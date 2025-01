Živě: 16 KŘIŠŤÁLOVÝCH SRDCÍ PRO 16 OCENĚNÝCH

Slavnostní ceremoniál z prostor Senátu Parlamentu ČR můžete sledovat od 18:00. Večerem provází Marek Eben.

Embed:

V rámci letošního jubilejního ročníku bude oceněno šestnáct osobností, z toho dvě in memoriam. Originální skleněnou trofej s názvem Křišťálové srdce autora Jiřího Pačinka tak převezme například Petr Pithart, politik a právník věnující se historii. označovaný za jednoho z "otců zakladatelů“ české ústavnosti, či Eda Kriseová, novinářka a spisovatelka. Mezi oceněnými je dále Martin Palouš, diplomat, pedagog a signatář Charty 77 (v letech 2011–2012 ředitel Knihovny Václava Havla), také herec Jan Potměšil, který se v roce 1989 aktivně zapojoval do revolučních mítinků a debat.

Mezi dalšími oceněnými, kteří převezmou originální skleněnou trofej pak nechybí historik Petr Placák, slovenský politik, sociolog, prognostik žijící v Česku Fedor Gál, dále pak Bohumil Doležal, český literární kritik, politický komentátor, publicista a vysokoškolský učitel. Daniel Kroupa, disident a signatář Charty 77, český politik, vysokoškolský učitel, autor odborných publikací, a filozof a v neposlední řadě pak také političtí vězňové 50. let Cyril Michalica a Ivo Klempíř, který byl členem protikomunistické odbojové skupiny pod vedením později popraveného Vladivoje Tomka.

Cenu Václava Bendy za rok 2024 získává in memoriam získává Václav Havel, a to za mimořádné a statečné občanské postoje v době komunistické totality, stejně tak historik Václav Veber, který výrazně přispěl rozvoji historické vědy při poznávání soudobých dějin.

Letošní ročník je silný také do co počtu zastoupení žen, které v dobách totality neváhaly veřejně vystoupit proti režimu, za což byly v době totality perzekuovány. Jsou to archivářka Alena Šimánková, politická vězenkyně Milena Blatná, účastnice odboje a odporu proti komunismu Alexandra Součková a Božena Pištěláková, rozená Nováková, která se jako mladá žena seznámila s Josefem Cichrou (po převratu v roce 1948 se podílel na odboji proti komunistickému režimu). Na začátku padesátých let pak opakovaně pomáhala s ukrýváním osob, které hledala Státní bezpečnost a letos v lednu slaví nádherných 100 let.