Živě: Česko má na víc! Piráti představí svou expertní ekonomickou radu PEER a navážou odbornou ekonomickou debatou

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  6:05
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Praha 2. září 2026 (PROTEXT) - Piráti představí ve středu 2. září unikátní Pirátskou expertní ekonomickou radu PEER a nový plán, jak znovu nastartovat českou ekonomiku. Na tiskovou konferenci naváže odborný kulatý stůl s názvem „Jak naplnit nejen ekonomický potenciál Česka“.

Přenos tiskové konference i kulatého stolu z Malostranské besedy můžete sledovat od 10:30.

Jak vymanit Česko z ekonomického přešlapování na místě a znovu z něj udělat jednu z nejúspěšnějších zemí Evropy? Piráti představí PEER – Pirátskou expertní ekonomickou radu – a spolu s ní i komplexní hospodářskou strategii, jejímž cílem je zrychlit růst české ekonomiky až o jeden procentní bod ročně a postupně zvýšit životní úroveň lidí.

PEER je nový expertní ekonomický tým Pirátů, který propojuje ekonomy, podnikatele a špičkové odborníky se zkušenostmi z byznysu, veřejné správy i akademického prostředí. Jeho ambicí je přinést do české politiky to, co v ní dlouhodobě chybí: ucelený, datově podložený a dlouhodobý plán hospodářského růstu. 

Hospodářská strategie Pirátů stojí na čtyřech vzájemně propojených pilířích: rozvoji lidského potenciálu a dostupném bydlení, férovém trhu a lepším přístupu firem ke kapitálu, dostupné energetice a moderním průmyslu a státu, který místo překážek vytváří podmínky pro práci, podnikání a inovace.

PEER tak zároveň se svým uvedením představí i ekonomický rámec pro to, jak může Česko rychleji bohatnout, zvýšit svou konkurenceschopnost a stát se zemí, kde se vyplatí pracovat, podnikat a přicházet s novými nápady.

Na TK vystoupí: 

  • manažer a lékař, předseda Pirátů Zdeněk Hřib
  • ekonomka a kandidátka na primátorku Prahy Tereza Nislerová
  • podnikatel a investor do technologických firem, spoluzakladatel Kiwi.com Jiří Hlavenka
  • ekonom, akademik a vedoucí Katedry ekonomie a empirických právních studií Právnické fakulty UK Libor Dušek  
     

Na představení PEER naváže nezávislá odborná debata expertů a ekonomů pod záštitou Institutu Pi 

Odborný kulatý stůl s názvem „Jak naplnit nejen ekonomický potenciál Česka“ se následně v debatě nezávislých odborníků zaměří na to, jak investicemi do lidí, efektivnějším fungováním státu a posílením regionů přispět k rozvoji České republiky. Pozornost bude věnována také vytváření příznivějších a férovějších podmínek pro podnikání, investice a inovace, modernizaci průmyslu a posunu české ekonomiky k vyšší přidané hodnotě.

V rámci kulatého stolu budou diskutovat:

  • Daniel Prokop - sociolog, ředitel PAQ Research
  • Radek Špicar - viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
  • Libor Dušek - ekonom a vedoucí Katedry ekonomie a empirických právních studií Právnické fakulty UK
  • Jan Bureš - hlavní ekonom skupiny ČSOB
  • Klára Šimáčková Laurenčíková - speciální pedagožka a odbornice na vzdělávání, bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva
  • Jaroslava Rezlerová - generální ředitelka ManpowerGroup
  • Tomáš Hruda - expert na inovace a strategické investice, bývalý vládní zmocněnec pro odolnost a modernizaci ekonomiky
  • Jiří Hlavenka - podnikatel a investor do technologických firem, spoluzakladatel Kiwi.com

Debatu bude moderovat novinář Vratislav Dostál (Aktuálně.cz).

POLITICKÉ REKLAMNÍ SDĚLENÍ  
* Zadavatelem je Česká pirátská strana  
* Volby do zastupitelstev obcí a Senátu 9. a 10. října 2026  
Více informací na https://drive.google.com/file/d/1BwZq1qf17lWsaheWq95smmnskYSYamtb/view?usp=sharing  
 

Zdroj: Česká pirátská strana

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