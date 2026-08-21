Živě: Dvanáct finalistů bojuje o titul Anděl mezi zdravotníky!

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  9:05
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Praha 21. srpna 2026 (PROTEXT) - Lékařům, pečovatelům, zdravotním sestrám, záchranářům a farmaceutům bude věnovaný sobotní večer 22. srpna v Městském divadle Dr. J. Čížka v Náchodě. Dvanáct finalistů sedmého ročníku soutěže Anděl mezi zdravotníky se utká v disciplínách jako je představení, otázka od poroty, či úkoly ze zdravotnictví. Akce se koná za podpory producenta Miroslava Dvořáka, Města Náchod a Královéhradeckého kraje.

Přenos slavnostního večera můžete sledovat od 20:00.

Na akci zavítá ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, Lívia Klausová, ministr sociálních věcí a práce Aleš Juchelka, hlavní sestra Ministerstva zdravotnictví Alice Strnadová, starosta města Náchoda Jan Birke, prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová, viceprezident Hospodářské komory České republiky Radek Jakubský, poslankyně a náměstkyně hejtmana Jana Berkovcová a další vzácní hosté.

Během večera vystoupí Standa Hložek, Michal Bragagnolo, Tereza Mátlová, Jana Fabiánová, Bohuš Matuš, Daniel Hůlka. V porotě zasednou Miroslav Etzler, Jana Doleželová, Jitka Sedláčková, Sára Korbelová a další osobnosti.

Na vítěze čeká zájezd od největšího prodejce luxusních lodních výletů Riviera Tour, zapůjčení automobilu od Autostyl Trutnov, jazykový kurz od společnosti Berlitz a pro další oceněné vouchery na luxusní pobyt v Hotelu Plumlov, nádobí Fabini, sady luxusních vín od Víno z Kobylí či pobyt v Hotelu Studánka v Rychnově nad Kněžnou. Předvedou se nám v oblečení od společnosti Cadenza.

A kdo jsou letošní Andělé, kteří reprezentují svá zdravotnická zařízení?

  1. Bc. Tereza Vaníčková Dis. - Fakultní nemocnice Plzeň, II. Interní klinika, vrchní sestra
  2. MUDr. Marek Žižka - Nemocnice Na Františku Praha, lékař ortopedie
  3. Kamila Hlavatá - Unilabská k.s. - Odběrové místo Unilabs Teplice, dětská odběrová sestra
  4. Bc. Jana Procházková - Nemocnice Znojmo, sestra urgentního příjmu
  5. Bc. Petr Pohanka - Fakultní nemocnice Hradec Králové, zdravotnický záchranář – perfuziolog, Kardiochirurgická klinika operační sály
  6. Daniela Jilečková - Nemocnice Prachatice, vrchní laborant na mikrobiologii
  7. Mgr. Jan Kotrba - Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. , vrchní bratr – oddělení ARO
  8. Jana Rubášová - Klatovská nemocnice a.s., všeobecná sestra interního oddělení
  9. Jarmila Korčáková - Nemocnice Vyškov p.o., všeobecná sestra
  10. MUDr. Kamil Zábranský - Domažlická nemocnice a.s., lékař interního oddělení
  11. Dis. Ivana Peterková - Domácí péče Health Care and social Services s.r.o. Praha, všeobecná zdravotní sestra
  12. Mgr. Veronika Hanečáková - Klinika AGEL PLUS, Dopravní zdravotnictví a.s., zdravotní sestra ambulance nadstandartní péče

Generální partneři akce jsou: Hotel Studánka Rychnov nad Kněžnou, Knihy Dobrovský, Autostyl Trutnov a projekt Spolu s Hasiči.

Zdroj: David Novotný

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{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

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