskytuje ORLEN na 294 dobíjecích bodech, vodíkové stanice provozuje na pražském Barrandově a v Litvínově-Záluží.
Významnou součástí nabídky je koncept občerstvení Stop Cafe, který tvoří klíčový pilíř nepalivového segmentu značky ORLEN. V České republice je Stop Cafe dostupné na 363 ze 443 čerpacích stanic, tedy na více než 80 % z nich. V rámci celé mezinárodní sítě je tímto konceptem vybaveno téměř 2500 čerpacích stanic. Stop Cafe nabízí široký sortiment občerstvení a potravin – od oblíbených hotdogů a kávy až po více než tisíc produktů, včetně balených potravin, hotových jídel a specialit v tradičních, vegetariánských i veganských variantách. Nabídka se neustále rozvíjí – pražské kompetenční centrum ORLEN připravuje nové produktové řady zaměřené na zdravý životní styl, včetně snídaní, pečiva, hotových jídel a produktů privátní značky, které budou reagovat na aktuální trendy a potřeby zákazníků.
ORLEN dále nabízí vlastní tankovací karty EASY a BUSINESS a provozuje dvě mobilní aplikace – věrnostní aplikaci ORLEN a aplikaci pro péči o vůz Mycí digi linka.
