Živě: Dvanáct finalistů bojuje o titul Anděl mezi zdravotníky!

Přenos slavnostního večera můžete sledovat od 20:00.
Na akci zavítá ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, Lívia Klausová, ministr sociálních věcí a práce Aleš Juchelka, hlavní sestra Ministerstva zdravotnictví Alice Strnadová, starosta města Náchoda Jan Birke, prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová, viceprezident Hospodářské komory České republiky Radek Jakubský, poslankyně a náměstkyně hejtmana Jana Berkovcová a další vzácní hosté.
Během večera vystoupí Standa Hložek, Michal Bragagnolo, Tereza Mátlová, Jana Fabiánová, Bohuš Matuš, Daniel Hůlka. V porotě zasednou Miroslav Etzler, Jana Doleželová, Jitka Sedláčková, Sára Korbelová a další osobnosti.
Na vítěze čeká zájezd od největšího prodejce luxusních lodních výletů Riviera Tour, zapůjčení automobilu od Autostyl Trutnov, jazykový kurz od společnosti Berlitz a pro další oceněné vouchery na luxusní pobyt v Hotelu Plumlov, nádobí Fabini, sady luxusních vín od Víno z Kobylí či pobyt v Hotelu Studánka v Rychnově nad Kněžnou. Předvedou se nám v oblečení od společnosti Cadenza.
A kdo jsou letošní Andělé, kteří reprezentují svá zdravotnická zařízení?
- Bc. Tereza Vaníčková Dis. - Fakultní nemocnice Plzeň, II. Interní klinika, vrchní sestra
- MUDr. Marek Žižka - Nemocnice Na Františku Praha, lékař ortopedie
- Kamila Hlavatá - Unilabská k.s. - Odběrové místo Unilabs Teplice, dětská odběrová sestra
- Bc. Jana Procházková - Nemocnice Znojmo, sestra urgentního příjmu
- Bc. Petr Pohanka - Fakultní nemocnice Hradec Králové, zdravotnický záchranář – perfuziolog, Kardiochirurgická klinika operační sály
- Daniela Jilečková - Nemocnice Prachatice, vrchní laborant na mikrobiologii
- Mgr. Jan Kotrba - Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. , vrchní bratr – oddělení ARO
- Jana Rubášová - Klatovská nemocnice a.s., všeobecná sestra interního oddělení
- Jarmila Korčáková - Nemocnice Vyškov p.o., všeobecná sestra
- MUDr. Kamil Zábranský - Domažlická nemocnice a.s., lékař interního oddělení
- Dis. Ivana Peterková - Domácí péče Health Care and social Services s.r.o. Praha, všeobecná zdravotní sestra
- Mgr. Veronika Hanečáková - Klinika AGEL PLUS, Dopravní zdravotnictví a.s., zdravotní sestra ambulance nadstandartní péče
Generální partneři akce jsou: Hotel Studánka Rychnov nad Kněžnou, Knihy Dobrovský, Autostyl Trutnov a projekt Spolu s Hasiči.
Zdroj: David Novotný