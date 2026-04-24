Živě: ČEZ a britská společnost Rolls-Royce SMR podepisují smlouvy k SMR v Temelíně

Před dvěma týdny společnost Rolls-Royce SMR, kde má ČEZ zhruba 20% podíl, podepsala s britskou vládní organizací Great British Energy - Nuclear (GBE-N) smlouvu na výstavbu prvních tří malých modulárních reaktorů v lokalitě Wylfa na ostrově Anglesey v severním Walesu. Jde o první smlouvu na malé modulární reaktory tohoto typu v Evropě. Nyní následuje smlouva, zatím na přípravné práce, ve druhé evropské lokalitě, kterou je Temelín.
Kromě ministrů se dále zúčastní generální ředitel ČEZ Daniel Beneš, generální ředitel Rolls-Royce SMR Chris Cholerton, britský velvyslanec v ČR Matt Field a jihočeský hejtman Martin Kuba.
