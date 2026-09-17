Živě: Debata mladých kandidátů v Brně

Přenos z brněnského kulturního centra co.labs můžete sledovat od 18:00.
Na pódiu se představí:
- Barbora Šálková (Nové Brno)
- Diana Chodžajanová (SPD)
- Marek Šoška (Fakt Brno)
- Martin Silnica (TOP 09)
- Miroslav Krupica (STAN)
- Natálie Vencovská (Zelení)
- Patrik Cibere (KDU-ČSL)
Na debatu naváže panelová diskuse o důležitosti zapojení mladých lidí do politiky. Hostem budou politologové Ladislav Mrklas a Miloš Gregor a také šéf spolku NEZÁJEM Štěpán Smatana. Více informací zde
Zdroj: Spolek NEZÁJEM
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59198.