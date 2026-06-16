Živě: CFO Roku - Nová platforma chce změnit způsob, jak české firmy pracují s financemi

Autor:
  6:05
Sledovat Metro na Googlu
Praha 16. června 2026 (PROTEXT) - V Česku vzniká nový projekt, který chce otevřít debatu o kvalitě finančního řízení firem a ukázat, proč jsou data, plánování a strategické finance důležitější než kdy dřív. Platforma CFO Roku propojí ocenění nejlepších finančních ředitelů a finančně řízených firem s unikátními daty o kondici českých podniků, výzkumem finančního řízení i nezávislými žebříčky private equity a venture capital fondů. 16. června se koná tisková konference k představení tohoto projektu.

Přenos tiskové konference v Galerii Louvre můžete sledovat od 10:30. 

Projekt přichází v době, kdy české firmy čelí kombinaci ekonomické nejistoty, rostoucích provozních nákladů, tlaku na produktivitu i rychlé technologické změny. Právě schopnost dobře řídit finance v současnosti často rozhoduje o tom, zda firma dokáže růst, investovat a dlouhodobě obstát na trhu. „Malé a střední podniky zaměstnávají většinu lidí v Česku. Když firma špatně řídí finance, nepadá jen majitel — padají pracovní místa, nevyplácí se včas mzdy, ruší se nábory. Zdravě řízená firma je jistější zaměstnavatel. Tohle se týká skoro každého, kdo někde pracuje,“ odpovídá zakladatel platformy CFO Roku a zakladatel skupiny My Value Officer Václav Nedvídek na otázku, proč je toto téma důležité i pro veřejnost.

Zatímco velké společnosti běžně pracují s detailním plánováním, prognózami nebo scénáři vývoje, mnoho malých a středních podniků stále staví finanční rozhodování spíše na zkušenosti a intuici svých zakladatelů. To je přitom segment, který tvoří více než 99 procent všech firem v České republice a zaměstnává přibližně dvě třetiny pracovní síly. Jejich finanční zdraví tak významně ovlivňuje výkon celé ekonomiky.

CFO Roku nechce být pouze soutěží nebo jednorázovým oceněním. Ambicí organizátorů je vytvořit dlouhodobou vzdělávací a odbornou platformu, která bude mapovat úroveň finančního řízení českých firem, přinášet případové studie, vzdělávací obsah i praktické inspirace pro podnikatele a manažery. Součástí projektu a soutěže budou také nové nezávislé žebříčky private equity a venture capital fondů založené nejen na veřejně dostupných datech, ale také na anonymním hodnocení managementu portfoliových firem a startupových zakladatelů.

Jedním z hlavních témat projektu bude také proměna financí pod vlivem umělé inteligence. AI stále výrazněji vstupuje do oblastí reportingu, plánování cash flow, prognóz vývoje nebo detekce rizik a mění způsob, jakým firmy pracují s daty a přijímají rozhodnutí. CFO Roku chce ukazovat konkrétní příklady firem, které technologie využívají smysluplně a díky nim získávají konkurenční výhodu. A také dávat příklad, jak se poučit z neúspěšných projektů.

Na projektu se podílí odborná porota složená z významných osobností českého ekonomického a finančního prostředí. První ročník platformy vyvrcholí slavnostním galavečerem v 20. května příštího roku v pražské Betlémské kapli.

Zdroj: Frost PR

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů

V Lošanech na Kolínsku byl slavnostně otevřen Památník věnovaný třem odbojům a...

Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila perzekuci, v odboji nebyla pro pohybové postižení. Celý život nesmiřitelně vystupovala proti...

Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce

Náměstí Jiřího z Poděbrad během slavnostního otevření po rekonstrukci (17....

Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze, prošlo významnou rekonstrukcí. Už zítra se slavnostně v novém kabátu otevře. Oprava vyvolávala mezi...

Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi

Kontrola jízdenek

Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního kuponu silnou ránou pro rozpočet. Dopravní podnik i samo město však poskytují jen symbolické nebo...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi

Festival Signal rozzářil centrum Prahy (15. října 2015).

Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních hodinách. Letošní 19. ročník Pražské muzejní noci se koná v sobotu 13. června 2026. Návštěvníkům se...

Z elektrokola se za pár tisíc stane raketa. Policie na přečipované stroje nestačí

Je to elektrokolo, nebo elektrický motocykl?

Mnozí prodejci elektrokol na webech nepřímo vybízejí zákazníky k porušování pravidel. Lákají na úpravu motorového příšlapu, aby kolo uhánělo jako o závod. Policie je proti tomu prakticky bezmocná.

