Živě: AAA AUTO hlásí historický rekord. Sledujte přenos z tiskové konference

Přenos TK z showroomu AAA AUTO můžete sledovat od 10:30.
Vystoupí společní generální ředitelé AURES Holdings:
Karolína Topolová, která okomentuje témata:
- Prodejní výsledky v roce 2026
- Aktuální strategie expanze společnosti
- Shrnutí aktuální situace na sekundárním trhu
Petr Vaněček, který se vyjádří k tématům:
- Stav na sekundárním trhu automobilů včetně elektromobility a čínských značek
- Detailní prodejní statistiky vozů v síti AAA AUTO a Mototechna
- Vliv zvýšení cen pohonných hmot na ceny automobilů
Prodeje aut na celém sekundárním trhu po loňském propadu opět pomalu rostou. Průměrná cena sice meziročně opět poskočila, ale poslední měsíce dochází ke stagnaci. V září se vozy prodával\y dokonce nejlevněji za celý letošní rok. Ceny automobilů jsou značně ovlivněny palivovou krizí, která zlevnila i doposud nejprodávanější modely aut. Skupina AURES Holdings, provozovatel mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO a Mototechna, která příští rok oslaví již 35 let, za třičtvrtě roku prodala opět rekordní množství automobilů.
„Sekundární automobilový trh se opět značně mění, a to především v návaznosti na historicky nejvyšší hodnoty pohonných hmot. Lidé při koupi vozu více zvažují nejen cenu vozu, která je stále zásadním kritériem, ale také provozní náklady. Diesel je již pro stále méně lidí atraktivní ekonomickou alternativou. I proto se letos prodeje elektromobilů vyšplhaly již na třetí pozici,“ vysvětluje Karolína Topolová, generální ředitelka AURES Holdings, a doplňuje: „I přes krizi primárního automobilového trhu, tomu sekundárnímu se letos daří. Mám radost, že naše letošní prodeje jsou opět rekordní. Zákazníci si čím dál tím více váží svého času, proto chtějí koupit vůz tam, kde na jednom místě najdou nejen širokou nabídku, ale také další služby jako financování či pojištění. Zásadní roli hraje i bezpečnost nákupu a záruky.“
Skupina AURES Holdings je letos na trhu již 34 let. Provozuje síť 70 poboček, servisních center a zastoupeí v České republice, n Slovensku, v Polsku, v Maďarsku a Německu pod značkami AAA AUTO Plu, AAA AUTO a AAA AUTO Diskont. Za dobu své existence na výkupu a prodeji obsloužila již přes 3,5 milionu zákazníků. Skupina, kterou vlastní investiční skupina EP Equity Investment, prodá ročně 111 000 vozů, a je tak největším prodejcem ojetých aut ve střední a východní Evropě. Prodává také exkluzivní vozy pod obnovenou značkou Mototechna. Společnost AURES Holdings je signatářem Declaration of Support for Women’s Economic Empowerment a pravidelně se umisťuje v žebříčcích CZECH TOP 100 a Českých 100 nejlepších. Pro roky 2017 a 2018 byla držitelem prestižního ocenění Superbrands a umístila se na 2. místě v celoevropské soutěži European Business Awards 2016/2017. Společnost řídí generální ředitelé Petr Vaněček a Karolína Topolová, která se v roce 2020 umístila v anketě Top Ženy Česka na 1. místě v kategorii manažerek a o rok později v tomto žebříčku vstoupila do Síně slávy. Časopis Forbes ji opakovaně zařazuje do žebříčků TOP CEO a Nejvlivnější ženy Česka.
Zdroj: Aures Holdings
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59456.