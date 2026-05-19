Živě: Češi na moderní léčbu čekají stále déle – nová data W.A.I.T. INDICATOR

Autor:
  6:05
Praha 19. května 2026 (PROTEXT) - Jak dlouho dnes čekají čeští pacienti na inovativní léčbu, která už je v Evropě běžně dostupná? A zlepšuje se situace, nebo se Česko v dostupnosti moderních léků dál propadá za vyspělé evropské země? Odpovědi zazní na tiskové konferenci, kterou 19. května pořádá Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).

Přenos TK z pražského Scott.Weber Workspace můžete sledovat od 8:30.

Nejnovější data z analýzy Patients W.A.I.T. Indicator 2025, kterou každoročně zveřejňuje Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA), přinesou aktuální pohled na dostupnost inovativních léčiv v České republice. Ukážou mimo jiné, kolik nových terapií se skutečně dostane alespoň k jednomu českému pacientovi, jak dlouho pacienti na moderní léčbu čekají a v čem se Česko liší od ostatních evropských států.

Co nejvíce brzdí přístup pacientů k moderní léčbě? Kde systém naráží na limity? A jaké změny mohou dostupnost inovativních terapií reálně urychlit? Na tiskové konferenci vystoupí přední odborníci:

  • Mehrdad Doustdar, předseda představenstva Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
  • David Kolář, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
  • Aleš Rod, výkonný ředitel Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) 

Program:

  • 8:30–8:35 Lenka Hýbl – úvodní slovo, představení řečníků
  • 8:35–8:45 Mehrdad Doustdar – úvod do tématu, vysvětlení problematiky
  • 8:45–9:05 David Kolář – prezentace výsledků Patient W.A.I.T. Indicator, vysvětlení příčin (tuzemských i globálních) a možnosti zlepšení
  • 9:05–9:20 Aleš Rod – ekonomické dopady spojené s nedostupností inovativních léčiv 

Zdroj: Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP)

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží propojí vlaky, metro, tramvaje, autobusy i parkování do jednoho obřího celku. Nový projekt za...

Na D4 spadlo v noci osobní auto z dálničního mostu, řidič zemřel

ilustrační snímek

Při havárii osobního auta na dálnici D4 u Staré Huti na Příbramsku zemřel v noci na dnešek jeho řidič. Auto spadlo z dálničního mostu, o nehodě informoval policejní mluvčí Pavel Truxa.

19. května 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

Kritické sucho. Zemědělcům škodí klesající výkupní ceny a drahá nafta

Žně 2025 v Bravanticích na Novojičínsku komplikuje počasí. Zemědělci - jako i...

Zemědělci v Moravskoslezském kraji sčítají škody po extrémně suchém podzimu, zimě i jaru. Očekávají propad výnosů až o třetinu. Extrémní nedostatek vody v půdě, který zapříčinila historicky nejslabší...

19. května 2026  7:32,  aktualizováno  7:32

Exteriéry natáčí filmaři v Parku Na Pláni vůbec poprvé, ale není divu, když jde v něm všechno co potřebují pro svou práci.

vydáno 19. května 2026  7:17

Při jízdě tramvají č. 20 ze Smíchova přes Dvorecký most na druhý břeh Vltavy je možno po obou stranách vidět jak stavby již dávno postavené jako zlíchovský kostelíček, tak stavby nedávno postavené a...

vydáno 19. května 2026  7:17

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Při jízdě tramvají č. 20 ze Smíchova přes Dvorecký most na druhý břeh Vltavy je možno po obou stranách vidět jak stavby již dávno postavené jako zlíchovský kostelíček, tak stavby nedávno postavené a...

vydáno 19. května 2026  7:15

Při jízdě tramvají č. 20 ze Smíchova přes Dvorecký most na druhý břeh Vltavy je možno po obou stranách vidět jak stavby již dávno postavené jako zlíchovský kostelíček, tak stavby nedávno postavené a...

vydáno 19. května 2026  7:15

5. den na MS v hokeji 2026: Roli favorita se dnes pokusí potvrdit Slovensko

Mistrovství světa hokejistů, skupina B, Itálie - Slovensko, 17. května 2026,...

Pátý hrací den Mistrovství světa v ledním hokeji 2026 nabídne v úterý 19. května další čtyři zápasy základních skupin. Do akce půjdou týmy bojující o důležité body směrem k postupu do čtvrtfinále,...

19. května 2026  7:15

OBRAZEM: Litvínov je jako po bombardování. Stavbu trati ovlivnilo i mraveniště

Modernizace tramvajové trati v Litvínově. (květen 2026)

Část centra Litvínova aktuálně vypadá, když to řekneme lehce nadneseně, jako po válečném náletu. Ve městě před několika týdny odstartovala akce za stovky milionů – modernizace tramvajové trati. Zatím...

19. května 2026  6:52,  aktualizováno  6:52

Živě: Konference Czech Investment Forum v rámci Czech Semicon Days 2026

19. května 2026  6:15

(Ne)jen česká bublina tvrdě drtí Prsteny moci. Drahá fantasy od Amazonu sklízí kritiku

Snímek ze seriálu Pán prstenů: Prsteny moci

Prsteny moci jsou mizerná adaptace Druhého věku J.R. R. Tolkiena, která i ve své aktuální druhé sérii zůstává bezduchou, plytkou, nudnou a frustrující záležitostí, jež nemá nic z autorovy hloubky,...

19. května 2026  6:11

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Živě: Kdo získá cenu Jiřího Ortena za rok 2026?

19. května 2026  6:10

Živě: Češi na moderní léčbu čekají stále déle – nová data W.A.I.T. INDICATOR

19. května 2026  6:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.