Ministr životního prostředí dnes ve Vrchlabí jmenuje nového šéfa KRNAP

ilustrační snímek

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) dnes ve Vrchlabí jmenuje nového ředitele Správy Krkonošského národního parku (KRNAP). Vítěze výběrového...

18. června 2026,  aktualizováno 

Fontána na Náměstí Jiřího z Poděbrad

vydáno 17. června 2026  23:18

V Brně v české premiéře zazněla hudba ze slavného Jarrettova Kolínského koncertu

ilustrační snímek

Ve vyprodaném brněnském Besedním domě dnes zazněl Kolínský koncert od Keitha Jarretta. Dílo původně vzniklo z větší části jako improvizace. Album The Köln...

17. června 2026  20:56,  aktualizováno  20:56

Soupeř Česka pod lupou: JAR spoléhá na sehranost „pirátů“ i útočníka z Premier League

Lyle Foster (ve žlutém dresu s číslem 9) v zápase MS 2026 proti Mexiku.

Jihoafrická republika (JAR) na fotbalové mistrovství světa postoupila opět po šestnácti letech. Reprezentace známá pod přezdívkou „Bafana Bafana“ je druhým soupeřem českého týmu ve skupině A. Kdo...

17. června 2026  20:40

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Námitky nejvyšší státní zástupkyně v kárném řízení s Lastoveckou soud neprojedná

ilustrační snímek

Námitky v kárném řízení se státní zástupkyni Petrou Lastoveckou, které podala nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová, už Vrchní soud v Praze projednat...

17. června 2026  18:48,  aktualizováno  18:48

Soud řeší spor o výpověď z komunitního centra v ostravské kolonii Bedřiška

ilustrační snímek

Okresní soud v Ostravě se zabývá sporem mezi městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky a Spolkem N.O.B.L, který působí v hulvácké kolonii Bedřiška. Spolek...

17. června 2026  18:11,  aktualizováno  18:11

Fenomén jménem Švihopis. Češi skáčou přes švihadlo od Chorvatska po Peru

Jen si to představte. Panoráma a švihadlová výzva.

Švihadlo už dávno nepatří jen na školní hřiště. Stovky Čechů a Slováků si ho v posledních letech balí i na dovolenou a skáčou přes něj od evropských pláží až po exotické destinace. Letní projekt...

17. června 2026  19:36

Drak Lužan povstal s pruhovaným štítem. Zbrojovka Brno představuje novou identitu

Brněnská fotbalová Zbrojovka představila novou identitu. Chránit ji má před...

Končí žlutá a opouští se kruh. Fotbalová Zbrojovka si pro návrat do první ligy připravila revoluci nejen v kádru, ale také v logu. Štít zvedá tradici k přelomu tisíciletí a připomíná éru pod názvem...

17. června 2026  19:32,  aktualizováno  19:32

Jablonec nad Nisou zdobí nové velkoplošné malby, zapojila se i místní mládež

Jablonec nad Nisou zdobĂ­ novĂ© velkoploĹˇnĂ© malby, zapojila se i mĂ­stnĂ­ mlĂˇdeĹľ

Nové velkoplošné malby, takzvané muraly, zdobí Jablonec nad Nisou. Na jednom stále pracuje streetartový umělec Dmitrij Proškin známý pod přezdívkou Chemis,...

17. června 2026  17:36,  aktualizováno  17:36

Lysá n.Labem chystá větší investici do městských bytů v Milovicích,vymění výtahy

ilustrační snímek

Lysá nad Labem na Nymbursku chystá výměnu výtahů v bytových domech v Milovicích, kde má většinu městského bytového fondu. Předpoklad nákladů je do 27 milionů...

17. června 2026  16:50,  aktualizováno  16:50

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Plzeňský sbor Kajetán si vybojoval postup na světový šampionát sborů

ilustrační snímek

Kvalifikaci na prestižní světový šampionát pěveckých sborů, který se uskuteční v roce 2027 v Tokiu, si vybojoval plzeňský pěvecký sbor Kajetán. Na 15. ročníku...

17. června 2026  16:16,  aktualizováno  16:16

Žijeme Pardubice rozšířilo základnu a chce ve volbách první nebo druhé místo

Ĺ˝ijeme Pardubice rozĹˇĂ­Ĺ™ilo zĂˇkladnu a chce ve volbĂˇch prvnĂ­ nebo druhĂ© mĂ­sto

Uskupení Žijeme Pardubice rozšířilo před komunálními volbami svou základnu o další partnerské subjekty a osobnosti. Věří, že širší platforma mu dává větší...

17. června 2026  16:15,  aktualizováno  16:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.