Živě: Češi na moderní léčbu čekají stále déle – nová data W.A.I.T. INDICATOR

Přenos TK z pražského Scott.Weber Workspace můžete sledovat od 8:30.
Nejnovější data z analýzy Patients W.A.I.T. Indicator 2025, kterou každoročně zveřejňuje Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA), přinesou aktuální pohled na dostupnost inovativních léčiv v České republice. Ukážou mimo jiné, kolik nových terapií se skutečně dostane alespoň k jednomu českému pacientovi, jak dlouho pacienti na moderní léčbu čekají a v čem se Česko liší od ostatních evropských států.
Co nejvíce brzdí přístup pacientů k moderní léčbě? Kde systém naráží na limity? A jaké změny mohou dostupnost inovativních terapií reálně urychlit? Na tiskové konferenci vystoupí přední odborníci:
- Mehrdad Doustdar, předseda představenstva Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
- David Kolář, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
- Aleš Rod, výkonný ředitel Centra ekonomických a tržních analýz (CETA)
Program:
- 8:30–8:35 Lenka Hýbl – úvodní slovo, představení řečníků
- 8:35–8:45 Mehrdad Doustdar – úvod do tématu, vysvětlení problematiky
- 8:45–9:05 David Kolář – prezentace výsledků Patient W.A.I.T. Indicator, vysvětlení příčin (tuzemských i globálních) a možnosti zlepšení
- 9:05–9:20 Aleš Rod – ekonomické dopady spojené s nedostupností inovativních léčiv
Zdroj: Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP)