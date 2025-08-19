Živě: Buďte u vyhlášení Vinaře roku České republiky 2025!

Vyhlášení vítězů v pražském paláci Žofín můžete sledovat od 19:00.
Slavnostním Galavečerem s vyhlášením výsledků soutěže provede Hanka Shánělová z Odpoledního Radiožurnálu. Zazní jméno absolutního vítěze, ale také stříbrného a bronzového Vinaře roku. Zpestřením soutěže rovněž bude zahraniční účast, kde se o zisk speciální trofeje utkají vinaři ze sousedního Slovenska.
„Postoupit do finále znamená obstát v náročném, vícestupňovém hodnocení, kde rozhoduje nejen kvalita jednotlivých vín, ale i vyrovnanost celé kolekce napříč kategoriemi. Všech devět finalistů předvedlo špičkové kolekce, které oslovily zkušené degustátory z různých koutů světa svou originalitou, harmonií, a především poctivým řemeslem,“ popsal šéf Organizačního výboru soutěže Petr Marek.
FINALISTÉ VINAŘE ROKU ČESKÉ REPUBLIKY 2025:
|Filip Mlýnek
|Ing. Miroslav Volařík
|Milan Sůkal
|Vinař Jiří Uherek
|Vinařství Čapka – Martin Čapka
|VINAŘSTVÍ ŠTĚPÁNEK, s. r. o.
|Víno Matyšák s. r. o.
|Zámecké vinařství Bzenec, s. r. o.
|Zdeněk Zilvar – Vinařství Zilvar
Vinař roku oceňuje jednotlivá vína zlatou, stříbrnou a bronzovou medailí v soutěžních kategoriích, ale zároveň posuzuje kvalitu každé přihlášené kolekce vín. Z prvního kola hodnocení do velkého finále postupuje typicky osm vinařů s nejlepším bodovaným průměrem. Pro posouzení úrovně komplexní práce vinaře musí každá kolekce obsahovat vína nejméně tří soutěžních kategorií. V samotném finále se pak všechny kolekce hodnotí znovu bez ohledu na bodování v kole prvním.
Organizační výbor věnuje zvláštní pozornost právě složení degustačních komisí. Členem je tak například pan Peter McCombie z Velké Británie, nositel titulu Master of Wine a vinařský profesionál s více než 30 lety zkušeností, či prezident Španělské unie degustátorů, pan Fernando Gurucharri. Z České republiky v komisi usedne například prezident Asociace someliérů ČR, pan Ivo Dvořák. Ze sousedního Slovenska přijede kvalitu přihlášených vín posoudit paní Edita Ďurčová, absolventka mezinárodně uznávaného studijního programu Diploma in Wines. Zahraniční odborníky v porotě také zastoupí paní Christine Collins z Francie a paní Elsie Pells z Jihoafrické republiky.