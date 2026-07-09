Živě: Diskuzní maraton Operace naděje na festivalu Pohoda

Přenos z ESET Science Stage na festivalu Pohoda můžete sledovat od 11:00
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Přenos z ESET Science Stage na festivalu Pohoda můžete sledovat od 11:00
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, se otevřelo po několikaleté rekonstrukci. Přibyly nové vodní prvky, mladé stromky či mobilní...
Do Edenu v pražských Vršovicích dnes míří lidé hlavně na koncerty nebo za fotbalem. Před sto lety mělo toto místo ale úplně jinou atmosféru. Jak se stalo, že právě zde vyrostl obrovský zábavní park,...
Spěcháte a zelený panáček ne a ne se rozsvítit. Neustálým nervózním mačkáním čudlíku se sice snažíte proces urychlit, ale urychlíte houby. Jen vám stoupá tlak a hromadí se nervozita. Máme pro vás pár...
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Kam v Praze vyrazit za atmosférou promítání pod širým nebem a neplatit přitom vstupné? Vybrali jsme osm míst, kde během letních večerů ožijí velká plátna. Letos filmové fanoušky potěší tradiční...
Karolína Hubková je nejznámější pražskou „dámou na kolejích“. Její příběhy vyšly také knižně a už třináct let rozdává cestujícím úsměvy z kabiny tramvaje. Dnes je neodmyslitelně spojená s...
Na Záhorí existuje místo, kde se léčba neopírá o sliby, ale o přírodní zdroj s výjimečně vysokým obsahem sirovodíku a o desítky let praxe v dermatologii i balneoterapii. Lázně Smrdáky na Slovensku...
Policejní pes Palermo z Olomouce se stal oficiálně nejmladším výjezdovým psem. Zhruba v roce a půl věku výrazně předčil své vrstevníky a čeká ho nasazení v terénu. V době, kdy se ostatní psi teprve...
Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár budovy v továrním areálu ve Zlíně, dále se tedy nešíří a mají jej pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího čtvrtého, který...
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Přijeďte, do okapu zaletěl netopýr. Takové oznámení přijali strážníci v Českých Budějovicích. Specialisté městské policie na odchyt zvířat z nedobrovolného vězení vytáhli roháče obecného, největšího...
Profesionální a dobrovolní hasiči od noci likvidují požár supermarketu v Ostravě. V době vzniku požáru v objektu nebyli žádní lidé. Při zásahu se ale zranil...
Profesionální a dobrovolní hasiči od čtvrteční noci likvidovali požár supermarketu v Ostravě. V době vzniku požáru v objektu nebyli žádní lidé, při zásahu se zranil jeden ze zasahujících hasičů. V...
Až v Poslanecké sněmovně rezonuje zjištění iDNES.cz, že přírodní památce Na Plachtě v Hradci Králové hrozí kvůli finančním škrtům ministerstva životního prostředí existenční potíže. Poslanci téma...
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Vulpes Gott Dratoslav von Mischling neboli Slávek. Tak se jmenuje obří skulptura psa, která našla na několik měsíců své místo na hrázi Štěpnického rybníka v Telči. Srst je vyrobená ze spirál...
Parčík na Smíchově by mohl nést jméno po jednom z průkopníků české cyklistiky Josefu Kohoutovi. Návrh schválili radní Prahy 5. Pojmenování by se týkalo prostoru na rozhraní ulic Svornosti - U...