Živě: ČEZ a britská společnost Rolls-Royce SMR podepisují smlouvy k SMR v Temelíně

Autor:
  6:05
Temelín 24. dubna 2026 (PROTEXT) - Podpis smluv mezi ČEZ a britskou společností Rolls-Royce SMR o přípravných pracích na výstavbu prvního malého modulárního reaktoru (SMR) v Temelíně. Podpisu budou přítomni ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček a britský ministr pro business a obchod Peter Kyle.

Před dvěma týdny společnost Rolls-Royce SMR, kde má ČEZ zhruba 20% podíl, podepsala s britskou vládní organizací Great British Energy - Nuclear (GBE-N) smlouvu na výstavbu prvních tří malých modulárních reaktorů v lokalitě Wylfa na ostrově Anglesey v severním Walesu. Jde o první smlouvu na malé modulární reaktory tohoto typu v Evropě. Nyní následuje smlouva, zatím na přípravné práce, ve druhé evropské lokalitě, kterou je Temelín.

Kromě ministrů se dále zúčastní generální ředitel ČEZ Daniel Beneš, generální ředitel Rolls-Royce SMR Chris Cholerton, britský velvyslanec v ČR Matt Field a jihočeský hejtman Martin Kuba.

Přímý přenos sledujte v pátek 24. 4. 2026 od 10:00.

 Zdroj: ČEZ, a. s.

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.