Živě: CSG opět speciálním partnerem obnovených Dnů NATO

Dny NATO a Vzdušných sil Armády České republiky představují každoročně velkou příležitost pro veřejnost seznámit se s novinkami z prostředí ozbrojených sil České republiky a armád NATO, ale také s nejnovějšími technologiemi a produkty českého obranného průmyslu. Letos se bude konat již 25. ročník Dnů NATO a 16. ročník Dnů Vzdušných sil AČR. Mezi účastníky opět nebudou chybět ani tradiční speciální partneři – Czechoslovak Group (CSG) a kopřivnická automobilka Tatra.
V expozici skupiny se představí společnosti Tatra Defence, Excalibur Army, Retia, Eldis a MSM Group. Poté, co se loni Dny NATO neuskutečnily kvůli rozsáhlým záplavám na severní Moravě, se letošní tradiční přehlídka v Ostravě opětovně koná i díky přispění CSG, která finančně podpořila organizátora akce, spolek Jagello 2000, s nímž spolupracuje od roku 2011. O letošní účasti CSG, jejím partnerství a novinkách ve skupině bude pro ČTK Connect hovořit v sobotu 20. září od 09:15 v přímém přenosu tiskový mluvčí Andrej Čírtek.
Globální průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group přiveze na 25. ročník Dnů NATO a s ním spojený 16. ročník Dnů vzdušných sil Arnády ČR nová pancéřovaná vozidla i vojenské tatrovky a zbraňové systémy. Pro ČTK Connect hovoří tiskový mluvčí skupiny Andrej Čírtek.
Na letošních Dnech NATO společnost Tatra Defence (TD) představí během dynamických ukázek nové kolové bojové vozidlo pěchoty Pandur 8x8 EVO, které bude bezesporu jedním z lákadel a zlatých hřebů programu letošních Dnů NATO. Výroba Panduru 8x8 EVO a instalace systémů bude kompletně probíhat v Česku v kopřivnické továrně Tatra Defence, a to včetně zbraňové stanice a některých elektronických systémů. Dalším exponátem bude zcela nové obrněné vozidlo české konstrukce opět z produkce Tatra Defence, a to vozidlo TADEAS 6x6 MEV. Toto nové speciální zdravotnické evakuační vozidlo na podvozku Tatra se na Dnech NATO představí českému publiku vůbec poprvé. Vozidlo TADEAS je primárně určeno pro vojenské účely, ale najde uplatnění také jako speciální vozidlo pro záchranáře, hasiče, policii atd.
Globální průmyslově-technologická skupina CSG patří českému podnikateli Michalu Strnadovi. Dodává technologie do celého světa, které pomáhají zajistit bezpečnější a stabilnější budoucnost. Zaměřuje se na vývoj a výrobu strategicky důležitých, systémů a technologií v oblasti obrany, letectví, automobilového průmyslu a dalších odvětví. S klíčovými výrobními závody v České republice, na Slovensku, ve Španělsku, Itálii, Indii, Velké Británii a USA exportuje CSG své produkty po celém světě. Skupina neustále investuje do rozvoje svých společností a zároveň rozšiřuje své hlavní podnikatelské aktivity. Mezi její klíčové společnosti patří český výrobce automobilů Tatra Trucks, slovenský výrobce dělostřelecké munice MSM Group, americký výrobce munice malého kalibru The Kinetic Group a český výrobce radarů Eldis. Skupina se zaměřuje na vývoj a výrobu strategicky důležitých produktů, systémů a technologií, které jsou nezbytné pro obranu základních civilizačních hodnot. CSG zaměstnává přes 14 tisíc zaměstnanců napříč svými integrovanými a přidruženými společnostmi. Tržby CSG, po započítání The Kinetic Group za celý rok 2024, dosáhly 5,2 miliardy EUR. Konsolidované tržby skupiny činily čtyři miliardy eur.
Skupina v tomto roce oslavila 30 let své existence založením CSG Nadačního fondu, který podporuje profesionální a dobrovolné hasiče, pomáhá mladým talentům v jejich cestě za vzděláním a stojí za komunitními projekty zaměstnanců CSG. Také o tom bude řeč v rozhovoru s Andrejem Čírtkem, jehož záznam zůstane po odvysílání k dispozici na na kanálu YouTube a webu ceskenoviny.cz.