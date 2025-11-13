Živě: České premiéry světových vozů, nové technologie i festival elektrokol na e-SALONu 2025

Autor:
  6:00
Nejvýznamnější středoevropský veletrh čisté mobility e-SALON se v pražských Letňanech uskuteční již posedmé. Letos zaplní v PVA EXPO PRAHA sedm výstavních hal, přinese nové technologie i premiérová představení modelů vozů od světových značek, dobíjecí příslušenství, doprovodný program i testovací jízdy. Partnerem pro energetiku PVA EXPO PRAHA je společnost PKV Build s.r.o.

Z veletrhu e-SALON 2025 vysíláme živě:

V 9:00 TK značky BYD

V 10:00 TK Škoda Auto

V 10:30 TK KIA

V 11:00 TK Nissan

V 11:30 TK Hyundai

Ve 12:30 TK Opel

Ve 13:00 TK Tatra Trucks

Ve 13:30 TK Leapmotor

Ve 14:00 TK Dacia

V 15:00 TK Dongfeng a Hongqi

Sedmý ročník veletrhu e-SALON zaplní sedm výstavních hal osobními a užitkovými vozy, e-trucky, komunální technikou, dobíjecími systémy a komponenty pro e-technology, elektrokoly a elektrokoloběžkami a dalšími souvisejícími produkty. Součástí akce bude bohatý program včetně odborné konference Čistá mobilita s účastí mezinárodních speakerů.

Portfolio prezentovaných značek bude široké, veletrh nabídne světové značky jako Škoda, VW, Kia, Volvo, Hyundai, Renault, Dacia, MG, Mitsubishi, Opel, Ford, KGM, Dongfeng, Voyah, Mhero, Hongqui či Alpine. Veletržní stálice letos doplní také spousta nováčků, mezi nimiž budou NISSAN, BYD, ZEEKR, XPENG, RIDDARA, Lync&Co, LEAP, MAN a další.

Atraktivní expozice e-trucků a užitkových vozidel představí společnosti Daimler (Mercedes Benz), Tatra či MAN. Komunální a elektrická lehká užitková vozidla přivezou Univer Mobility, Alfa Profi, TPCI, Synpro, Eurogreen či I-TEC Czech. Letos si budou moci návštěvníci prohlédnout i značku FARIZON.

Letňany plné premiér

Veletrh e-SALON bude tradičně místem, kde se silné světové značky pochlubí svými nejnovějšími modely, z nichž některé uvidí česká odborná i široká veřejnost vůbec poprvé. 

Například Škoda Auto připravuje expozici věnovanou výročí 130 let v čele s vystavenou designovou studií Vision O. Návštěvníci uvidí i L&K 130, nejnovější žákovský vůz na platformě Superb iV.

Na expozici VW si budou moci návštěvníci prohlédnout čistě elektrickou limuzínu ID.7 Tourer s dojezdem až 700 km na jedno nabití. K vidění bude limitovaná edice ID.3 GTX FIRE+ICE. Na expozici nebudou chybět ani zástupci užitkových vozů – Caddy eHybrid a e-Caravelle.

Automobilka Kia představí zcela nový model EV4 ve dvou karosářských verzích a nový LCV model Kia PV5. Oba modely jsou čistě elektrické.

Na stánku Ford bude téměř kompletní nabídka elektrických a plug-in hybridních modelů. V centru pozornosti bude zcela nová, plně elektrická Puma Gen-E, druhou hvězdou bude Ford Ranger PHEV.

Hyundai přiveze například IONIQ 9 a INSTER, Nissan ukáže zcela nový Nissan MICRA a další modely. Značka Volvo zaujme mimo jiné novým modelem ES90, na její expozici dále najdete kompletní sérii elektromobilů – EX90, EX40, EC40, EX30CC. Jednou z hvězd letošního ročníku bude také zcela nový Mitsubishi Grandis, rodinný vůz.

Teprve od září letošního roku působí na českém trhu značka Lynk & Co a budí velkou pozornost. Své elektromobily představí také na veletrhu. Momentálně v České republice nabízí tři modely: univerzální plug-in hybridní SUV 01, plně elektrický sportovní crossover 02 a vlajkovou loď 08 – plug-in hybrid s dojezdem 200 km čistě na elektřinu a 1100 km celkově.

Mezi novinkami bude uveden první oficiální plně elektrický pickup v Česku, Riddara RD6, patřící do skupiny Geely. Postaven je na moderní platformě SEA, kterou využívají i značky Volvo či Smart. Nováčkem e-SALONU bude také automobilka XPENG, která přiveze sportovní SUV kupé G6 a prémiové SUV G9 – vlajkovou loď značky.

Kromě modelů elektromobilů se v PVA EXPO PRAHA představí také novinky v odvětví dobíjecích systémů, například SECTRON představí nabíječky OlifeEnergy a jejich inovativní řešení pro chytré nabíjení. Česká společnost Auto-charge ukáže vlastní řešení pro správu nabíjecích sítí a budoucnost autonomního řízení představí Valeo.

