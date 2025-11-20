Živě debata: Máme své fyzické zdraví opravdu ve svých rukou?

Přenos z PressCentra ČTK můžete sledovat od 10:30.
Odpověď na otázku „Máme své fyzické zdraví a prevenci opravdu ve svých rukou?“ budou hledat dva praktici ze dvou generací – doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. a MUDr. Martin Seifert, otec a syn, kteří mají zdraví lidí doslova ve svých rukou. Diskusi povede PharmDr. Vladimír Finsterle, zakladatel Lékárna.cz.
Podle letošního výzkumu Lékárna.cz 75 % Čechů věří, že má své fyzické zdraví pod kontrolou, ale jen 13 % si je skutečně jistých. Přestože zdraví považuje za důležité 94 % populace, do opravdové prevence se pouští jen šest z deseti lidí.
Otázky, které se týkají každého z nás:
- Proč prevenci považujeme za důležitou, ale často ji odkládáme?
- Je zdravotnický systém v Česku víc oporou, nebo překážkou?
- A stává se zdraví už spíš luxusem než samozřejmostí?