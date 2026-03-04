Živě: Česko stále neléčí obezitu jako chronickou nemoc

Autor:
  6:05
Praha 4. března 2026 (PROTEXT) - U příležitosti Světového dne obezity pořádá Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) 4. března tiskovou konferenci zaměřenou na změnu vnímání obezity u široké i odborné veřejnosti – od zjednodušující představy o důsledku životního stylu k pojetí chronického onemocnění, které vyžaduje systematickou a komplexní zdravotní péči.

Přenos TK z pražského Scott.Weber Workspace můžete sledovat od 9:00.

Konference nabídne aktuální přehled situace v oblasti obezity v České republice, přiblíží reálnou cestu pacienta i bariéry, s nimiž se lidé s obezitou setkávají při snaze zlepšit svůj zdravotní stav, a představí konkrétní možnosti, jak těmto pacientům účinně pomoci.

Akce propojí zdravotnické odborníky, zástupce veřejné správy, pacienty i další relevantní aktéry s cílem otevřít odbornou diskusi nad dostupnými daty, klinickými zkušenostmi a perspektivou samotných pacientů.

Hostům budou představena aktuální data a analýzy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, odborné vstupy zdravotnických expertů a zdůrazněny budou také možnosti prevence tohoto onemocnění.

Řečníci:

  • MUDr. Igor Karen, náměstek ministra zdravotnictví, praktický lékař a diabetolog
  • MUDr. Boris Šťastný, MBA, LL.M., ministr pro sport, prevenci a zdraví
  • prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., předseda České obezitologické společnosti ČLS JEP
  • PhDr. Karel Hejduk, vedoucí Národního screeningového centra
  • Mgr. David Kolář, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

 

Zdroj: Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP)

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Huawei Cloud Summit na MWC26: Řešení oborových výzev pomocí AI

4. března 2026  7:44

První proměna po sto letech. Park u psychiatrie získá i neobvyklý vstup

Zatímco dnes tvoří ikonická zaoblená zeď s nápisem „Zemský ústav pro...

Rozlehlý park u havlíčkobrodské psychiatrické nemocnice dostane novou podobu. Začala vůbec první revitalizace v jeho stoleté historii. S tím je ovšem spojeno i kácení dřevin. Padne téměř 130 keřů a...

4. března 2026  7:42,  aktualizováno  7:42

Huawei uvádí na trh architekturu NG WAN, aby podpořil nový růst operátorů

4. března 2026  7:35

Na dálnici D35 hořel návěs náklaďáku. Řidič včas odpojil tahač

Dálnici D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Ostrovem uzavřel požár návěsu...

Dálnici D35 na Pardubicku mezi Opatovicemi nad Labem a Ostrovem v úterý večer uzavřel požár návěsu nákladního auta. Komunikace byla zhruba sedm hodin neprůjezdná mezi sjezdy na 148. a 157. kilometru...

3. března 2026  20:52,  aktualizováno  4. 3. 7:34

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jarní detox bez mýtů. Co říkají odborníci na šťávové kúry, půsty či fermentace?

Microgreens. To je fenomén posledních let, který se dostal i na jídelní lístky...

Každé jaro je to stejné. Jakmile vysvitne první ostré slunce a sundáme zimní kabáty, přijde pocit, že bychom měli něco začít dělat. Se šatníkem, s bytem, ale hlavně sami se sebou. A tak se znovu...

4. března 2026  7:30

Nová generace konvergovaného úložiště Huawei OceanStor Dorado All-Flash prošla technickou validací od Enterprise Strategy Group

4. března 2026  7:28

Největší farmaceutický veletrh v Asii se v červnu 2026 vrátí do Šanghaje

4. března 2026  7:18

HONOR představuje svou vizi umělé inteligence na veletrhu MWC 2026 s robotickým telefonem, humanoidním robotem a Magic V6

4. března 2026  7:07

Dálnice D35 na Pardubicku byla sedm hodin neprůjezdná kvůli požáru návěsu

ilustrační snímek

Dálnice D35 na Pardubicku byla od úterního večera ve směru od Opatovic nad Labem na Ostrov zhruba sedm hodin neprůjezdná kvůli požáru návěsu nákladního auta na...

4. března 2026  5:28,  aktualizováno  5:28

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

4. března 2026  6:47

Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života
Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života

Radost z vítězství v naší komunitní volbě Porodnice roku už má i svou hmatatelnou podobu. Do třech vítězných porodnic totiž osobně dorazila...

VIDEOSTREAM ZDARMA: Summit dostupného bydlení a stavebního rozvoje - odpo. část

4. března 2026  6:20

VIDEOSTREAM ZDARMA: Summit dostupného bydlení a stavebního rozvoje - dopo. část

4. března 2026  6:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.