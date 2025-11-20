Živě debata: Máme své fyzické zdraví opravdu ve svých rukou?

Lékárna.cz pořádá ve čtvrtek 20. listopadu debatu, na které prozradí výsledky svého výzkumu Zdraví pod lupou 2025.

Přenos z PressCentra ČTK můžete sledovat od 10:30.

Odpověď na otázku „Máme své fyzické zdraví a prevenci opravdu ve svých rukou?“  budou hledat dva praktici ze dvou generací – doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. a MUDr. Martin Seifert, otec a syn, kteří mají zdraví lidí doslova ve svých rukou. Diskusi povede PharmDr. Vladimír Finsterle, zakladatel Lékárna.cz.  

Podle letošního výzkumu Lékárna.cz 75 % Čechů věří, že má své fyzické zdraví pod kontrolou, ale jen 13 % si je skutečně jistých. Přestože zdraví považuje za důležité 94 % populace, do opravdové prevence se pouští jen šest z deseti lidí.  

Otázky, které se týkají každého z nás

  • Proč prevenci považujeme za důležitou, ale často ji odkládáme? 
  • Je zdravotnický systém v Česku víc oporou, nebo překážkou? 
  • A stává se zdraví už spíš luxusem než samozřejmostí?

 

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Britský spisovatel žijící na Slovensku Robert Bryndza: Nejtěžší případ, největší proměna

Britský autor Robert Bryndza, tvůrce mezinárodně populární série s detektivkjou...

Detektivka Erika Fosterová, hrdinka mezinárodně úspěšné thrillerové série britského autora žijícího na Slovensku, se vrací v novém, dlouho očekávaném příběhu.

20. listopadu 2025

Hradecký soud začne řešit případ lékaře a pedagoga obžalovaného ze znásilnění

ilustrační snímek

Krajský soud v Hradci Králové dnes začne projednávat případ bývalého vojenského lékaře a pedagoga, kterého obžaloba viní ze sériového znásilnění několika žen,...

20. listopadu 2025,  aktualizováno 

Hejtmani chtějí jednat s novou vládou o financování oprav krajských silnic

ilustrační snímek

Hejtmani chtějí jednat s novou vládou o financování oprav krajských silnic, na které nejsou v návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na...

19. listopadu 2025  20:07,  aktualizováno  20:07

Romská zábava skončila napadením a rvačkou, zasahovala policie i záchranáři

Při hromadné rvačce ve Starém Plzenci museli zasahovat záchranáři

V neděli kolem čtvrté hodiny ráno se na romské zábavě ve Starém Plzenci odehrála skupinová rvačka. Skončila zraněním šestatřicetiletého muže, který upadl do bezvědomí a byl převzat do péče...

19. listopadu 2025  21:42,  aktualizováno  21:42

Starosta Lovosic podal stížnost proti trestnímu stíhání, nesouhlasí s ním

ilustrační snímek

Lovosice budou hledat právní kancelář, která město zastoupí v případu starosty Vojtěcha Krejčího (nez., zvolený na kandidátce PRO Lovosice) obviněného z...

19. listopadu 2025  19:49,  aktualizováno  19:49

Cena vody se v Jindřichově Hradci v příštím roce nezmění

ilustrační snímek

Cena vody v Jindřichově Hradci se v příštím roce nezmění. Obyvatelé budou nadále platit za vodné bez daně 45,67 korun za metr krychlový a za stočné 41,06 korun...

19. listopadu 2025  19:12,  aktualizováno  19:12

Mrtvý zajíc měl brucelózu přenosnou na člověka, na Kroměřížsku platí mimořádná opatření

Ilustrační snímek

V obci Lechotice na Kroměřížsku se u uhynulého zajíce prokázala brucelóza, která je přenosná i na člověka. V části regionu platí mimořádná opatření, uvedl iROZHLAS. Na člověka se nemoc může přenést...

19. listopadu 2025  20:32,  aktualizováno  20:42

Jako třináct fotbalových hřišť. V Brně a okolí se rozjíždí nové solární elektrárny

Společnosti CTP a ČEZ ESCO spouštějí společný projekt - největší síť střešních...

Společnosti CTP a ČEZ ESCO spouštějí společný projekt - největší síť střešních fotovoltaik na jižní Moravě. Ročně nové soláry vyrobí objem energie odpovídající spotřebě patnácti set průměrných...

19. listopadu 2025  19:42,  aktualizováno  19:42

Kladivem rozbil vitrínu zlatnictví. Lupiče na útěku zneškodnila náhodná kolemjdoucí

Kladivem rozbil vitrínu zlatnictví. Lupiče na útěku zneškodnila náhodná...

Dramatická scéna se odehrála ve středu v půl páté odpoledne v centru Pardubic. Muž začal kladivem rozbíjet vitrínu jednoho ze zlatnictví na Třídě Míru. Zneškodnila ho náhodná kolemjdoucí, která...

19. listopadu 2025  19:42

Kam na střední školu v Praze v roce 2026? Představujeme 5 raritních oborů

Špácovník, osovací, uhýbací či nažehlovací kleště, zatloukače, měrky na odskok...

Když se řekne střední škola, představíme si většinou gymnázium, obchodní akademii nebo třeba nějaký IT či technický obor. V Praze jsou ale i méně rozšířené a o to zajímavější obory, o kterých jste...

19. listopadu 2025  19:09

Vlak v Hradci Králové srazil a usmrtil muže, trať na Týniště 3,5 hodiny stála

ilustrační snímek

Vlak v Hradci Králové mezi hlavním nádražím a stanicí Slezské Předměstí dnes kolem 13:30 srazil a usmrtil muže. Provoz na trati, která vede z Hradce Králové...

19. listopadu 2025  17:24,  aktualizováno  17:24

Humpolecká 8smička vydala čtvrtý díl publikace s pracemi Josefa Čapka

ilustrační snímek

Nakladatelství Nadačního fondu 8smička, který stojí i za stejnojmennou zónou pro umění v Humpolci na Pelhřimovsku, dokončilo knižní vydání výtvarného díla...

19. listopadu 2025  17:21,  aktualizováno  17:21

