Živě: Diskuse o rostoucích kyberútocích a způsobech ochrany

  6:05
Počet kybernetických útoků rok od roku roste. Podle dat České bankovní asociace bylo k červnu 2025 napadeno 44.025 klientů bank a celkové škody dosáhly 885,9 milionu korun. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku to představuje nárůst o 19 procent. Sledujte diskusi zástupců finančního sektoru na kanálech ČTK a v dalších médií.

Rostoucí počet útoků ukazuje, že vedle zavádění technických opatření je nezbytná i osvěta a sdílení zkušeností. Proto se ve čtvrtek 9. října 2025 od 10:00 setkají v PressCentru ČTK odborníci z finančního sektoru na debatě u kulatého stolu, který pořádá BNP Paribas Cardif Pojišťovna. Diskutovat se bude nejen nad aktuálními daty z jednotlivých institucí, ale také nad nejnovějšími praktikami podvodníků a možnostmi, jak se proti nim co nejúčinněji bránit – jak z pohledu jednotlivců, tak i celého systému.

Účastníci debaty:

  • Martin Steiner, obchodní ředitel a místopředseda představenstva, BNP Paribas Cardif Pojišťovna
  • Robert Chrištof, generální ředitel, mBank
  • Aleš Černý, ředitel řízení retailových rizik, Air Bank
  • Michal Března, odborník na kyberbezpečnost a regionální lídr pro trhy střední a východní Evropy, ESET

Přímý přenos diskuse u kulatého stolu bude k dispozici zdarma na kanále YouTube, na webu ČTK ceskenoviny.cz a FB ČTK Connect a na webech iDNES.cz, HN.cz, e15.cz a newstream.cz. Po skončení pořadu zůstane jeho záznam nadále k dispozici na YouTube a ceskenoviny.cz.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