Testování i setkání odborníků

První den veletrhu, ve čtvrtek 13. listopadu, proběhne v Kongresovém sále Vstupní haly III odborná konference Čistá mobilita, která nabídne přednášky od významných zahraničních i tuzemských odborníků. Letos nese podtitul Směřování k čisté mobilitě – Nové výzvy pro města a pro průmysl. Podrobnosti o konferenci najdete ZDE

V Hale 1 budou ve spolupráci s partnery CAR MNGMT a Voltdrive pro návštěvníky veletrhu připraveny desítky modelů testovacích vozů, které bude možné si na místě vyzkoušet. 

Novinkou budou testovací jízdy elektrokol v Hale 7, kde se také uskuteční největší festival elektrokol v ČR – E-bike Fest. Partnery akce jsou nejvýraznější čeští a slovenští výrobci elektrokol 4EVER, APACHE, CRUSSIS, KELLYS, ROCK MACHINE, LEVIT a Agogs, které doplní zahraniční značky BULLS, CORRATEC, RAYMON a další.

Součástí doprovodného programu veletrhu bude i závod Ecco Rally, jehož start proběhne v pátek 14. listopadu na výstavišti PVA EXPO PRAHA.

Podrobnosti o veletrhu najdete na www.e-salon.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Lezci instalují na Černou věž slavnostní osvětlení, dostala i bezpečnostní síť

Pracovníci specializované firmy instalují nové osvětlení na vrcholu klatovské...

Na ochozu a na střeše klatovské Černé věže jsou v těchto dnech k vidění lezci, kteří na dominantě města instalují nové slavnostní osvětlení. Věž navíc dostala v létě bezpečnostní síť, která by měla...

13. listopadu 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

„Pečené rukavice“ – vyrábíme jako první v Evropě

13. listopadu 2025  10:10

Lidské plíce nejsou ještěrčí ocásek. Když se „porouchají“, poškozené se neobnoví ani nedorostou

ilustrační snímek

Zkuste si představit, že bydlíte v bytě 3 plus 1. A najednou vám z něho začnou, kousíček po kousíčku, ubourávat. Po centimetrech, po decimetrech. Každým rokem se plocha obydlí zmenšuje. Snažíte se...

13. listopadu 2025

Světový den laskavosti: Laskavost znamená i nezavírat oči. I tiché násilí potřebuje odvahu blízkých

13. listopadu 2025  9:56

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Boj o Bedřišku. Příznivci ostravské kolonie obsadili dům před demolicí, v akci policie

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....

Příznivci ostravské lokality Bedřiška dnes obsadili jeden z domů určený k demolici. Na místě je policie. Starosta řekl, že situaci nechce eskalovat.

13. listopadu 2025  9:12,  aktualizováno  9:49

Dobrovolníci obnovili stezku ve Slepičích horách, turisté už ji nepřehlédnou

Dobrovolníci vyrazili na brigádu do Slepičích hor na Českokrumlovsku a obnovili...

Byla to zarostlá cesta, kterou by možná nejeden turista i přehlédl. Po prvním listopadovém víkendu už to ale neplatí. Dobrovolníci vyrazili na brigádu do Slepičích hor na Českokrumlovsku a obnovili...

13. listopadu 2025  9:42,  aktualizováno  9:42

Prodloužený víkend přinese komplikace v metru. Předposlední výluka roku 2025 potrvá 3 dny

Stanice metra I. P. Pavlova

Cestující pražského metra čeká o prodlouženém víkendu dopravní omezení. Od soboty 15. listopadu do pondělí 17. listopadu 2025 bude přerušen provoz linky C v úseku Hlavní nádraží – Pražského povstání...

13. listopadu 2025  9:39

V Lanškrouně likvidují drůbež kvůli ptačí chřipce, hasiči usmrtí 150 tun zvířat

V Lanškrouně začala likvidace velkochovu drůbeže. (13. listopadu 2025)

Likvidace chovu drůbeže v Lanškrouně na Orlickoústecku, kde se vyskytla ptačí chřipka, začala ve čtvrtek vynášením mrtvých kusů. Během dne bude pokračovat usmrcováním živých slepic a kohoutů....

13. listopadu 2025  9:32

Pozor! Děti v bundách a autosedačkách!

13. listopadu 2025  9:31

Z Kudlovské přehrady mělo být místo pro relaxaci, Zlínu ale chybí peníze

Kudlovská přehrada nedaleko centra Zlína se měla stát místem pro relaxaci...

Zlínská radnice chystala proměnu Kudlovské přehrady v centru města na rekreační oblast, kde by mohli lidé trávit volný čas. Loni z její hladiny nechala odstranit chátrající loď. Letos nebo příští rok...

13. listopadu 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Světový den diabetu 2025: Počet diabetiků roste, umělá inteligence pomáhá řešit nedostatek lékařů

13. listopadu 2025  9:10

Přípravy finišují, v Brodě se otevře největší umělé kluziště v republice

Technici v Havlíčkově Brodě dokončují přípravu plochy pro veřejné bruslení....

Milovníci bruslení v Havlíčkově Brodě dostanou předčasný vánoční dárek. Město pořídilo speciální mobilní umělé kluziště Glice. S rozměry 25 krát 25 metrů a plochou 625 metrů čtverečních bude největší...

13. listopadu 2025  8:32,  aktualizováno  8:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.