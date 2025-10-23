Přenos z Fóra Karlín můžete sledovat od 19:00.
„Dana si nepřála veřejný pohřeb, proto jsme se po dohodě s její rodinou rozhodli uspořádat setkání, které by ji asi opravdu potěšilo – koncert s přáteli, s hudbou, s úsměvem. Budeme na ni vzpomínat s tím, jak žila: naplno, s ironií a bez patosu,“ říká Martin Ondráček, spolupořadatel akce a zakladatel iniciativy Dárek pro Putina.
Večerem provedou Světlana Witowská a Jindřich Šídlo, další z těch, kteří Danu osobně znali. Hudební program se postupně ladí, ale už teď se mohou návštěvníci těšit například na Anetu Langerovou nebo Dagmar Peckovou.
„Akce je zdarma. Dana by si určitě nepřála květinové ani jiné dary. Pokud budou lidé chtít, mohou na její počest podpořit některou z organizací, které najdou na webové stránce akce. Ona vyrůstala s maminkou samoživitelkou a třeba podporu organizace Šatník Praha, která samoživitelkám pomáhá, považovala za velmi důležitou. Přímo z Fora Karlín si návštěvníci mohou třeba odnést úplně nové tričko s Daniným citátem.“ doplňuje Martin Ondráček. Výtěžek z tohoto prodeje půjde na pomoc Ukrajině.
Dana Drábová zemřela 6. října 2025 ve věku 64 let. Celý život spojila s jadernou fyzikou, jíž uměla vysvětlit i laikům. Od roku 1999 vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost, působila také v politice, a hlavně inspirovala svou otevřeností, úsudkem a zdravým rozumem. Za svou práci získala řadu ocenění, mimo jiné Medaili za zásluhy, Záslužný kříž ministryně obrany či japonský Řád vycházejícího slunce. Její knižní rozhovor Atomová baba z roku 2024 se stal hitem nejen mezi fanoušky fyziky.
Dana Drábová zůstává v srdcích mnohých obyvatel České republiky jako žena s energií, která dokázala rozsvítit i místnost plnou reaktorů.
Více informací na https://www.danodekujeme.cz/