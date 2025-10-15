Živě: Držíme duševní zdraví ve svých rukou?

Buďte první, kdo uvidí data, která (ne)chceme slyšet. Přenos debaty z PressCentra ČTK můžete sledovat od 10:00.
Téma diskuse: Opravdu držíme duševní zdraví ve vlastních rukou, nebo si to jen myslíme?
Kdo bude u toho?
- PharmDr. Vladimír Finsterle, zakladatel Lékárna.cz
- doc. MUDr. Radvan Bahbouh, psycholog a zakladatel QED GROUP
Dva silní hlasatelé změny. Čekejte ostré vhledy, otevřenou diskuzi i konkrétní doporučení.
Ženy vs. muži - kdo má duševní zdraví skutečně pod kontrolou?
Češi mají pocit, že svou psychickou pohodu zvládají – přesto jejich duševní zdraví podle ukazatelů klesá. Muži často tvrdí, že mají své duševní zdraví pod kontrolou, ženy, přesto že se o něj více starají, o tom přesvědčené nejsou.
Průzkum zjišťoval, jak Češi přistupují k péči o fyzické i duševní zdraví a jak jsou spokojeni se svým životem i zdravotní péčí. Realizovala ho agentura Confess Research na reprezentativním vzorku české populace ve věku 18–70 let.
Nejdůležitější zjištění letošního průzkumu:
- Psychickou pohodu deklaruje 56 % lidí (pokles o 5 p. b. oproti roku 2024)
- 44 % populace zažilo v posledním měsíci stres, 42 % vyčerpání
- Jen 56 % lidí aktivně pečuje o své duševní zdraví
- 13 % se věnuje systematickému seberozvoji, 11 % vědomě hlídá work-life balance
- Psychická nepohoda se často promítá do fyzického zdraví – nejčastěji do problémů se spánkem, bolestí hlavy a zad