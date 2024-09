Živě: Debata v hasičárně Dobrá zpráva pro kraj

Kandidáti Sociální demokracie jezdí po obcích a městech Středočeského kraje v rámci volební kampaně pro nadcházející krajské volby a ptají se lidí, co je pálí. Sociální demokracie nechce na kraji problémy pouze hasit, ale předcházet jim. Proto chce už teď vědět, co obyvatele kraje trápí. Otevřít debatu a napřímo komunikovat s voliči ožehavá témata i priority, se kterými jde SOCDEM do voleb, bylo cílem debat po hasičárnách v kraji.