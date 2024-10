Živě: Cesta z východních Čech do zbytku republiky se velmi zkrátí

Proč byl zvolen přístup kombinující vysokorychlostní a konvenční trať? Jak bude vypadat technické řešení jednotlivých úseků a co bude zahrnuto v modernizaci stávající sítě? Kolik času nám cesta reálně zabere? Jak do všeho zapadá nákladní doprava? A jak se díky novému Rychlému spojení RS 5 změní charakter provozu na stávající trati Kolín – Pardubice – Česká Třebová? Nejen to se dozvíte na Prezentačním dni Správy železnic dne 2. října od 16:00 v Informačním centru Správy železnic na pražském hlavním vlakovém nádraží. Prezentací Vás za SS VRT provedou Ing. Petr Jeništa a Ing. Prokop Vitvar. Prezentační den můžete sledovat živě nebo ze záznamu zde:

Pro splnění těchto cílů je zcela zásadní realizace nového úseku vysokorychlostní tratě VRT Východní Čechy. Ten naváže na úsek VRT Polabí, který je již připravován a který bude společný pro ramena RS 1 a RS 5. VRT Východní Čechy jsou novostavbou s maximální rychlostí 320 km/h, při jejímž návrhu byla sledována především maximální možná délka souběhu s dálnicí D11. Přibližně v úrovni Chlumce nad Cidlinou se novostavba dělí na dvě části – hradeckou a pardubickou. Ty se před oběma městy zapojují do konvenčních tratí, po kterých přijíždí do stávajících železničních uzlů.

Jelikož členitost terénu na obou stranách česko-polské hranice umožňuje výstavbu nové vysokorychlostní tratě pouze za cenu velkého množství mostů a dlouhých tunelů, a to ve vztahu k očekávaným přepraveným cestujícím za neúměrně vysokých finančních nákladů, bylo rozhodnuto, že mezi Hradcem Králové a státní hranicí bude Rychlé spojení realizováno kombinací úseků novostaveb s rychlostmi do 200 km/h a modernizací stávajících konvenčních tratí na rychlost až 160 km/h. I přes mírné prodloužení jízdních dob bude dosaženo požadované cestovní doby mezi Prahou a Varšavou.

Aby bylo možné rozložit vysoké investiční náklady v čase co nejvíce, je v prostoru severně od Hradce Králové uvažováno s dočasným vedením mezinárodních dálkových linek pouze po modernizované konvenční síti. V této etapě ovšem nebude zajištěna sledovaná cestovní doba mezi oběma hlavními městy. Zároveň však tento přístup výrazně pomůže regionální dopravě v Královéhradeckém kraji, ale také dalším vnitrostátním relacím (např. Praha/Brno – Náchodsko/Trutnovsko), které se již ve fázi dočasné etapy díky zvýšení traťových rychlostí a navýšení kapacity výrazně zrychlí.