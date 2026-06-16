Živě: CFO Roku - Nová platforma chce změnit způsob, jak české firmy pracují s financemi

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Projekt přichází v době, kdy české firmy čelí kombinaci ekonomické nejistoty, rostoucích provozních nákladů, tlaku na produktivitu i rychlé technologické změny. Právě schopnost dobře řídit finance v současnosti často rozhoduje o tom, zda firma dokáže růst, investovat a dlouhodobě obstát na trhu. „Malé a střední podniky zaměstnávají většinu lidí v Česku. Když firma špatně řídí finance, nepadá jen majitel — padají pracovní místa, nevyplácí se včas mzdy, ruší se nábory. Zdravě řízená firma je jistější zaměstnavatel. Tohle se týká skoro každého, kdo někde pracuje,“ odpovídá zakladatel platformy CFO Roku a zakladatel skupiny My Value Officer Václav Nedvídek na otázku, proč je toto téma důležité i pro veřejnost.
Zatímco velké společnosti běžně pracují s detailním plánováním, prognózami nebo scénáři vývoje, mnoho malých a středních podniků stále staví finanční rozhodování spíše na zkušenosti a intuici svých zakladatelů. To je přitom segment, který tvoří více než 99 procent všech firem v České republice a zaměstnává přibližně dvě třetiny pracovní síly. Jejich finanční zdraví tak významně ovlivňuje výkon celé ekonomiky.
CFO Roku nechce být pouze soutěží nebo jednorázovým oceněním. Ambicí organizátorů je vytvořit dlouhodobou vzdělávací a odbornou platformu, která bude mapovat úroveň finančního řízení českých firem, přinášet případové studie, vzdělávací obsah i praktické inspirace pro podnikatele a manažery. Součástí projektu a soutěže budou také nové nezávislé žebříčky private equity a venture capital fondů založené nejen na veřejně dostupných datech, ale také na anonymním hodnocení managementu portfoliových firem a startupových zakladatelů.
Jedním z hlavních témat projektu bude také proměna financí pod vlivem umělé inteligence. AI stále výrazněji vstupuje do oblastí reportingu, plánování cash flow, prognóz vývoje nebo detekce rizik a mění způsob, jakým firmy pracují s daty a přijímají rozhodnutí. CFO Roku chce ukazovat konkrétní příklady firem, které technologie využívají smysluplně a díky nim získávají konkurenční výhodu. A také dávat příklad, jak se poučit z neúspěšných projektů.
Na projektu se podílí odborná porota složená z významných osobností českého ekonomického a finančního prostředí. První ročník platformy vyvrcholí slavnostním galavečerem v 20. května příštího roku v pražské Betlémské kapli.
Zdroj: Frost PR