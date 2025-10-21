Živě: Česká věda a technologie míří na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS)

Autor:
  6:00
V rámci festivalu Czech Space Week se 21. října 2025 koná tisková konference, na které budou poprvé detailně představeny české vědecké a technologické experimenty, jež prošly výběrem Evropské kosmické agentury (ESA) a doporučením české strany pro realizaci na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Zaměřují se mimo jiné na výzkum rakoviny a imunitního systému v mikrogravitaci, testování nanorobotů ve vesmíru, biochemické procesy či nové materiálové technologie.

Na tiskové konferenci budou poprvé představeny projekty a týmy, které se zapojí do mise Aleše Svobody na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Přenos z Lichtenštejnského paláce můžete sledovat od 13:00.

  • Martin Kupka, ministr dopravy ČR
  • Ondřej Rohlík, delegát ČR do programové rady ESA pro pilotované lety, mikrogravitaci a průzkum vesmíru
  • Simon Challis, manažer misí ESA na ISS
  • Aleš Svoboda, český astronaut ve výcviku

Zúčastní se také vedoucí jednotlivých experimentů – mezi nimi prof. Martin Pumera, prof. Radek Martinek, Iva Ambrožová, Klára Hlouchová, Tomáš Moravec či Jan Spratek.

Po tiskové konferenci naváže program, během něhož se představí všechny týmy s krátkými prezentacemi svých projektů.

Prezentační blok v rámci Czech Space Week 2025, kde vědci a inženýři představují české experimenty, které Evropská kosmická agentura (ESA) doporučila k realizaci na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) sledujte od 14:00.

 V krátkých desetiminutových vystoupeních přiblíží týmy projekty z oblasti biologie, fyziky, technologií i psychologie člověka ve vesmíru. Program nabídne jedinečný pohled do zákulisí příprav české mise na ISS a ukáže, jak může domácí výzkum přispět k rozvoji medicíny, biotechnologií, robotiky i vzdělávání.    

Program navazuje na tiskovou konferenci a je součástí festivalu Czech Space Week 2025, největšího festivalu kosmických aktivit v České republice. 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Vlak u Českého Brodu srazil dítě. Zraněním na místě podlehlo

Tragický incident se v pondělí večer udál u Českého Brodu. Osobní vlak tam z dosud nezjištěných příčin srazil nezletilého člověka, který na místě zraněním z nehody podlehl. Okolnosti úmrtí dítěte...

21. října 2025  7:42,  aktualizováno  8:29

Postupně se v protisměru srazil s jedním, pak druhým autem. Zemřel na místě

Při nehodě u Podolského mostu na Písecku v pondělí odpoledne zemřel řidič osobního auta. Z dosud nezjištěných příčin vjel do protisměru a střetl se s dvěma dalšími vozidly. Jeden z řidičů utrpěl...

20. října 2025  19:52,  aktualizováno  21.10 8:28

Při nočním požáru bytu v Ústí se zranili dva lidé, plameny zachvátily i lodžii

Při nočním požáru bytu a lodžie v osmém patře panelového domu v Ústí nad Labem se zranili dva lidé. Z objektu ve Větrné ulici se samovolně evakuovalo 33 lidí. Hasiči oheň dostali rychle pod kontrolu....

21. října 2025  8:22

200 let tradice, kvality a inovací: MORA slaví jubilejní rok plný akcí pro své zákazníky

21. října 2025  8:08

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tři mostecká hřiště mají nové naučné prvky

Nové naučné prvky přibyly na třech dětských hřištích v Mostě.

21. října 2025  7:59

Pivní pálenka vznikla za covidu z nouze, stal se z ní sběratelský artikl

Když bylo humpoleckému rodinnému pivovaru Bernard nejhůř, v době covidové pandemie a nejrůznějších s ní spojených restrikcí, vznikla pivní pálenka víceméně z nouze. A když se výrobce piva opět dostal...

21. října 2025  7:42,  aktualizováno  7:42

Saratovská, Praha Strašnice

Oslava 80 narozenin Viktora Sodomy v KD Barikádníků ve Strašnicích Zleva - Viktor Sodoma, Sekáč, František Ringo Čech, Karel Kahovec, Marie Tomsová, Richard Sacher, Miluška Voborníková, Ivan Róssler

vydáno 21. října 2025  7:26

Řež u Prahy

Vítejte !

vydáno 21. října 2025  7:26

Linka B stojí na úseku Florenc - Černý Most, v úseku Florenc - Lehovec je zavedena linka xB jako posila linky 12, linka 24 je zrušena. Autobusy DPP končící na Černém Mostě jedou na Lehovec.Co se kde...

vydáno 21. října 2025  7:25

Zastávky MHD v Jirkově prošly údržbou

Radnice v Jirkově nechala vyčistit všechny zastávky MHD ve městě.

21. října 2025  6:59

Nemohoucí krávy tahá na jatka naviják, veterináři se obrátí na policii

Státní veterinární správa podá trestní oznámení na společnost Jatky Jezdinský ze Žlunic na Jičínsku pro závažné týrání hospodářských zvířat. Reaguje tím na podnět spolku Zvířata nejíme. Spolek v...

20. října 2025  15:42,  aktualizováno  21.10 6:39

Pod oky kamer. Nejhorší ubytovna Brna se mění k lepšímu, dohled pomáhá i jinde

Problémové ubytovny v brněnských Maloměřicích a Židenicích monitorují kamery napojené na městský systém. Kromě výtržnictví hlídají také dopravní situace a odrazují opilce. V poslední době se tam i...

21. října 2025  6:12,  aktualizováno  6:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.