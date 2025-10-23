Živě: Dano, děkujeme - rozloučení s Danou Drábovou

Autor:
  6:00
Dárek pro Putina, Post Bellum a Havloids Memorial Club pořádají 23. října happening plný hudby, vzpomínek a příběhů, na kterém na Danu Drábovou, dlouholetou šéfku Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, vědkyni a ženu s nezaměnitelným humorem, zavzpomínají její přátelé a obdivovatelé.

Přenos z Fóra Karlín můžete sledovat od 19:00.     

„Dana si nepřála veřejný pohřeb, proto jsme se po dohodě s její rodinou rozhodli uspořádat setkání, které by ji asi opravdu potěšilo – koncert s přáteli, s hudbou, s úsměvem. Budeme na ni vzpomínat s tím, jak žila: naplno, s ironií a bez patosu,“ říká Martin Ondráček, spolupořadatel akce a zakladatel iniciativy Dárek pro Putina.

Večerem provedou Světlana Witowská a Jindřich Šídlo, další z těch, kteří Danu osobně znali. Hudební program se postupně ladí, ale už teď se mohou návštěvníci těšit například na Anetu Langerovou nebo Dagmar Peckovou. 

„Akce je zdarma. Dana by si určitě nepřála květinové ani jiné dary. Pokud budou lidé chtít, mohou na její počest podpořit některou z organizací, které najdou na webové stránce akce. Ona vyrůstala s maminkou samoživitelkou a třeba podporu organizace Šatník Praha, která samoživitelkám pomáhá, považovala za velmi důležitou. Přímo z Fora Karlín si návštěvníci mohou třeba odnést úplně nové tričko s Daniným citátem.“ doplňuje Martin Ondráček. Výtěžek z tohoto prodeje půjde na pomoc Ukrajině. 

Dana Drábová zemřela 6. října 2025 ve věku 64 let. Celý život spojila s jadernou fyzikou, jíž uměla vysvětlit i laikům. Od roku 1999 vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost, působila také v politice, a hlavně inspirovala svou otevřeností, úsudkem a zdravým rozumem. Za svou práci získala řadu ocenění, mimo jiné Medaili za zásluhy, Záslužný kříž ministryně obrany či japonský Řád vycházejícího slunce. Její knižní rozhovor Atomová baba z roku 2024 se stal hitem nejen mezi fanoušky fyziky. 

Dana Drábová zůstává v srdcích mnohých obyvatel České republiky jako žena s energií, která dokázala rozsvítit i místnost plnou reaktorů. 

Více informací na https://www.danodekujeme.cz/

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

Díky mobilní hře ožil příběh sklářského mistra v dnes již takřka zaniklé osadě

Zpestření, nebo rovnou i motivace k výletu, na němž se děti i dospělí dozvědí zajímavé informace o historii sklářství ve Žďárských vrších. Tím vším může být nová geolokační hra Tajemství pána...

23. října 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Česko vyhostilo Afričana odsouzeného za znásilnění dívky u Lovosic. Je v Mali

Afričan Abdallah Ibrahim Diallo, který v roce 2019 na Litoměřicku znásilnil šestnáctiletou dívku, už není v Česku. Státu se podařilo vyjednat jeho deportaci do Mali. Cizinec tam odcestoval před...

23. října 2025  8:12,  aktualizováno  8:12

Společnost CR Sklo?s.r.o. otevírá showroom v Praze – rozšíření nabídky po sídle v Soběslavi

23. října 2025  8:07

Hasiči dohašují haly v Nehvizdech, škoda je 120 milionů. Míří tam vyšetřovatelé

Hasiči ve čtvrtek dohašují rozsáhlý požár soustavy hal v Nehvizdech na Praze-východ. Stupeň poplachu snížili na základní. Škoda je 80 až 120 milionů korun, vyšetřovatelé ji ještě budou upřesňovat....

23. října 2025  7:52,  aktualizováno  8:06

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jihlava večer převzala novou arenu, hokejisté mají jít už ve čtvrtek na led

Fanoušci Dukly Jihlava jsou v pohotovosti. Ve středu o půl jedenácté večer stavební firma GEMO na základě dohody předala městu stavbu Horácké arény. Tím se udělal další důležitý krok na cestě k...

22. října 2025  16:42,  aktualizováno  23.10 8:05

DFSK slaví 20 let globální expanze s E5 PLUS, prvním strategickým modelem nové energie pro zahraniční trhy, jenž právě sjíždí z výrobní linky

23. října 2025

V lesoparku v Krupce se plánuje hřiště na pumptrack

Pumptrackové hřiště budou moci využívat začátečníci i zkušení jezdci. Zkusit si ho budou moci děti na odrážedlech, malí i velcí jezdci na horských kolech či inline bruslaři. Náklady na stavbu radnice...

23. října 2025  7:59

Trojská lávka slaví pět let od otevření. Nahradila most, který se v roce 2017 zřítil do Vltavy

Nová Trojská lávka, která spojuje pražskou Troju s Císařským ostrovem, byla uvedena do provozu 23. října 2020. Pěší i cyklisté tak po téměř třech letech znovu získali přímé spojení přes Vltavu.

23. října 2025  7:08

Moravská filharmonie Olomouc ke státnímu svátku zahraje Smetanu i Dvořáka

Moravská filharmonie Olomouc (MFO) připravila k nadcházejícímu státnímu svátku Dne vzniku samostatného československého státu sérii koncertů v šesti městech po celém Olomouckém kraji. Filharmonici se...

23. října 2025  6:52,  aktualizováno  6:52

Třináctiletý žák mířil zbraní na učitelku. Soud mu nařídil ústavní výchovu

Třináctiletý žák Základní školy v Rudolfově na Českobudějovicku, který letos v lednu mířil střelnou zbraní na učitelku, skončí v ústavní péči. Rozhodl o tom budějovický okresní soud. Jako první o tom...

23. října 2025  6:02,  aktualizováno  6:02

Procházka temným Libercem

Městské informační centrum Liberec připravilo komentovanou procházku Temným Libercem, na které se návštěvníci seznámí s temnými momenty v minulosti Liberce.

23. října 2025  6:02

Živě: Dano, děkujeme - rozloučení s Danou Drábovou

23. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.